Еврокомиссия захотела ужесточить регулирование ChatGPT
Европейская комиссия готовит новые меры по регулированию работы ChatGPT, предусматривающие более жесткие требования по прозрачности и контролю контента, сообщает немецкая газета Handelsblatt.
По данным Handelsblatt, американская компания OpenAI, разработчик ChatGPT, вскоре может быть признана «очень крупной онлайн-поисковой системой» по нормам европейского «Закона о цифровых услугах» (DSA), передает РИА «Новости».
Этот статус обязывает компанию соблюдать дополнительные требования. Среди них – борьба с незаконным контентом, повышение прозрачности работы алгоритмов и предоставление доступа к данным исследователям. Компании также будут обязаны регулярно оценивать риски распространения запрещённой информации и отчитываться перед европейскими регуляторами.
По критериям DSA, к «очень крупным» относятся сервисы с более чем 45 млн ежемесячных активных пользователей в ЕС. OpenAI уже заявляла, что поисковая функция ChatGPT превышает этот показатель.
В случае нарушений требований DSA компаниям могут грозить штрафы до 6% от их мировой годовой выручки.
Ранее Евросоюз пригрозил санкциями компании X из-за алгоритмов искусственного интеллекта Grok.
Европейская комиссия обвинила Meta* (признана экстремистской в России) и TikTok в нарушении цифровых норм.
