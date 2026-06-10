Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.14 комментариев
Украинские морпехи понесли потери после удара по Чугуеву
В Харьковской области украинские подразделения лишились значительной части личного состава из-за массированного огневого поражения пункта временной дислокации, сообщил источник в российских силовых структурах.
Точный удар пришелся по пункту размещения военнослужащих в Чугуеве, погибло много украинских военных, сообщил собеседник ТАСС.
«Жители Чугуева подтверждают, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты, личный состав которой находился в гостинице «Биг-Хаус», – пояснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска поразили формирования украинской армии в Харьковской области.