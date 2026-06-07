Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские подразделения группировки войск «Север» улучшили позиции, нанеся поражение четырем механизированным, десантно-штурмовой и четырем бригадам теробороны ВСУ в районах Ворожбы, Пигаревки, Бачевска и других населенных пунктах Сумской области, передает Минобороны в Mах. В Харьковской области были поражены формирования четырех механизированных бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии, потери противника составили более 210 военнослужащих, уничтожены танк, автомобили и радиолокационные станции.

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение пяти механизированным, штурмовой бригаде, бригадам беспилотных систем, морской пехоты и теробороны в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ достигли более 190 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, гаубица М777 и другая техника.

Южная группировка улучшила тактическое положение, поразив пять механизированных, артиллерийскую, мотопехотную, аэромобильную и горно-штурмовую бригады ВСУ в Донецкой народной республике. Зафиксированы потери противника – свыше 120 военнослужащих, два танка, бронированные машины и артиллерия.

Подразделения «Центр» продвинулись по переднему краю, нанеся удары по различным бригадам ВСУ, включая бригаду «Азов» и нацгвардию, в районах Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили свыше 310 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль, автомобили и самоходные установки.

«Восток» продолжил наступление в Запорожской и Днепропетровской областях, поразив живую силу и технику нескольких штурмовых и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, бронетранспортер, боевые машины и артиллерию. «Днепр» уничтожил до 40 военнослужащих ВСУ и 16 автомобилей в Запорожской области.

Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам, инфраструктуре и пунктам дислокации ВСУ в 141 районе. ПВО сбила 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 500 беспилотников. С начала спецоперации уничтожены десятки тысяч единиц техники и вооружения противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Харьковской области.

За минувшую неделю подразделения армии России заняли Тихоновку в ДНР и Комсомольское в Запорожской области.

Третьего июня украинская армия за сутки потеряла в зоне спецоперации около 1,3 тыс. военнослужащих.