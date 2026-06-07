  • Новость часаМинобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
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    Каждый российский солдат войдет в единую информационную сеть
    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    Глава Рособрнадзора считает нужным смену формата домашних заданий из-за ИИ
    Сечин заявил о риске крупнейшего финансового пузыря со времен XIX века
    ВСУ нанесли удар по мосту в районе Чонгара на границе с Крымом
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    Тайвань задействовал пять кораблей береговой охраны из-за морской операции Китая
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Детский труд не только вреден, но и полезен

    В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.

    17 комментариев
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

    4 комментария
    7 июня 2026, 12:34 • Новости дня

    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения российских войск продолжили наступление в Донбассе, Харьковской и Запорожской областях, уничтожив сотни военнослужащих ВСУ и технику противника, сообщает Минобороны России.

    Российские подразделения группировки войск «Север» улучшили позиции, нанеся поражение четырем механизированным, десантно-штурмовой и четырем бригадам теробороны ВСУ в районах Ворожбы, Пигаревки, Бачевска и других населенных пунктах Сумской области, передает Минобороны в Mах. В Харьковской области были поражены формирования четырех механизированных бригад ВСУ, а также бригады теробороны и нацгвардии, потери противника составили более 210 военнослужащих, уничтожены танк, автомобили и радиолокационные станции.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, нанеся поражение пяти механизированным, штурмовой бригаде, бригадам беспилотных систем, морской пехоты и теробороны в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ достигли более 190 военнослужащих, уничтожены бронированные машины, автомобили, гаубица М777 и другая техника.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, поразив пять механизированных, артиллерийскую, мотопехотную, аэромобильную и горно-штурмовую бригады ВСУ в Донецкой народной республике. Зафиксированы потери противника – свыше 120 военнослужащих, два танка, бронированные машины и артиллерия.

    Подразделения «Центр» продвинулись по переднему краю, нанеся удары по различным бригадам ВСУ, включая бригаду «Азов» и нацгвардию, в районах Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили свыше 310 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль, автомобили и самоходные установки.

    «Восток» продолжил наступление в Запорожской и Днепропетровской областях, поразив живую силу и технику нескольких штурмовых и десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, бронетранспортер, боевые машины и артиллерию. «Днепр» уничтожил до 40 военнослужащих ВСУ и 16 автомобилей в Запорожской области.

    Российская авиация и артиллерия нанесли удары по складам, инфраструктуре и пунктам дислокации ВСУ в 141 районе. ПВО сбила 11 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 500 беспилотников. С начала спецоперации уничтожены десятки тысяч единиц техники и вооружения противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска освободили населенный пункт Шевченко в Харьковской области.

    За минувшую неделю подразделения армии России заняли Тихоновку в ДНР и Комсомольское в Запорожской области.

    Третьего июня украинская армия за сутки потеряла в зоне спецоперации около 1,3 тыс. военнослужащих.

    7 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    Умер отдавший приказ об обстреле Белгорода в 2022 году полковник ВСУ Дрогайцев
    @ STR/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    В Хмельницкой области Украины умер полковник ВСУ Валерий Дрогайцев, который в 2022 году приказал нанести удары по Белгороду.

    «В Хмельницкой области при «невыясненных обстоятельствах» скончался полковник ВСУ В.Г.Дрогайцев, командовавший 19-й ракетной бригадой ВСУ и отдавший приказ на обстрел Белгорода 3 июля 2022 года», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжают продвигаться вглубь Сумской области. Сообщается об ударах по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, Ворожбы, Гнилицы, Ястребщины, Пигаревки, Вольной Слободы, Мироновки, Эсмани и поселка Хотень.

    Украинские ресурсы передают, что из-за действий российских операторов БПЛА логистика между Сумской и Харьковской областями Украины переориентируется через Полтавскую область.

    В Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе отмечено продвижение российских штурмовых подразделений на 17 участках до 600 м, продолжаются бои в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и соседних населенных пунктах.

    В Краснопольском районе штурмовые группы продвинулись до 900 м, стрелковые бои идут в лесных массивах и западнее станции «Пятиполье». Подразделения РХБЗ нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Краснополья.

    На Харьковском направлении силы «Севера» расширяют полосу безопасности. Российские войска нанесли удары по скоплениям ВСУ в районах Казачьей Лопани, Одноробовки, Барановки, Вишневого, Захаровки, Волоховского, Грачевки, Турово и Бутенково. Российские штурмовые подразделения продолжают наступление в сторону крупного логистического центра ВСУ – поселка Казачья Лопань.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 700 м и ведут стрелковые бои в селах Охримовка и Лосевка, а также в окрестных населенных пунктах и лесных массивах. Подразделения РХБЗ вновь нанесли удары ТОС по позициям ВСУ в районе Избицкого, где продолжается уничтожение живой силы противника. На Великобурлукском направлении штурмовые группы ведут бои в лесных массивах у Нововасилевки и за сутки продвинулись на двух участках до 450 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Шевченко в Харьковской области. Военкор Федор Громов назвал освобождение Шевченко в Харьковской области локальным тактическим успехом.

    Военный эксперт Борис Рожин рассказал об ударах дронов по транспорту ВСУ на трассе Сумы – Харьков.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 02:16 • Новости дня
    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота

    Дроны Черноморского флота уничтожили катера ВСУ с десантом

    Катера ВСУ с десантом уничтожены дронами Черноморского флота
    @ Официальный канал военкора «Комсомольской правды» Александра Коца в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Расчеты беспилотников российского Черноморского флота поразили в Черном море два скоростных катера ВСУ, катера пошли ко дну, сообщил военкор Александр Коц.

    «Катера ВСУ пошли ко дну. Видео. Расчеты беспилотников Черноморского флота отработали по двум скоростным катерам ВМСУ. В лодках – бойцы в экипировке, с оружием. Морпехи, ССО – кого Киев в очередной раз погнал на «дерзкую морскую операцию» под камеру для отчета Сырскому», – сообщил Коц в «Максе», опубликовав соответствующее видео.

    По описанию Коца, прицельные удары пришлись сначала по корме первой лодки, шедшей на максимальной скорости. После попадания катер резко остановился, его накрыл густой черный дым, а военные – «те, кто не сгорел сразу» – оказались в июньской воде Черного моря «в полной снаряге» в километрах от берега, где, по его словам, шансов выжить не было.

    Вторая лодка попыталась оторваться, но, как следует из рассказа военкора, следующий заход дрона привел к детонации по корпусу, и оба кильватерных следа исчезли в одной точке.

    Военный эксперт Борис Рожин также сообщил в «Максе», что БПЛА Черноморского флота потопили в Черном море два скоростных катера ВМСУ с десантом, предположительно спецназом 73-го морского центра ССО ВСУ, и добавил, что спасательные работы не проводились.

    В Telegram Рожин опубликовал снимки поставленного Украине Эстонией катера Patrol 24 WP SAR. Уточняется, что катер уничтожен «Геранью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, а также по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, работающим в интересах украинской армии.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июня 2026, 11:17 • Видео
    В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

    Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    6 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Российские силовики сообщили о разгроме сил ВСУ у Казачьей Лопани

    ВСУ понесли серьезные потери у Казачьей Лопани

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Казачьей Лопани в Харьковской области десантно-штурмовые подразделения ВСУ понесли тяжелые потери и практически перестали существовать как сила, сообщили российские силовики.

    Отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ, переброшенные к Казачьей Лопани в Харьковской области, не смогли удержать наступление российских войск и были практически полностью уничтожены, пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    Силовики заявили, что изучили данные о потерях украинской стороны. «Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что задействованные для сдерживания российских сил в направлении Казачьей Лопани отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены», – рассказали они.

    Казачья Лопань является крупным логистическим хабом ВСУ и одной из ключевых транспортных артерий снабжения на этом участке фронта. Освобождение населенного пункта, по оценке силовиков, затруднит переброску резервов и боеприпасов украинских формирований и создаст плацдарм для дальнейшего продвижения российских войск вглубь Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Федор Громов заявил о ключевой роли Казачьей Лопани как узла сосредоточения сил и района для возможного наступления на Харьков.

    Ранее сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут наступательные действия к крупному логистическому центру ВСУ поселку Казачья Лопань, уничтожая силы противника и беря в плен украинских боевиков.

    До этого на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Казачьей Лопани и Волчанска с потерями противника до 70 военнослужащих и части техники.

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    7 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН

    Замглавы МИД Алимов: Россия отказывается от работы с отдельными структурами ООН

    В МИД рассказали об отказе России работать с отдельными структурами ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия отказалась от взаимодействия с рядом структур ООН, но продолжает считать организацию единственной площадкой для многосторонней дипломатии, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

    По оценке Алимова, весь секретариат ООН сегодня имеет ярко выраженную прозападную ориентацию. Он подчеркнул, что это, вместе с курсом западных стран на отказ от сотрудничества с Россией, серьезно осложняет работу Москвы в рамках организации.

    «У нас инструментарий, где мы блокируем что-то, не взаимодействуем», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    В качестве примера замглавы МИД рассказал, что Россия блокирует инициированное Западом возобновление работы комитета по санкциям против Ирана. Кроме того, Москва не взаимодействует со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта из-за ее одиозных заявлений о военнослужащих России в зоне СВО.

    При этом Алимов подчеркнул, что сегодня в мире нет многосторонней дипломатии без ООН и, несмотря на ее неэффективность, громоздкость и другие недостатки, у организации нет реальной альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о надежде Москвы на учет новым генеральным секретарем ООН ошибок Антониу Гутерреша.

    В мае ООН впервые включила российские вооруженные силы в ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов. Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью: «Это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно».

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    7 июня 2026, 03:20 • Новости дня
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    МИД раскритиковал позицию Секретариата ООН по удару ВСУ в Старобельске
    @ МЧС России

    Tекст: Антон Антонов

    Мнение Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации удара ВСУ по колледжу в Старобельске не имеет оснований, заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    Алимов провел переговоры с директором Информационного центра Всемирной организации в Москве Владимиром Кузнецовым, в ходе которых затронул ситуацию вокруг удара по учебному заведению, сообщается на сайте МИД.

    «Алимов подчеркнул, что утверждения Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны, так как российская сторона готова обеспечить приезд ооновской делегации в Старобельск по аналогии с посещением города делегацией Международного Комитета Красного Креста», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алимов передал в московский офис ООН материалы об атаке на педагогический колледж в Старобельске с фото- и видеодоказательствами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила позицию представителей ООН и их отказ ехать в Старобельск без въезда с территории Украины.

    Делегация Международного комитета Красного Креста побывала в Старобельске и выразила соболезнования в связи с атакой украинских войск на образовательное учреждение.

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    7 июня 2026, 08:58 • Новости дня
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    Дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом
    @ VHMQ Photography/wikipadia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили редкий шведский танк STRV-103 в Харьковской области, сообщил начальник огневого поражения с позывным «Метеор».

    «В ходе выполнения специальных задач операторами ударных FPV-дронов 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» был поражен редкий шведский танк STRV-103. Технику противника уничтожили в капонире в Харьковской области», – заявил начальник огневого поражения с позывным «Метеор», передает РИА Новости.

    Офицер отметил, что пункт временной дислокации украинских танкистов обнаружили в тыловых районах. После передачи координат командованию расчеты беспилотников на оптоволоконном управлении нанесли точный удар. Инженеры-саперы специально оснастили дроны кумулятивной боевой частью, чтобы гарантированно пробить броню и исключить возможность ремонта техники.

    Танк STRV-103 разработали в 1960-х годах, а в 90-х сняли с вооружения шведской армии. Особенностью этой машины является отсутствие башни: наведение 105-миллиметрового орудия происходит за счет гидравлической системы самого корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Север» в начале июня ликвидировали более 130 украинских солдат на харьковском направлении.

    В конце мая расчеты РСЗО «Торнадо-Г» выжгли пять пунктов управления беспилотниками противника.

    Осенью прошлого года российские разведчики поразили замаскированный танк ВСУ под Харьковом.

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    6 июня 2026, 21:42 • Новости дня
    В результате удара БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали четверо детей

    В Брянской области при атаке дрона ВСУ пострадали четверо детей и взрослый

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    При ударе украинских беспилотников по гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Брянской области были ранены пятеро мирных жителей, среди них четверо детей.

    Пять человек, включая четырех детей, пострадали в результате удара дронов ВСУ по машине в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области. О нападении сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук. По его словам, удар был нанесен по гражданскому автомобилю, который двигался по улицам поселка.

    Ковальчук подчеркнул: «Под ударом ВСУ вновь мирные жители. Не военные с оружием в руках, а простые люди... В результате целенаправленного удара дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района ранены пять человек, четверо из них - дети».

    Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь, уточнил глава региона.

    Как уже писала в субботу газета ВЗГЛЯД, женщина, ее шестилетний сын и семилетняя дочь также получили ранения при атаке украинского дрона на село Чубковичи Брянской области.

    Ранее при массированном ударе ВСУ из РСЗО «Град» по поселку Белая Березка пострадали пять мирных жителей, включая одного ребенка. А начале мая при ударе дрона-камикадзе ВСУ по населенному пункту погиб местный житель.

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    7 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую область
    БПЛА атаковали Ростовскую область
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники сбиты над Миллеровским районом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском районе», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    О пострадавших не сообщалось. По словам главы региона, на данный момент беспилотная угроза для жителей сохраняется. Слюсарь призвал граждан к максимальной осторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на проезжую часть в Хостинском районе Сочи упали обломки БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 07:18 • Новости дня
    ПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    ПВО сбила 95 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Черным морем, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были ликвидированы в период с 20.00 до 7.00 мск, сообщает ведомство в «Максе».

    Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

    Также БПЛА сбили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 7.00 до 20.00 по мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    7 июня 2026, 00:18 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась у Румынии сроком высылки украинских дипломатов
    Захарова поинтересовалась у Румынии сроком высылки украинских дипломатов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя взрыв морского беспилотника ВСУ в порту Констанца, официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила у румынского руководства, когда Румыния намерена закрыть представительство Украины или выслать украинских дипломатов.

    «Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» – спросила Захарова в своем Telegram-канале.

    Также она поинтересовалась сроками принесения извинений перед гражданами Румынии за постоянную русофобскую ложь. Кроме того, она призвала власти страны прекратить спонсировать киевский режим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту румынского города Констанца произошел взрыв начиненного взрывчаткой морского беспилотника. Взорвавшийся в акватории гражданского порта аппарат принадлежал Вооруженным силам Украины.

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    6 июня 2026, 23:57 • Новости дня
    Мелони дистанцировалась от европейских инициатив по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Италии Джорджа Мелони дистанцировалась от инициатив Германии, Франции и Великобритании по Украине, отказавшись от поездки на саммит ЕС – Западные Балканы в Черногории, пишет Repubblica.

    Скептическое отношение Джорджи Мелони к инициативам по Украине лидеров Германии, Франции и Британии стало причиной напряженности с ключевыми столицами Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Repubblica.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют встретиться в Лондоне 7 июня для обсуждения потенциальных переговоров с Россией.

    Отсутствие Мелони на саммите ЕС – Западные Балканы в черногорском Тивате источники связали именно с этой напряженностью. Официально в окружении премьера ее неприезд объяснили проблемами с графиком из-за участия в празднике национального дня корпуса карабинеров. Итальянские власти, по сведениям Repubblica, убеждены, что без участия США достичь каких-либо договоренностей по Украине невозможно.

    Рим также сохраняет дистанцию по вопросу возможной отправки войск на Украину в составе «западной коалиции» и не считает приоритетом ускоренное вступление Киева в ЕС. «Позиция правительства заключается в том , что коалиция (желающих) с трудом набирает обороты, о войсках говорят уже более трех лет», – заявил источник газеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мелони ранее отказалась отправлять итальянских военных на Украину по предложению Франции и Британии.

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники Bloomberg.

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    6 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Силы ПВО за 13 часов сбили 339 украинских дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские средства противовоздушной обороны с 7 утра уничтожили сотни украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

    За период с 7.00 до 20.00 по мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 339 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

    Атака была отражена над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областей, а также в Московском регионе.

    Кроме того, беспилотники были уничтожены над Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Все цели были поражены дежурными расчетами ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне с 14.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над несколькими российскими регионами, Крымом и Черным морем.

    А в ночь на пятницу дежурные средства ПВО уничтожили 123 украинских дрона самолетного типа над рядом российских областей, Московским регионом, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

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    6 июня 2026, 23:31 • Новости дня
    Россия и Украина договорились о взаимной передаче справок для граждан

    Лантратова и Лубинец договорились о передаче документов граждан России и Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Омбудсмены России и Украины договорились стать каналом передачи справок и других документов для граждан в условиях отсутствия дипломатических отношений, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    «Вот смотрите, что на Украине, что в России из-за того, что у нас отсутствуют дипломатические отношения между странами, если вдруг погибает боец с любой стороны, а у него родители жили в другой стране и даже умерли, то мы не можем им выплатить все средства, и они не могут выплатить, если нет справок». – сообщила Лантратова в интервью ИС «Вести».

    Она пояснила, что документы нет возможности получить, поскольку прерваны дипломатические отношения. В результате Лантратова договорилась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, что омбудсмены станут «каналом взаимодействия, передачи этих справок».

    «Дмитрий Валерьевич сказал, что он в этом будет помогать, и я со своей стороны тоже», – сообщила она.

    Договоренности были достигнуты на встрече с украинским омбудсменом, которая прошла накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Лантратова сообщала о подготовке встречи с украинским омбудсменом.

    Аппарат российского омбудсмена добился возвращения 165 жителей Курской области с подконтрольных Киеву территорий.

    В пятницу сообщалось, что трем российским семьям удалось вернуться с Украины в Россию через белорусский пункт пропуска «Новая Гута» в рамках гуманитарной акции.

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    7 июня 2026, 03:57 • Новости дня
    Киев объявил о сохранении фильтрации для россиян при въезде на Украину после СВО

    Сибига: После СВО фильтрация для россиян при въезде на Украину сохранится

    Tекст: Антон Антонов

    Украина сохранит жесткие ограничения въезда для граждан России и после завершения конфликта, заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    «У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами», – сказал Сибига.

    Сибига уточнил, что такой порядок останется в силе и после завершения конфликта, передают РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры восьми стран ЕС потребовали запретить въезд в Шенгенскую зону бойцам СВО.

    Сибига призвал партнеров Киева запретить въезд в Европу для российских ветеранов СВО.

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    6 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Беглов сообщил о пострадавших после атаки беспилотника на Петербург

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Петербурге, их состояние оценивается как легкое, они выписаны домой, сообщил губернатор города Александр Беглов.

    Информацию об инциденте официально подтвердили в региональной администрации, передает РИА «Новости». Пациенты получили своевременную поддержку врачей и больше не нуждаются в стационарном наблюдении.

    «Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой», – приводит заявление губернатора Александра Беглова его пресс-служба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром украинские беспилотники ударили по гражданским объектам трех районов Петербурга.

    Позже городские службы полностью ликвидировали техногенные последствия этого налета.

    Губернатор Александр Беглов назвал произошедшую атаку признаком слабости врага.

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