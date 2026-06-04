Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
В «Единой России» поддержали позицию малого бизнеса по НДС
Партия «Единая Россия» предложила изменить подход к уплате НДС предпринимателями. Власти намерены вернуться к обсуждению правил уплаты налога на добавленную стоимость для предпринимателей, использующих упрощенную систему налогообложения.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев заявил о необходимости учесть позицию предпринимательского сообщества по вопросам налогообложения, передает Telegram-канал ЕР. Эта тема регулярно поднималась на встречах кандидатов с избирателями и вошла в Новую народную программу.
«Мы убеждены, что налоговые изменения для предпринимателей должны вводиться аккуратно и быть предметом постоянного мониторинга», – подчеркнул политик. По его словам, именно на таком подходе настаивала партия при внедрении недавних налоговых новшеств.
В процессе формирования Народной программы поступает множество обращений от представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели отмечают огромное влияние этого вопроса на развитие сектора, в связи с чем предложено пересмотреть подходы к уплате НДС для работающих по упрощенной системе.