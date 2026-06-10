  • Новость часаСША завершили серию ударов по Ирану за якобы сбитый ими Apache
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    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

    126 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

    12 комментариев
    10 июня 2026, 06:28 • Новости дня

    Reuters: США поразили почти 20 целей в Иране

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные в ходе атак по иранской территории нанесли удары по нескольким десяткам целей, сообщил неназванный американский чиновник.

    Соединенные Штаты нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сказал собеседник Reuters, передает РИА «Новости».

    Напомним, Центральное командование США заявило о завершении серии ответных ударов по Ирану из-за сбитого вертолета Apache.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    8 июня 2026, 15:48 • Новости дня
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    Дом Макаревича в Израиле пострадал от иранской ракеты
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский дом основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) получил повреждения крыши и окон из-за падения фрагментов ракеты во время массированной атаки.

    Музыкант пожаловался на последствия вчерашних ударов по территории страны, передает RT. В момент обстрела артист вместе с семьей находился на улице и пытался добраться до своего домовладения.

    Супруга исполнителя поделилась подробностями инцидента в социальных сетях. «Нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав 40 минут на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой – а та-а-ам», – рассказала она.

    Сам Макаревич уточнил, что упавшие фрагменты ракеты повредили крышу здания и выбили окна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объяснил недавний ракетный удар по Израилю нарушением перемирия.

    Вооруженные силы США не принимали участия в ответных атаках израильской армии. В марте суббоеприпас иранской ракеты повредил жилой комплекс с представительством ТАСС под Тель-Авивом.

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    8 июня 2026, 08:08 • Новости дня
    Иран объяснил ракетный удар по Израилю

    МИД Ирана объяснил ракетный удар по Израилю нарушением перемирия

    Иран объяснил ракетный удар по Израилю
    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Ольга Иванова

    Ракетный удар Ирана по целям в Израиле был представлен как ответ на нарушение перемирия после более чем месяца сдержанности.

    О таком объяснении произошедшей атаки сообщил советник пресс-секретаря МИД исламской республики Али Сафари, передает РИА «Новости».

    По его словам, действия Тегерана стали реакцией на действия Израиля после периода выдержки.

    «Али Сафари, советник пресс-секретаря МИД Ирана, заявил, что недавний ракетный удар Ирана был нанесен после более чем месяца сдержанности в ответ на нарушение перемирия и продолжение агрессии со стороны Израиля», – цитирует дипломата агентство Mehr.

    Таким образом, в МИД Ирана увязали применение ракетных сил с ранее объявленным перемирием и последующими шагами израильской стороны, которые в Тегеране расценили как продолжение агрессивной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана в официальном заявлении подтвердил удары вооруженных сил по нескольким военным объектам на севере Израиля, увязав их с неоднократными нарушениями режима прекращения огня.

    Армия обороны Израиля задействовала систему противовоздушной обороны после ракетных залпов из Ирана и объявила воздушную тревогу на севере страны.

    Израильские власти по данным гостелерадиокомпании Kan пообещали ответить на ракетный обстрел со стороны Ирана.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    8 июня 2026, 05:27 • Новости дня
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    Израильские ВВС нанесли удары по целям в Иране
    @ Li Rui/Xinhua/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По военным объектам в центральном и западном Иране были нанесены удары, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    «Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по военным целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в западной и центральной частях Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Иранский Корпус стражей исламской революции также сообщил о применении Израилем баллистических ракет воздушного базирования, передает IRNA.

    Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о звуках взрывов в Тегеране, Исфахане и Тебризе.

    Агентство Tasnim также зафиксировало звук взрыва в районе Кереджа, пригороде Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что воздушно-космические силы КСИР ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид.

    МИД Ирана сообщил, что иранские вооруженные силы вечером воскресенья атаковали несколько военных объектов на севере Израиля в ответ на агрессивные действия Тель-Авива в Ливане.

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    7 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о ракетных залпах из Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога, сообщила Армия обороны Израиля.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны задействованы для перехвата угрозы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Позднее израильские военные зафиксировали еще один ракетный залп с иранской территории. Новый удар вновь был нацелен на северную часть Израиля. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в районе города Хайфа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Парламент Ирана пообещал жестко ответить на удар Израиля по Бейруту.

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    9 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    Трамп подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache
    @ Public Domain

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подтвердил уничтожение американского военного вертолета у побережья Омана Ираном и пообещал ответные меры.

    Американский лидер заявил, что вертолет Apache AH-64 был сбит иранскими силами, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время патрулирования Ормузского пролива.

    «Наши военные только что сообщили мне, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших современных вертолетов Apache, пока он патрулировал Ормузский пролив. Оба пилота, находившиеся в нем, живы и невредимы. Тем не менее Соединенные Штаты просто обязаны ответить на это нападение», – подчеркнул Трамп в социальной сети Truth Social.

    Напомним, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник, 9 июня.

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    7 июня 2026, 23:12 • Новости дня
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    КСИР заявил о ракетном ударе Ирана по израильской авиабазе
    @ Eli Basri/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Воздушно-космические силы иранского Корпуса стражей исламской революции ударили баллистическими ракетами по авиабазе Рамат Давид, сообщает КСИР.

    «В ответ на масштабные преступления режима на юге Ливана и других районах этой страны... при помощи баллистических ракет была атакована авиабаза Рамат-Давид, с которой осуществлялась агрессия», – приводи текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    В КСИР подчеркнули, что проведенная вечером операция стала лишь предупреждением. В заявлении говорится, что в случае продолжения «агрессивных действий» последует более масштабный ответ, который включит все «американо-сионистские цели в регионе».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» через гостелерадио Ирана IRIB предупредил, что Израиль столкнется с еще более сокрушительными ударами, если ответит на атаку.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что удар по Израилю стал предупреждением, чтобы Тель-Авив прекратил агрессию против Ливана, и пообещал более тяжелые последствия в случае новых действий Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль сообщил об ударе по объекту «Хезболлы» в пригороде Бейрута.

    Армия обороны Израиля сообщила, что израильская система противовоздушной обороны задействована после ракетных залпов из Ирана, на севере Израиля объявлена воздушная тревога.

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    8 июня 2026, 15:54 • Новости дня
    Израиль нанес 12 ударов по территории Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Израиля нанесли по меньшей мере 12 ударов по иранской территории. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

    Представитель Иранского общества Красного Полумесяца Моджтаба Халеди сообщил о ситуации, передает ТАСС.

     «На данный момент ударам подверглись 12 точек на территории страны. Силы Красного Полумесяца прибыли во все эти районы. К счастью, на данный момент не зарегистрировано ни погибших, ни пострадавших. Режим повышенной готовности Красного Полумесяца сохраняется», – заявил он.

    По словам Халеди, в состоянии повышенной готовности находятся не менее 110 тыс. иранских спасателей и пять тысяч добровольцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы атаковали несколько военных объектов на севере Израиля.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило данный ракетный удар нарушением перемирия.

    Американские военные структуры не участвовали в ответных израильских ударах по территории Ирана.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    10 июня 2026, 02:31 • Новости дня
    Axios: США начали вторую волну атак на системы ПВО и радары Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на якобы сбитый Ираном американский вертолет Apache США нанесли удары по республике в ходе специальной операции, о которой сообщило Центральное командование ВС США во вторник в 17.00 по восточному времени.

    «Американский чиновник заявил, что войска США атаковали несколько иранских систем ПВО и радаров в районе Ормузского пролива», – пишет Axios.

    Кроме того, портал выяснил, что американские войска начали второй раунд ударов по иранским системам ПВО и радарам, заявил во вторник вечером американский чиновник.

    Американский чиновник сообщил Axios, что расследование удара по вертолету Apache показало, что иранский беспилотник сбил вертолет, в результате чего он разбился недалеко от Ормузского пролива. Расследование еще не установило, было ли это преднамеренным действием.

    Трамп заявил во вторник, что США «при необходимости должны ответить» на сбитый в понедельник вертолет. В интервью ABC News он сказал, что удары будут «очень мощными».

    Центральное командование США назвало эти удары «соразмерным ответом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения.

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    8 июня 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала на фоне ракетных ударов Ирана и Израиля

    Brent подорожала до 97,33 доллара, WTI достигла 94,57 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Мировой рынок нефти начал неделю резким скачком котировок примерно на 4,5% на фоне ракетного обмена между Ираном и Израилем.

    Котировки эталонных марок нефти резко выросли в начале торгов в понедельник, следует из данных бирж и комментариев экспертов, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 7.56 мск августовские фьючерсы на Brent прибавляли 4,55% к предыдущему закрытию и достигали 97,33 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI росли на 4,45%, до 94,57 доллара. Несколькими часами ранее подъем цен не превышал 3%.

    Инвесторы внимательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Накануне Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля. Позже Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным объектам в центральной и западной частях Ирана.

    Главный инвестиционный директор чикагской компании Karobaar Capital LP Харис Хуршид в разговоре с агентством The New York Times отметил: «Рынок постоянно колеблется между ожиданиями соглашения и реальностью, в которой ни одна из сторон на самом деле не изменила свою ключевую позицию. Каждый раз, когда оптимизм немного опережает факты, цены на нефть резко растут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в июне 2025 года на фоне рисков вокруг ситуации на Ближнем Востоке поднялись примерно на 1%.

    В тот же период на фоне вооруженного конфликта между Израилем и Ираном стоимость августовских фьючерсов на Brent поднималась выше 78 долларов за баррель.

    В конце мая руководители МЭА, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили о риске глобального топливного кризиса из-за блокады Ормузского пролива и сокращения поставок нефти.

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    8 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Иранское командование заявило о прекращении ударов по Израилю

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тегеран остановил военную операцию против израильского государства, однако пригрозил жестким ответом в случае новой агрессии, в том числе на территории Ливана.

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» объявил о завершении атак по израильским объектам, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается готовность к решительным действиям при эскалации конфликта.

    «Объявляется прекращение операции вооруженных сил, однако подчеркивается, что в случае продолжения агрессии, в том числе на юге Ливана, будут предприняты более сокрушительные и мощные меры», – приводит текст заявления иранское агентство Fars.

    В штабе также отметили, что прошедшие удары по Израилю стали «назидательным уроком».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Министерство иностранных дел Исламской республики объяснило эту атаку нарушением перемирия.

    Тегеран заранее привел множество ракет в полную готовность на случай ответных действий Израиля.

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    10 июня 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило в соцсети Х о начавшейся операции по нанесению оборонительных ударов по Ирану за ранее сбитый американский вертолет Apache.

    «Сегодня в 17.00 по восточному времени силы Центрального командования США (CENTCOM) по указанию главнокомандующего начали нанесение ударов в целях самообороны по Ирану в ответ на вчерашний удар по вертолету Apache армии США. Эта миссия является соразмерным ответом на неоправданную иранскую агрессию», – сказано в посте .

    Напомним, 9 июня американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache. Американские военные выжили при крушении вертолета Apache в Ормузском проливе.

    Позже американский президент заявил WSJ о необходимости отреагировать на сбитый Apache. Глава МИД Ирана Арагчи призвал иностранные силы покинуть Ормузский пролив.


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    10 июня 2026, 04:20 • Новости дня
    США завершили серию ударов по Ирану за якобы сбитый ими Apache

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование США (CENTCOM) заявило о завершении ударов в целях самообороны по Ирану, согласно приказу главнокомандующего президента США Дональда Трампа в ответ на сбитый вчера вертолет Apache армии США.

    «Силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива высокоточными боеприпасами с истребителей ВВС и ВМС США. Операция стала соразмерным ответом на недавние атаки на американские войска и международные торговые суда, следующие через региональные воды», – сказано в сообщении Центрального командования в соцсети Х.

    Там добавили, что американские войска сохраняют бдительность и готовы защищаться от неоправданной иранской агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник. Президент США подтвердил уничтожение Ираном американского вертолета Apache, заявив WSJ о необходимости США отреагировать на сбитый Apache.

    CENTCOM запустило серию ударов по Ирану за сбитый вертолет Apache. Арагчи пообещал  атакующим Иран США ответ на угрозу и нападения. Al Arabiya узнал о ненамеренном ударе Ирана по американскому вертолету.

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    7 июня 2026, 21:34 • Новости дня
    МИД Ирана назвал недопустимой передачу своих активов союзникам США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран пообещал соразмерный ответ Вашингтону в случае использования иранских средств для выплаты компенсаций странам Персидского залива за ущерб от конфликта на Ближнем Востоке.

    Иранские активы не могут служить военными трофеями или фондом для выплат союзникам Вашингтона, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади прокомментировал информацию агентства Reuters о планах США разрешить использование иранских средств для покрытия ущерба от конфликта.

    «Иранские активы не являются военными трофеями Вашингтона или фондом выплат его союзникам. Сама по себе любая растрата, перемещение или передача иранского движимого имущества без одобрения правительства Ирана является новым международным нарушением и повлечет за собой ответственность США… а также соразмерный ответ Ирана», – заявил дипломат.

    Замглавы МИД подчеркнул, что США и Израиль должны начать выплату компенсаций с себя. По его словам, Иран намерен добиться возмещения военного ущерба и не планирует оставлять агрессоров в покое. Государства региона, предоставившие территорию для атак на Иран, также обязаны компенсировать причиненный ущерб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон перешли к завершающему этапу подготовки меморандума о взаимопонимании.

    Исламская республика подала иск против США в международный арбитраж.

    Иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани потребовал от пяти стран региона компенсации за соучастие в американских атаках.

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    8 июня 2026, 13:29 • Новости дня
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    Трамп призвал Иран и Израиль немедленно прекратить удары
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер публично обратился к конфликтующим сторонам на Ближнем Востоке с требованием остановить эскалацию и прекратить взаимные атаки.

    Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал Иран и Израиль прекратить обмен ударами на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрельбу», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Поздним вечером 7 июня Иран выпустил несколько ракет по северным районам Израиля, воздушная тревога неоднократно звучала в Хайфе. Атака стала ответом на удар израильской армии по пригороду Бейрута. Впоследствии Армия обороны Израиля заявила о поражении военных целей в центральной и западной частях Ирана, после чего Тегеран возобновил обстрелы израильской территории.

    В ночь на понедельник портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану, поскольку Вашингтон и Тегеран близки к соглашению о прекращении конфликта. По данным издания, израильский премьер изначально возражал, но затем согласился временно отложить военные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции ударил баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат Давид.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о возможности скорого заключения мирной сделки с Тегераном.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал отсрочку американских атак по Ирану ошибочной.

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    Ресурсная сделка между Украиной и США поставлена на паузу. Киев по политическим причинам отказался от планов по привлечению американских миллиардов в разработку недр. До этого Украина срывала газовые контракты с Россией, Минские соглашения и договоренности в Стамбуле. Почему ревизия любых долгосрочных обязательств стала уникальной традицией украинской политики? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

    • Застрял в лифте: что делать, куда звонить и почему нельзя выбираться самостоятельно

      Застревание в лифте – одна из самых распространенных бытовых чрезвычайных ситуаций. Остановка кабины между этажами вызывает тревогу даже у тех, кто не страдает клаустрофобией. Паниковать в такой момент не стоит: современные лифты оборудованы системами безопасности и крайне редко представляют угрозу для жизни. Рассказываем, что делать, если лифт остановился между этажами, куда звонить и каких ошибок следует избегать.

    • Как правильно мыть клубнику: 5 способов удалить пестициды, бактерии и грязь

      Ароматная, сочная клубника – настоящее украшение летнего стола. Но прежде чем насладиться ее вкусом, важно уделить внимание правильной обработке ягод. Поверхность клубники – это не просто нежная кожица, а настоящий «магнит» для различных загрязнений: от частиц почвы и пыли до остатков пестицидов и опасных микроорганизмов. Разбираемся, как правильно мыть клубнику, нужно ли это делать перед едой и какие способы действительно помогают очистить ягоды.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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