Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.12 комментариев
Reuters: США поразили почти 20 целей в Иране
Американские военные в ходе атак по иранской территории нанесли удары по нескольким десяткам целей, сообщил неназванный американский чиновник.
Соединенные Штаты нанесли удары почти по 20 целям в Иране, сказал собеседник Reuters, передает РИА «Новости».
Напомним, Центральное командование США заявило о завершении серии ответных ударов по Ирану из-за сбитого вертолета Apache.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский боевой вертолет AH-64 Apache упал недалеко от Ормузского пролива в ночь на вторник.