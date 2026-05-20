За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.6 комментариев
Москвича арестовали за съемку девушки под юбкой
Суд арестовал снимавшего скрытой камерой девушку под юбкой москвича
В столице отправили под административный арест мужчину, который тайно снимал пассажирку метро на скрытую камеру.
Замоскворецкий суд Москвы назначил 15 суток административного ареста мужчине, снимавшему девушку в метро под платьем на скрытую камеру, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел утром 16 мая в вагоне поезда на станции «Добрынинская». Денис Глазунов использовал для тайной видеосъемки камеру эндоскопа.
Своими действиями он унизил честь и достоинство женщины. Суд признал москвича виновным в мелком хулиганстве. «Замоскворецкий суд назначил Глазунову наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», – сообщили в инстанции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля суд арестовал на десять суток прыгнувшего на крышу поезда в московском метро мужчину.
В феврале следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве на избившего попутчицу пассажира столичной подземки. Прошлым летом суд назначил по 15 суток административного ареста двум мужчинам за домогательства к девушкам в центре Москвы.