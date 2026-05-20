Суд отправил в колонию обокравших бойцов СВО таксистов
Преступная группа из четырех человек проведет за решеткой до 17 лет за кражу сбережений у участников спецоперации на территории столичного аэропорта.
Разбирательство по резонансному уголовному делу завершилось в Московской области, передает ТАСС. На скамье подсудимых оказались четыре человека, промышлявшие воровством в Шереметьево.
Представители инстанции огласили суровый вердикт фигурантам. «Судом назначены сроки от десяти до 17 лет лишения свободы. Суд признал четверых обвиняемых виновными», – подчеркнули в пресс-службе.
Жертвами преступников становились военнослужащие, возвращавшиеся домой. Злоумышленники получали доступ к средствам пассажиров и похищали их личные накопления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы раскрыли масштабную схему обмана военнослужащих в аэропорту Шереметьево. Позже столичный суд продлил срок содержания под стражей всем фигурантам этого уголовного дела.
В феврале текущего года следователи предъявили обвинение в серии краж руководителю преступного сообщества Владимиру Бардину.