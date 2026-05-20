Российские банки уменьшили доходность вкладов после снижения ключевой ставки

Доходность вкладов после снижения ключевой ставки уменьшили три четверти банков РФ

Tекст: Тимур Шайдуллин

В период с 24 апреля по 20 мая процентные ставки по вкладам меняли 20 крупнейших банков России. В 15 из них доходность снизилась, один банк ставки повысил, еще в трех кредитных организациях динамика оказалась разнонаправленной, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса «Финуслуги».

Аналитики указали, что вкладам сроком от трех месяцев до трех лет в целом сопутствовало снижение средних ставок, за исключением годовых депозитов, где доходность выросла на 0,05 п.п. По остальным срокам падение составило от 0,18 до 0,33 п.п. При этом средние ставки по вкладам до года включительно формально прибавили 0,07–0,16 п.п. за счет изменения состава топ-20 банков.

По состоянию на 20 мая средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 13,35% (минус 0,33 п.п. к 24 апреля, когда ключевая ставка была снижена до 14,5% годовых), по полугодовому вкладу – 12,97% (минус 0,18 п.п.), по годовому – 12,33% (плюс 0,05 п.п.).

Средняя ставка по вкладу на полтора года достигла 11,18% (минус 0,23 п.п.), по двухлетнему – 11% (минус 0,21 п.п.), по трехлетнему – 10,76% (минус 0,25 п.п.). Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 14,5%, следующее заседание по ключевой ставке назначено на 19 июня 2026 года.

Ранее, по данным на 20 марта средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках России составляла 14,03% годовых. Позже вице-премьер Александр Новак заявил о формировании в российской экономике условий для дальнейшего снижения процентной ставки.