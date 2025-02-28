В США умерла пережившая Холокост самая пожилая женщина

Tекст: Дарья Григоренко

Телекомпания CNN сообщила о смерти Роуз Джироне.

Роуз родилась в 1912 году в польском городе, который тогда входил в состав Российской империи, под именем Роза Раубфогель. В детстве ее семья переехала в Гамбург, а в 1937 году она вышла замуж за Юлиуса Мангейма, который вскоре оказался в концлагере Бухенвальд, передает ТАСС.

Согласно данным музея «Аушвиц-Биркенау», до 1940 года некоторые узники могли быть освобождены, и Джироне удалось освободить мужа, после чего семья перебралась в Шанхай, оккупированный японскими войсками. Там они жили в гетто, а после войны переехали в США. В Америке Роуз стала преподавать вязание, которому научилась в Китае.

По данным Claims Conference, в мире осталось около 245 тыс. выживших в Холокосте, проживающих в более чем 90 странах. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января, в день освобождения Красной армией лагеря Аушвиц-Биркенау в 1945 году.