Эксперты: Нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать

Tекст: Елизавета Шишкова

Заместитель исполнительного директора по AI-трансформации «Рамблера» Алексей Авдей отметил, что технологии позволяют выстраивать более глубокое взаимодействие с пользователем: «Важная особенность искусственного интеллекта в том, что он позволяет копнуть глубже, выстроить диалог и пойти в глубину». При этом он подчеркнул, что компания активно развивает собственные ИИ-решения и уделяет внимание качеству информации: «Мы сейчас переходим от исследований и разработки до полноценных продуктов на основе отечественных технологий – «Рамблер» работает на ГигаЧате», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова заявила, что внедрение ИИ в редакционные процессы меняет структуру работы медиа: «Потому что у редактора, по сути, освобождается время для классической, прекрасной истории с экспертными комментариями, с креативами, с «на подумать».

В то же время участники дискуссии обратили внимание и на риски персонализации контента. Генеральный директор коммуникационной группы «Р.И.М. – Интериум» Валерий Сидоренко предупредил о возможных последствиях изменения медиапотребления: «Это будет уже не общество, где есть какое-то мнение – по сути, оно будет состоять из миллиарда счастливых индивидуальных информационных пузырей».

Руководитель проекта «Технологии» в «Российской газете» Олег Капранов подчеркнул, что игнорирование ИИ может стать критическим фактором для карьеры: «Для меня очевидно, что если кого-то и заменят нейросети, то это в первую очередь людей, которые нейросетями пользоваться не умеют».

Позицию о необходимости внедрения технологий в рабочие процессы поддержал управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, отметив важность выстроенных бизнес-механизмов: «Очень важно не просто иметь на бумажке локальный нормативный акт, который говорит, куда идти, а чтобы это реально работало. А чтобы это реально работало, должны быть нормальные маршруты, потому что хаос невозможно автоматизировать, куда бы и как ты ни шел».