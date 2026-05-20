    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57
    Шойгу раскрыл общую сумму переводов граждан Армении из России
    Российский дрон уничтожил шедший к Крыму украинский безэкипажный катер
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса GitHub в России
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 18:18 • Новости дня

    Эксперты: Нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде эксперты из медиа, ИТ и юридической сферы обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда и сошлись во мнении, что умение работать с нейросетями становится ключевым фактором конкурентоспособности специалистов.

    Заместитель исполнительного директора по AI-трансформации «Рамблера» Алексей Авдей отметил, что технологии позволяют выстраивать более глубокое взаимодействие с пользователем: «Важная особенность искусственного интеллекта в том, что он позволяет копнуть глубже, выстроить диалог и пойти в глубину». При этом он подчеркнул, что компания активно развивает собственные ИИ-решения и уделяет внимание качеству информации: «Мы сейчас переходим от исследований и разработки до полноценных продуктов на основе отечественных технологий – «Рамблер» работает на ГигаЧате», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова заявила, что внедрение ИИ в редакционные процессы меняет структуру работы медиа: «Потому что у редактора, по сути, освобождается время для классической, прекрасной истории с экспертными комментариями, с креативами, с «на подумать».

    В то же время участники дискуссии обратили внимание и на риски персонализации контента. Генеральный директор коммуникационной группы «Р.И.М. – Интериум» Валерий Сидоренко предупредил о возможных последствиях изменения медиапотребления: «Это будет уже не общество, где есть какое-то мнение – по сути, оно будет состоять из миллиарда счастливых индивидуальных информационных пузырей».

    Руководитель проекта «Технологии» в «Российской газете» Олег Капранов подчеркнул, что игнорирование ИИ может стать критическим фактором для карьеры: «Для меня очевидно, что если кого-то и заменят нейросети, то это в первую очередь людей, которые нейросетями пользоваться не умеют».

    Позицию о необходимости внедрения технологий в рабочие процессы поддержал управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, отметив важность выстроенных бизнес-механизмов: «Очень важно не просто иметь на бумажке локальный нормативный акт, который говорит, куда идти, а чтобы это реально работало. А чтобы это реально работало, должны быть нормальные маршруты, потому что хаос невозможно автоматизировать, куда бы и как ты ни шел».

    20 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    ВЦИОМ: VK Видео и Rutube обошли YouTube по популярности среди россиян

    Большинство российских зрителей предпочитают отечественные платформы «VK Видео» и Rutube для просмотра длинных видеороликов, при этом зарубежный хостинг столкнулся с рекордным оттоком аудитории, такие данные представлены в исследовании ВЦИОМ.

    Лидером рынка стала платформа «VK Видео», которую предпочитают 61% интернет-пользователей. Вторую строчку занял Rutube с показателем 49%, оставив YouTube на третьем месте с 44%.

    Зарубежный хостинг демонстрирует наибольший отток аудитории, поскольку 43% граждан отказались от его использования. Переключение зрителей с других крупных платформ оказалось менее заметным и составило от 13% до 20%. По уровню узнаваемости «VK Видео» также удерживает первенство, обходя конкурентов с результатом 57%.

    Традиционное телевидение постепенно уступает позиции интернету, где 39% пользователей смотрят трансляции телеканалов. При этом 45% опрошенных допускают полное замещение классического эфира онлайн-сервисами в будущем.

    В опросе приняли участие 2032 россиянина в возрасте от 14 лет, он проводился 17-21 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российский сервис «VK Видео» возглавил рейтинг видеохостингов по ежедневному охвату аудитории.

    Осенью прошлого года среднее время просмотра YouTube в России сократилось примерно на две трети.

    19 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти и жители Калининградской области сохраняют спокойствие в ответ на заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможных сценариях военных действий против региона. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, подчеркнув, что подобные высказывания появляются не впервые.

    «Реагируем абсолютно спокойно. Такие сообщения периодически возникают уже второй год», – отметил он в интервью ИС «Вести». По словам губернатора, подобная риторика, как правило, активизируется «либо весной, либо осенью», а сами калининградцы «спокойны и уверены, что регион защищен президентом и армией нашей страны».

    Беспрозванных также напомнил о роли Балтийского флота, который обеспечивает безопасность не только области, но и всей западной границы России. «Соседям» он посоветовал учитывать, что в регионе сосредоточены значительные силы обороны.

    Отдельно губернатор подчеркнул работу спецслужб и проведение военных мероприятий: «Служба внешней разведки работает, все силы и средства задействованы в защите региона». Он добавил, что в настоящее время проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии, и призвал тех, кто делает подобные заявления, учитывать этот фактор.

    Беспрозванных также напомнил о позиции президента России Владимира Путина, ранее заявлявшего о готовности жестко реагировать на любые попытки блокады Калининградской области.

    По словам губернатора, несмотря на внешнее давление и ограничения, регион продолжает развиваться, в том числе в сфере логистики и морских перевозок. Он отметил, что ряд стран вводит ограничения на поставки в область товаров, которые не подпадают под санкции, и в ответ реализуются программы по развитию портовой инфраструктуры и паромного сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удар по Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту инициативу суицидальной паранойей.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 14:19 • Новости дня
    Якушев анонсировал масштабное обновление думской фракции «Единой России»

    Tекст: Вера Басилая

    Состав фракции «Единой России» в Государственной думе может обновиться как минимум на четверть после предстоящих выборов, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

    По словам Якушева, заявки на участие в предварительном голосовании подали 5,2 тыс. человек, из которых 630 являются участниками спецоперации, сообщается на сайте «Единой России».

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на встрече с журналистами отметил, что из 316 действующих депутатов Госдумы на предварительное голосование зарегистрировались 239 человек, что составляет 75%.

    Партийное руководство ожидает от кандидатов активного взаимодействия с избирателями.
    «Единая Россия» настраивает участников будущих выборов на максимально тесный контакт с избирателями и их чаяниями», – заявил Якушев.

    Он подчеркнул, что претенденты должны уметь заряжать граждан позитивом и адекватно реагировать на жесткую критику.

    Оценка выдвиженцев будет проводиться не только по результатам предварительного голосования, но и с учетом социологических исследований. Кандидаты с низкими рейтингами не будут допущены до выборов.

    Якушев добавил, что серьезных изменений в стратегии думской кампании не предвидится, однако кандидатам рекомендовано «рвать дистанцию» с обычными людьми.

    Окончательный список кандидатов, в который войдут и губернаторы, будет утвержден на съезде партии, предварительно намеченном на 27 июня. Там же планируется принять новую Народную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму.

    Партия «Единая Россия» в марте начала регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании.

    Секретарь Генсовета Владимир Якушев анонсировал дополнительные меры поддержки для участников спецоперации.

    20 мая 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя предсказал судьбу украинского займа в 90 млрд евро
    Tекст: Катерина Туманова

    Одобренный Евросоюзом пакет помощи Украине на 90 млрд евро постигнет судьба любой суммы в стране с масштабной институциональной моделью массовой коррупции – его разворуют, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

    Дипломат заявил, что в последнее время вскрывается все больше фактов «чудовищной коррупции» среди ближайшего окружения главы киевского режима, которое западная пресса представляла как образец «новой антикоррупционной Украины».

    Однако последние события обнажили даже не единичные злоупотребления отдельных чиновников, а «масштабную институциональную модель», которая встроена в механизм украинской власти и напрямую связана с распределением западной финансовой и военной помощи, сказал Небензя.

    Он отметил, что обнаруженные средства пошли не на социальные программы или  восстановление инфраструктуры. Они пошли элитную недвижимость и в офшоры.

    «Никогда киевскому режиму уже не отмыться от чудовищных махинаций, вскрывшихся в ходе операции «Мидас» и зафиксированных на так называемых  «пленках Миндича». У нас нет ни малейших сомнений, что одобренный ЕС двухлетний пакет помощи на 90 млрд евро будет также разворован», – подчеркнул дипломат в ходе выступления в СБ ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что переговорный процесс по Украине находится в тупике. СМИ узнали, что Зеленский готовил элитный особняк для развода с женой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД и бизнес-аналитик Глеб Простаков разбирались, что означает арест Ермака для Зеленского и мира.

    19 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    Tекст: Денис Тельманов

    В Ереване во время предвыборного выступления премьер-министра Армении охранники оттащили пожилого мужчину, чей внук трагически погиб в армейской казарме.

    Инцидент произошел на предвыборном митинге Никола Пашиняна, передает РИА «Новости». Пожилой мужчина напомнил главе правительства о трагедии, случившейся в январе 2023 года. Тогда при пожаре в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих, среди которых был внук пенсионера.

    После обращения мужчины охрана армянского лидера зажала ему рот и силой увела в сторону. Сам политик прокомментировал ситуацию, обратившись к собравшимся. «Его подослали политические противники», – заявил Пашинян своим сторонникам.

    Это уже третья публичная стычка политика за последние два дня. Накануне он вступил в перепалку с карабахским армянином, обвинив его в продвижении азербайджанских нарративов.

    Адвокат Роман Ерицян сообщил, что позже участника конфликта задержали. Днем ранее Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику женщину и пообещал уничтожить своих политических оппонентов. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Армении накричал на сестру пропавшего без вести офицера. В тот же день правоохранительные органы задержали вступившего с ним в перепалку переселенца из Карабаха.

    Неделей ранее полицейские увезли в отделение назвавшего политика предателем мужчину.

    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    19 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок

    Агроном Воробьев объяснил, какими проблемами для дачника обернется посадка сосен

    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Посадка сосен на дачном участке может обернуться проблемами в будущем: хвойный опад закисляет почву и ухудшает условия для огородных культур, а взрослые деревья со временем разрастаются и начинают затенять и занимать значительную часть участка, рассказал газете ВЗГЛЯД агроном и биолог Михаил Воробьев. В настоящее время набирает популярность мода на высаживание сосен на дачных и садовых участках.

    «Во-первых, нужно разделять дачные и садовые участки. Дачные предназначены для отдыха, и на них можно высаживать практически что угодно. Что касается садовых участков, то есть того, что сейчас называется СНТ, это земли сельхозназначения. Изначально такие участки предназначены прежде всего для выращивания урожая, максимум – с небольшими цветниками и компактной зоной газона», – говорит Воробьев.

    Он отмечает, что, например, в Нидерландах пахотные земли считаются национальным достоянием: их буквально отвоевывают у моря с помощью специальных технологий. Поэтому любые нарушения строго пресекаются – если на такой земле посадить неподходящие культуры или построить сарай прямо на пашне, владельцу грозят штрафы и требование восстановить участок в первоначальном виде.

    Он также отмечает, что сосны постепенно закисляют почву вокруг себя, и связано это прежде всего с хвойным опадом. Иглы, кора и мелкие ветви медленно разлагаются, выделяя органические кислоты и снижая уровень pH. Со временем под деревом формируется плотный кислый слой, который меняет свойства почвы. В таких условиях многие садовые культуры, предпочитающие нейтральную или слабокислую среду, растут хуже. Зато для голубики, рододендронов и ряда лесных растений такая среда, наоборот, оказывается благоприятной.

    «Предположим, владельцы садового участка в СНТ не хотят выращивать яблони и решают посадить сосны. Проблема не только в том, что хвойный опад закисляет почву. Его, в конце концов, можно собрать и вывезти или даже продать тем, кто выращивает голубику, поскольку хвойный опад используется для создания подходящего субстрата. Основная проблема возникнет позже, у потомков таких новоявленных ландшафтных дизайнеров», – считает агроном.

    Он объясняет, что строевой лес – те самые корабельные сосны с ровными стволами и небольшой кроной наверху – формируется только тогда, когда деревья растут густо. На открытом месте сосна выглядит совсем иначе. Достаточно вспомнить картины Шишкина: сосна, растущая посреди луга, – это большое раскидистое дерево с широкой неправильной кроной. Поэтому на небольшом участке такая сосна со временем начнет занимать слишком много места.

    «Когда потомки нынешних огородников поймут, что огромное дерево затеняет весь участок и больше не нужно, возникнет вопрос, как его убрать. Просто срубить сосну уже не получится, потому что рядом будут постройки, посадки и другие объекты. И тогда потомки скажут «большое спасибо» за идею сажать сосны на садовых участках», – заключил Воробьев.

    Ранее генеральный директор «Агрофирмы Партнер» Василий Блокин-Мечталин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в этом году дачники средней полосы могут вырастить в открытом грунте арбузы и дыни. При этом он подчеркнул, что важно выбрать правильный сорт, соблюсти сроки посева и обеспечить растениям подготовленную почву.

    20 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Военкор сообщил об ударе «Искандером» по логистическому узлу ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли серию точных ударов по логистическим узлам, в том числе в Днепропетровской области, промышленным предприятиям и энергетическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, сообщил военкор Александр Коц.

    Вооруженные силы России провели массированную атаку на ключевые объекты военной инфраструктуры Украины, сообщает военный корреспондент Александр Коц в Max.

    В Днепропетровской области ракетой «Искандер-М» был поражен логистический хаб ВСУ. Одновременно беспилотники «Герань» атаковали промышленное предприятие в Петриковской громаде.

    По словам Коца, в Сумской области удар пришелся по Конотопу, одному из крупнейших железнодорожных узлов, через который снабжается северное направление украинской армии. В атаке участвовали 12 дронов, что привело к обесточиванию части города. В Шосткинской громаде, являющейся пороховым кластером Украины, удары были нанесены сразу по пяти населенным пунктам, где расположены заводы по производству взрывчатки и боеприпасов.

    В Запорожье целью стал промышленный объект в Шевченковском районе, где сосредоточены крупные предприятия, включая «Мотор Сич». В Вольнянске поражен транспортный узел, используемый для переброски резервов на Гуляйпольское и Ореховское направления. Кроме того, в Одессе атакована портовая энергетическая подстанция, а авиация применила бомбы по позициям ВСУ в Сумской, Запорожской областях и Донбассе.

    Ранее российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    Накануне авиабомбы уничтожили часть спецподразделения беспилотных систем СБУ в Днепропетровской области.

    Неделей ранее Вооруженные силы России провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника.

    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    20 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Грузия заявила о требованиях Британии отказаться от российских нефтепродуктов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Правительство <ритании требовало от властей Грузии воздействовать на местный бизнес для отказа от российских нефтепродуктов, что в итоге привело бы к экономическому коллапсу, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Нынешний посол Великобритании в Грузии (Гарет Уорд) лично ходил по разным кабинетам, включая парламентские, напрашивался на встречи, на чай и в беседах с угрозой говорил, что к нам не должны поступать российские нефтепродукты», – сообщил он.

    По его словам, «действия правительства Великобритании, которое сейчас само вывело из-под санкций нефтепродукты, произведенные в третьих стран с использованием российской нефти, аморальны и являются фарисейством».

    «Посол Великобритании призывал нас оказать давление на наш бизнес, чтобы тот отказался ввозить российские нефтепродукты», – заявил Шалва Папуашвили.

    «Мы говорили, что тогда у нас все подорожает, а посол отвечал, что ничего не поделать, что подорожала жизнь британцев, и граждане Грузии тоже должны платить больше», – сказал председатель парламента Грузии.

    «Если мы бы послушались, сегодня Грузия имела бы полностью разорванные экономические отношения с Россией. В ответ та ввела бы санкции на грузинское вино и так далее, и у нас был бы экономический коллапс, не десятипроцентный рост, а разрушенная экономика», – заявил он.

    Грузия придерживается международных рестрикций против России, но не вводила двусторонние санкции. После войны-2008 Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, поддерживая экономические и гуманитарные.

    19 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    Почти семь миллионов зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти семь миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая.

    Почти семь миллионов человек в прямом эфире посмотрели трансляцию в приложении Центрального телевидения Китая из пекинского аэропорта Шоуду, куда во вторник прибыл президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    Основная программа визита запланирована на среду и начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь. Затем в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина, по итогам которых стороны подпишут совместные документы и сделают заявления для СМИ.

    Позднее в тот же день лидеры примут участие в церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. Вечером состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а завершит рабочую программу беседа Путина и председателя КНР за чаем, которую в Кремле называют одним из ключевых моментов визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом. В пекинском аэропорту его торжественно встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Ранее пресс-служба Кремля в Mах анонсировала официальный визит Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
    20 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о совместном строительстве железной дороги
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай подписали соглашение о совместном строительстве железнодорожных путей.

    Москва и Пекин заключили договор о возведении железнодорожных путей, передает РИА «Новости». Документы были завизированы в присутствии лидеров обеих стран.

    «Министр транспорта РФ Андрей Сергеевич Никитин и руководитель Сун Сю Де, а также генеральный директор «Росатома» Алексей Евгеньевич Лихачев и руководитель агентства Шайн Чжу Де подписывают соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития кадрового потенциала», – заявил ведущий мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Российские железные дороги» рассматривают возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о совместном выборе пути развития двусторонних отношений.

    20 мая 2026, 09:35 • Новости дня
    Ушаков сообщил о важных договоренностях России и Китая в энергетике
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай достигли договоренностей по важному вопросу в энергетике, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Помощник президента Юрий Ушаков рассказал об успешном диалоге сторон, передают «Вести».

    «Мы много разных вопросов обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и в других областях тоже интересные», – подчеркнул он.

    Представитель Кремля добавил, что общение Владимира Путина и Си Цзиньпина прошло в позитивном ключе. Политики смогли договориться о значимых инициативах в энергетическом секторе.

    Российский лидер прибыл в Китай накануне вечером. В среду на площади Тяньаньмэнь состоялась торжественная церемония встречи делегации, после чего в Доме народных собраний стартовал основной этап переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран запланировали детальное обсуждение взаимодействия в нефтегазовой сфере.

    Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил российского президента перед Домом народных собраний.

    Владимир Путин назвал прошедшие переговоры в узком составе дружескими и содержательными.

    20 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пребывания украинских танкистов в Артемовске девятилетняя местная жительница сумела заклинить башню боевой машины, которая затем ушла на задание и была подбита, сообщил журналистам отец ребенка.

    Девятилетняя жительница Артемосква смогла вывести из строя танк ВСУ. Это случилось во время нахождения украинских танкистов в городе, сообщил ТАСС отец ребенка.

    По его словам, украинские военные регулярно ставили танки рядом с домом семьи, со временем начали общаться с местными жителями и однажды позволили ребенку залезть внутрь одной из машин. Сама девочка рассказала агентству, что не помнит технических деталей произошедшего, однако подтвердила, что башню танка действительно удалось вывести из строя.

    Мужчина уточнил, что после этого экипаж не стал докладывать командованию о том, что допустил девочку к технике. По его словам, танк с неисправной башней все же отправили на боевое задание. «Они выехали на задание на неработающей башне, и их подбили», – рассказал он.

    Ранее в Курской области в поселке Хомутовка дрон ВСУ ранил пятилетнюю девочку при атаке на гражданский автомобиль. До этого артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Украины также повреждают машины военных, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

