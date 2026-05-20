  • Новость часаПутин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    Матвиенко отчитала чиновников за «баланду» в российских больницах
    «АвтоВАЗ» анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на ПМЭФ
    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»
    Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму
    Британия ввела новые ограничения на российский СПГ
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    США провели пуск МБР Minuteman III
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    20 мая 2026, 17:40 • Новости дня

    Путин и Си Цзиньпин завершили неформальное чаепитие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили закрытые переговоры за чаем, обсудив важнейшие вопросы двусторонних отношений в течение полутора часов.

    Встреча продлилась более полутора часов, став ключевой частью переговоров лидеров двух государств, передает ТАСС.

    В закрытой беседе с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Максим Орешкин и посол России Игорь Моргулов.

    По словам Ушакова, именно такой формат беседы позволяет сосредоточиться на главных темах. «Погулять и попить чаю», – отмечал дипломат, называя это самым важным элементом программы визита в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая начали неформальное общение в одном из залов Дома народных собраний.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах политиков затронуть тему Украины. Перед этим официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    20 мая 2026, 14:05 • Новости дня
    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина

    Политолог Данилин: Подписание стратегических документов в Пекине открывает новую страницу отношений России и Китая

    Политолог указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Важные дипломатические сигналы китайской стороны в адрес российской делегации, а также подписание стратегических документов свидетельствуют о фундаментальном и прогрессивном характере партнерства Москвы и Пекина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент России Владимир Путин заявил о беспрецедентном уровне российско-китайских отношений.

    «Церемониальная составляющая встречи российской делегации в Пекине показала высочайший уровень визита. Торжественная и дружеская атмосфера доказала, что Россия и Китай – это крепкие, понимающие друг друга партнеры», – пояснил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Спикер напомнил, что Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени». Также политолог отметил, что российского лидера встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. Кроме того, заметил собеседник, в ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после – композицию «Подмосковные вечера».

    «Близость двух стран подчеркивает также традиционное чаепитие в узких составах российской и китайской делегаций. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что в ходе встречи в этом формате будут обсуждаться самые важные внешнеполитические вопросы, а также двустороннее сотрудничество в различных областях», – продолжил Данилин.

    По его словам, еще одним ключевым дипломатическим сигналом можно назвать встречу Путина с китайским инженером Пэн Паем, с которым он впервые увиделся во время визита в Китай в июле 2000 года. «Это значимый маркер, говорящий о долгосрочности и фундаментальности нашего партнерства», – обратил внимание политолог.

    «Что касается официально-деловой части визита, то стороны подписали 44 документа, в том числе – ряд стратегических. Это очень серьезный результат встречи», – детализировал он, указав, что продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве открывает новую страницу в двусторонней работе Москвы и Пекина.

    «В целом переговоры еще раз подтвердили, что Путин и Си Цзиньпин способны внести стабильность и предсказуемость в современную хаотичную геополитику», – заметил собеседник. Спикер добавил: высокая результативность встречи двух лидеров особенно заметна на фоне «невнятного недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай».

    Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что «российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня и продолжают развиваться», сообщает Кремль. «При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время», – отметил российский лидер.

    По его словам, переговоры «прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере». Путин указал: Москва и Пекин являются важными торговыми партнерами, Россия готова продолжать поставки нефти и газа в Китай. Также глава государства отметил позитивные результаты взаимного безвизового режима.

    Российский лидер заявил, что стороны подписали «весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов». «Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации», – добавил Путин.

    Так, был продлен Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который открывает новую страницу в совместной работе. Также Россия и КНР подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Кроме того, была визирована декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

    Со своей стороны, Си Цзиньпин назвал развитие китайско-российских отношений плодотворным и всеобъемлющим и подчеркнул важность «стратегического взаимодействия в новую эпоху». «Многовековая дружба, добрососедские контакты еще глубже укоренились в сердцах народов», – указал политик. По его словам, объем двусторонней торговли третий год подряд превышает отметку в 200 млрд долларов.

    «Следует воспользоваться столь благоприятной динамикой, углублять сотрудничество по сопряжению 15-й пятилетней программы Китая с национальными целями развития России на период до 2030 года, эффективно задействовать стабилизирующую роль взаимодействия в энергетике, интенсивно культивировать новые драйверы в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта, технологической инновации, содействовать широкомасштабному взаимовыгодному сотрудничеству как по уровню, так и по качеству во благо национального развития и процветания двух стран», – указал он.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 11:08 • Новости дня
    Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    Россия и Китай достигли понимания по основным параметрам «Силы Сибири – 2»
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва и Пекин в целом достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    «Президент сегодня говорил на переговорах, что в целом основные параметры понимания по «Силе Сибири – 2» есть. Есть и по маршруту, и по тому, как это будет строиться», – заявил представитель Кремля. Он добавил, что странам осталось договорить лишь некоторые нюансы, передает РИА «Новости».

    При этом точных сроков реализации масштабного газового проекта пока нет. Песков пояснил, что эта информация носит коммерческий характер. Тем не менее достигнутые договоренности пресс-секретарь президента назвал достаточно большим достижением в двусторонних отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине.

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    Комментарии (4)
    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 12:47 • Новости дня
    Changan сообщил о планах локализовать восемь новых моделей авто в России
    Changan сообщил о планах локализовать восемь новых моделей авто в России
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Китайская автомобилестроительная компания Changan намерена локализовать производство восьми новых моделей на российском рынке в 2026 году, сообщила пресс-служба компании.

    В компании подчеркнули, что расширение модельного ряда остается одним из ключевых драйверов роста бренда, передает РИА «Новости».

    «В течение 2026 года Changan планирует локализовать производство восьми новых и обновленных моделей в наиболее востребованных сегментах рынка. В их числе – кроссоверы, лифтбеки и пикапы бренда», – говорится в официальном сообщении производителя. Таким образом, в России будет представлена вся перспективная линейка автомобилей китайской марки.

    Исполнительный директор «Чанган Моторс Рус» Александр Кулагин отметил, что текущая ситуация на автомобильном рынке России не стала для компании неожиданностью. По его словам, условия переходного периода были учтены при формировании стратегии развития.

    Топ-менеджер добавил, что рост продаж с восьми до почти 40 тысяч машин в год доказывает стратегическую важность российского рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году китайский автоконцерн Changan начал переговоры о контрактной сборке своих автомобилей на калининградском заводе «Автотор».

    Позже этот бренд занял лидирующую позицию по объему импорта новых машин в Россию.

    При этом по итогам 2025 года компания понесла на российском рынке убытки в размере 9,5 млрд рублей.

    Комментарии (7)
    20 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири – 2» находится на финальной стадии, сейчас идет техническая доработка документов, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Процесс оформления договоренностей между компаниями двух стран близится к завершению, передают «Вести».

    Российская делегация в ходе визита в КНР подтвердила успешное прохождение политического этапа переговоров.

    «Работа идет, соответственно, между компаниями сейчас уже на финише окончательные договоренности по контрактам конкретным. Что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов», – подчеркнул Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода.

    На переговорах в Пекине российская сторона рассчитывает согласовать цены для новой магистрали.

    Ранее Газпром и китайская компания CNPC подписали юридически обязательный меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2».

    Комментарии (5)
    20 мая 2026, 11:28 • Новости дня
    Россия и Китай назвали ремилитаризацию Японии угрозой миру

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай выразили серьезную обеспокоенность ускоренной ремилитаризацией Японии, назвав политику Токио угрозой для региональной стабильности и мира, следует из совместной декларации России и Китая.

    Москва и Пекин считают курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой миру и стабильности. Об этом сказано в совместной декларации России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран, опубликованной на сайте Кремля.

    «Нынешний курс Японии на ускоренную ремилитаризацию представляет серьезную угрозу миру и стабильности в регионе, в связи с чем международное сообщество и страны региона сохраняют высокую озабоченность», – указывается в документе. Стороны призвали японское правительство извлечь уроки из истории собственной агрессии и признать в полном объеме итоги Второй мировой войны.

    В документе подчеркивается необходимость отказа от нового милитаризма, который уже приносил страдания народам мира и самой Японии. Также лидеры двух стран напомнили об огромных масштабах военных преступлений японских милитаристов, которые сопровождались жестокостью и террором в отношении мирного населения.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил об открытом обсуждении в Японии возможного пересмотра неядерного статуса.

    Официальный Пекин выразил Москве благодарность за поддержку расследования военных преступлений японского милитаризма.

    Напомним, президент Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    CNN: Си Цзиньпин сделал выпад в адрес США на встрече с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, сообщает канал CNN.

     Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал скрытый выпад в адрес американских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Политик обратил внимание на растущую нестабильность в мире.

    «Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний», – отмечают американские журналисты.

    Китайский лидер подчеркнул, что в условиях глобального хаоса все чаще проявляются раскол и стремление к гегемонии. Подобные заявления можно расценивать как прямое осуждение чрезмерного вмешательства Вашингтона в международные процессы, пишет издание.

    Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Владимиром Путиным отметил наличие гегемонии и раскола в условиях непростой международной обстановки.

    Помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал обсуждение отношений с Соединенными Штатами во время неформального чаепития.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и плодотворными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные, отметив напряженную работу обеих команд.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил результаты переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства заявил во время неформального чаепития с китайским коллегой, говорится в сообщении Кремля в Max.

    «Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двухсторонних отношениях, но и наметили перспективы развития», – подчеркнул российский лидер.

    Президент выразил благодарность командам обеих стран за напряженную работу по организации мероприятия.

    «Согласен с оценкой: это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить наши команды с обеих сторон, которые напряжённо работали для организации нашей сегодняшней встречи», – отметил Путин на чаепитии с Си Цзиньпином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные переговоры лидеров двух стран в Пекине продлились почти три часа. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    Также Владимир Путин и Си Цзиньпин открыли перекрестные Годы образования в России и Китае. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Россия и Китай договорились о противодействии торговому протекционизму

    Россия и Китай заключили договор о противодействии торговому протекционизму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва и Пекин согласовали совместные действия против протекционизма, включая отказ от одностороннего ценообразования на выбросы углерода, ограничивающего взаимную торговлю, соответствующий документ подписали профильные ведомства двух стран.

    Россия и Китай договорились совместно противодействовать торговому протекционизму. Стороны приняли совместное заявление о поддержке открытой торговли и многосторонности по итогам российско-китайского саммита, сообщает Минэкономразвития.

    Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников и министр коммерции Китая Ван Вэньтао.

    «Министры договорились поддерживать открытую и справедливую торговлю и совместно противодействовать односторонним принудительным мерам и торговому протекционизму», – говорится в заявлении.

    Отдельно подчеркивается отказ от односторонних мер в области ценообразования на выбросы углерода, которые могут ограничивать торговлю, а также нацеленность на улучшение двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

    В документе отмечено, что позиции России и Китая по вопросам открытой, недискриминационной торговой системы и соблюдения правил ВТО во многом совпадают. Особое внимание уделено несоответствию правилам ВТО односторонних санкций и нелегитимных тарифов, а также необходимости восстановления эффективной системы разрешения споров ВТО.

    Отдельным пунктом зафиксировано, что экономические и торговые консультации с третьими странами не должны быть направлены против партнера и не преследуют цели ограничения торговли с ним. Стороны договорились поддерживать связь и усиливать координацию по торговым мерам с участием третьих стран и не предпринимать шагов, способных негативно сказаться на взаимной торговле России и Китая.

    Ранее в среду Россия и Китай также подписали масштабный пакет документов, направленный на углубление двусторонней экономической кооперации и защиту взаимной торговли от внешних факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин готовили к подписанию около 40 соглашений, включая документы о многополярном мироустройстве и новых механизмах финансового взаимодействия.

    До этого Россия и КНР договорились совместно поддерживать реформу ВТО и выступать против протекционизма и односторонних ограничительных мер.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:48 • Новости дня
    Названо меню торжественного приема в честь визита Путина в Пекине

    Гостей приема в честь визита Путина в Китай угостили уткой по-пекински

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время торжественного мероприятия в честь визита президента РФ Владимира Путина в Пекине участникам предложили изысканные блюда азиатской и европейской кухни под аккомпанемент классической музыки двух стран.

    Участники торжественного мероприятия смогли насладиться богатым выбором угощений. В качестве стартовых блюд присутствующим подали разнообразные холодные закуски, передает ТАСС.

    Основное меню включало бульон с креветками, говядину в бобовом соусе и знаменитую утку по-пекински. Кроме того, повара приготовили вяленый окорок «Циньхуа» с овощами, филе групера с маракуйей и традиционную лапшу по-фунчжоуски.

    В завершение трапезы к чаю или кофе предлагались изысканные десерты. Гости могли выбрать тыквенную слойку, шоколадный брауни, а также свежие фрукты и мороженое.

    Из алкогольных напитков подавали сухие вина китайского производства. В частности, гостям наливали красное Каберне Совиньон Greatwall 2009 года и белое Шардоне Changyu 2016 года.

    Праздничную атмосферу поддерживал военный оркестр Народно-освободительной армии Китая. Музыканты исполнили известные композиции, среди которых прозвучали «Мелодия Пекинской оперы», «Половецкие пляски» и «Танец маленьких лебедей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Российский лидер посетил праздничное мероприятие по случаю 25-летия двустороннего договора о дружбе.

    На встрече с премьером Госсовета КНР глава государства отметил гостеприимство китайской стороны. Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Путин вспомнил русскую поговорку на встрече с китайским инженером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, и вспомнил русскую поговорку.

    Путин во время визита в Китай встретился с инженером Пэн Паем, который получил образование в Москве и вернулся работать в родную провинцию Хунань, передает РИА «Новости». В ходе беседы глава государства прокомментировал профессиональный путь собеседника.

    «Да, у нас говорят: где родился, там и пригодился. Это очень показательно», – отметил Путин.

    Пэн Пай родился 18 июня 1988 года и обучался в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете с 2007 по 2013 год. Инженер приобрел известность в китайских медиа в 2025 году после того, как телеканал RT опубликовал его архивный снимок с Владимиром Путиным. Фотография была сделана в пекинском парке Бэйхай в июле 2000 года, когда российский лидер совершал свой первый государственный визит в КНР.

    Неформальная беседа российского лидера Владимира Путина с китайским инженером состоялась в резиденции Дяоюйтай.

    Во время этой встречи Пэн Пай подарил президенту Владимиру Путину уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань.

    Ранее Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт раскрыла значение затянувшейся встречи Путина и Си

    Эксперт связала продление переговоров Путина и Си с обсуждением принципиальных тем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Увеличение продолжительности беседы лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина до двух часов свидетельствует о переходе от формальных любезностей к решению действительно важных государственных задач, отметила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

    Встреча на высшем уровне вместо запланированных 40 минут продлилась более двух часов, передает РИА «Новости». Специалист по этикету Татьяна Баранова обратила внимание на эту важную деталь.

    «Одним из основных индикаторов перехода от формального обмена любезностями к обсуждению принципиальных вопросов стало время переговоров: запланированная на 40 минут встреча лидеров России и Китая в узком составе продлилась почти два часа», – заявила эксперт.

    Накануне в аэропорту главу государства торжественно встретил министр иностранных дел Ван И. Он является вторым по узнаваемости китайским политиком после председателя КНР.

    Перед началом двусторонних консультаций на площади Тяньаньмэнь прошла официальная церемония встречи российской делегации. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    После этого лидеры двух стран приступили к детальному обсуждению повестки в Доме народных собраний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров двух стран в Пекине продлилась почти три часа.

    Специалист по этикету Татьяна Баранова высоко оценила работу китайских организаторов.

    По итогам переговоров главы государств подписали внушительный пакет двусторонних документов.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 15:54 • Новости дня
    Китайский инженер получил в подарок от Путина русский сервиз

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе официального визита в Китай президент России Владимир Путин подарил местному инженеру Пэн Паю русский керамический сервиз, что стало для того приятным сюрпризом.

    Китайский инженер Пэн Пай получил в подарок от президента России Владимира Путина русский керамический сервиз, передает РИА «Новости». Встреча состоялась в Пекине во время официального визита российского лидера в Китай.

    Пэн Пай рассказал главе государства, что родился в провинции Хунань и вернулся туда после учебы в Москве. Поразительно, но сам инженер подготовил для президента аналогичный подарок. «Подарок был чудесный. Сегодня произошло удивительное совпадение, я подготовил для президента Путина керамический сервиз из моей родной провинции Хунань, но никогда не думал, что президент Путин тоже подготовил мне в подарок русский керамический сервиз», – поделился собеседник агентства.

    Мужчина назвал произошедшее совпадением и своего рода судьбой. Примечательно, что Пэн Пай, будучи ребенком, уже встречал Путина во время его первого государственного визита в Китай в июле 2000 года. Позже китаец получил образование в одном из московских университетов, а в настоящее время работает в крупной китайской компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с китайским инженером Пэн Паем в резиденции Дяоюйтай.

    Во время беседы российский лидер вспомнил поговорку «где родился, там и пригодился». В свою очередь гражданин КНР преподнес Путину уникальный лилинский фарфор.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 11:55 • Новости дня
    Россия и КНР призвали Японию уничтожить оставленное в Китае химическое оружие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и Китай призвали Японию добросовестно выполнять обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия, сообщила пресс-служба Кремля.

    Совместное заявление России и КНР о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества опубликовано на сайте Кремля.

    «Стороны призывают Японию добросовестно выполнять свои обязательства по скорейшему, полному и окончательному уничтожению оставленного в Китае химического оружия», – подчеркивается в тексте совместного заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин назвали курс Токио на ускоренную ремилитаризацию серьезной угрозой региональной стабильности.

    Государства решительно осудили прославление пособников нацистов и милитаристов.

    В конце апреля МИД КНР обвинил японскую сторону в разжигании блокового противостояния в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Россия и Китай подписали 42 документа по итогам визита Путина в Пекин

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита президента России Владимира Путина в КНР главы государств приняли 42 совместных документа.

    По итогам государственного визита российского лидера в Пекин стороны утвердили обширный пакет межправительственных соглашений и декларацию о многополярном мире, приняли 42 совместных документа, передает РИА «Новости».

    Центральным событием стало подписание заявления о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также лидеры утвердили декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

    Торжественная церемония заключения межправительственных и межведомственных соглашений прошла в присутствии глав двух государств. На полях переговоров представители делегаций также оформили ряд профильных меморандумов.

    Отдельное внимание стороны уделили сфере образования. Договоры о расширении контактов с китайскими партнерами подписали пять ведущих российских вузов. В их число вошли МГУ, РУДН имени Патриса Лумумбы, СПбГУ, Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.

    В ходе переговоров лидеры двух стран приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин отметил беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Пекина. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 16:36 • Новости дня
    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На фоне недавнего визита президента США Дональда Трампа в Китай пользователи интернета по всему миру считают, что российского лидера Владимира Путина в Пекине принимают на более высоком уровне.

    По сравнению с визитом главы Белого Дома Дональда Трампа в Китай приезд в Пекин президента России Владимира Путина вызвал особое внимание к протоколу встречи, пишет InoSMI. Ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсетях заявил, что российские медиа увидели явную разницу в уровне встреч. Он написал: «Российские СМИ отмечают, что Путина, по всей видимости, встретили в аэропорту Пекина на более высоком уровне, чем Трампа на прошлой неделе».

    Макдональд уточнил, что Путина в аэропорту лично приветствовал министр иностранных дел Китая Ван И, действующий член Политбюро. Трампа на прошлой неделе встречал вице-президент Хань Чжэн, который уже не входит ни в Политбюро, ни в Центральный комитет Коммунистической партии КНР. Журналист передал мнение китайских протоколистов, по которому отправка члена Политбюро в аэропорт означает, что Пекин считает гостя особенно важным.

    В соцсетях пользователи активно комментируют разницу в приеме. Один из них под ником Bond назвал Трампа «смехотворным и жаждущим показного внимания» и противопоставил ему «уважаемого лидера» Путина.

    Другой комментатор, Betty Velvet, увидел в действиях Пекина «продуманную тактику без слов демонстрировать приоритетного партнера», а пользователь Priyadarshini Mohanty отметил, что протокол в пекинском аэропорту никогда не бывает случайным и сейчас подчеркивает стратегическое сближение Москвы и Китая по сравнению с прагматичным диалогом с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президента России Владимира Путина в пекинском аэропорту у трапа самолета встретил министр иностранных дел КНР Ван И.

    Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова назвала уровень приема российского лидера в Китае безупречным и продемонстрировавшим высший класс государственного протокола.

    А руководитель Центра исследований АТР Сергей Санакоев сообщил о намеренном усилении китайской стороной протокола визита Путина для демонстрации особого уважения к высокому гостю.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров: Заявления Вильнюса об ударе по Калининграду не заслуживают внимания
    Новак сообщил о завершении согласования контрактов по «Силе Сибири – 2»
    Российские дроны выследили и уничтожили немецкий «Гепард» под Черниговом
    Суд обязал МИД ФРГ раскрыть переписку экс-министра Бербок по Украине
    Девятилетняя девочка в Артемовске вывела из строя танк ВСУ
    Польша отметила единство позиций с Венгрией по еврочленству Украины
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Крепкий рубль удивил не только Запад

    Рубль снова стал лучшей валютой среди мировых валют, показав рост на 12% за полтора месяца. Это удивило не только Запад, но и российские власти, которые не ожидали такого сильного ослабления доллара. В 2022 году Запад уже пел дифирамбы российской валюте, однако тогда причины были совсем другие, чем сейчас. Что заставляет рубль крепчать и почему это невыгодно российской экономике? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации