Газпром и CNPC подписали меморандум о новом газопроводе через Монголию

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Газпром» и китайская компания CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, сообщает ТАСС. Глава российской компании Алексей Миллер рассказал, что документ отражает новый этап взаимодействия сторон и предусматривает реализацию новых проектов.

В частности, был подписан юридически обязательный меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного маршрута через Монголию – газопровода «Союз Восток». По словам Миллера, «этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд куб. м газа в год». Проект поддержали лидеры России, Китая и Монголии.

Как отметил Миллер, договоренность по «Силе Сибири – 2» рассчитана на 30 лет. Цена поставок для Китая будет ниже, чем для Европы, однако подробности по коммерческим условиям компания обещала раскрыть позже.

Кроме того, подписаны документы об увеличении поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд куб. метров в год до 44 млрд куб. м. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Индия и Китай планируют обсудить новые энергетические сделки. Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к проекту «Сила Сибири – 2». Газпром поставлял в Китай по газопроводу «Сила Сибири» больше контрактных объемов.