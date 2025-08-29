Bloomberg: Россия, Индия и Китай обсудят новые энергетические сделки

Bloomberg: Путин, Моди и Си Цзиньпин обсудят экспорт нефти и газа в Индию и Китай

Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС, сообщает Bloomberg. Главной темой встреч станет сохранение объемов поставок российской нефти в Индию на фоне давления со стороны США и обсуждение перспектив расширения экспорта газа в Китай. В частности, Путин поставил перед собой задачу убедить Моди продолжить закупки российской нефти, несмотря на 50% тариф, введенный Вашингтоном на индийские товары из-за закупок у России.

Другим ключевым вопросом стало продвижение проекта газопровода «Сила Сибири-2», который может направлять до 50 млрд кубометров газа в год в Китай из Ямала. Несмотря на долгие переговоры, Пекин пока не дал окончательного согласия на реализацию этого проекта, опасаясь чрезмерной зависимости от одного поставщика и с учетом развития собственного производства газа.

Также в повестке переговоров возможность увеличения закупок Китаем сжиженного природного газа с российского завода Arctic LNG 2. Недавно первый танкер с этим топливом уже прибыл в Китай, что может стать началом расширения сотрудничества в этой области. Эксперты отмечают, что энергетический треугольник Москва–Пекин–Дели становится все более важным для России на фоне западных санкций.

В то же время Индия уже начала сокращать закупки российской нефти, чтобы снизить внешнее давление, хотя полностью отказываться от выгодных поставок не планирует. Китай же, несмотря на стабильные объемы импорта нефти и газа из России, не спешит заключать новые долгосрочные соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США выразили недоумение решением Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на угрозу пошлин. Американский президент Дональд Трамп ввел пошлины против Индии из-за ее сотрудничества с Россией в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что такие шаги могут негативно сказаться на самих США и привести к потере Индии как союзника.