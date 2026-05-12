Путин отметил высокое нравственное значение Дня спасения и освобождения

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер направил поздравительную телеграмму, текст которой опубликовал сайт Кремля.

«Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре, в сердцах миллионов людей. Он олицетворяет память о великом подвиге бойцов и командиров Красной Армии и воинов стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, которые с честью выполнили высокую освободительную миссию, сокрушили нацизм, спасли еврейский и другие народы Европы и мира от угрозы тотального уничтожения», – говорится в обращении.

Президент выразил уверенность, что широкое празднование этой даты поможет сохранить культурные традиции и укрепить гуманистические ценности в обществе. Он также подчеркнул необходимость защищать историческую правду о Второй мировой войне. По словам главы государства, будущие поколения обязаны осознавать разрушительность потакания антисемитизму, расизму и ксенофобии.

«И конечно, самые тёплые, искренние слова признания и благодарности нашим дорогим ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла. Ваш жизненный путь – яркий пример стойкости, несгибаемой веры в добро и справедливость», – завершил послание Путин.

