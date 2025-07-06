Суд Москвы продлил арест организаторам краж у военных в Шереметьево

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении ареста фигурантам дела, передает ТАСС. Они обвиняются по статьям 158, 159 и 210 УК России – кража, мошенничество и организация преступного сообщества соответственно.

В числе обвиняемых значатся сотрудники патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, они сотрудничали с таксистами для поиска жертв среди участников спецоперации на Украине.

Отмечается, что один из оперуполномоченных полиции впоследствии отказывал пострадавшим в возбуждении уголовных дел. В общей сложности по делу арестованы 28 человек. Арест был также продлен для одного из предполагаемых организаторов схемы – Алексея Кабочкина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шереметьево выявили крупные случаи мошенничества, связанные с бойцами СВО. Московский суд арестовал предполагаемого организатора этих хищений у участников СВО. В расследовании дела мошенничества в Шереметьево могут появиться новые фигуранты.