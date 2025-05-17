В деле о хищениях в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево должны появиться новые подозреваемые

Tекст: Денис Тельманов

О возможности появления новых подозреваемых в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево сообщили правоохранительные органы, передает ТАСС. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям, связанным с кражами денежных средств у граждан, среди которых участники спецоперации на Украине.



В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент расследование проводится по нескольким статьям, в том числе по организации преступного сообщества, краже и мошенничеству.

Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Боглаева, одного из предполагаемых организаторов схемы, которому предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ.

Ранее в рамках дела были арестованы 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

Следствие установило, что полицейские помогали таксистам искать жертв среди прибывающих бойцов СВО, а один из оперуполномоченных отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Организатор преступной группы Алексей Кабочкин также был арестован и обвинен по статье 210 УК РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы арестовал одного из предполагаемых организаторов хищений у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево.

Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве в отношении бойцов спецоперации на Украине, для которых суммы поездок на такси в этом аэропорту завышались в десятки раз. Басманный суд Москвы ранее избрал меру пресечения для шести обвиняемых по этому делу.

