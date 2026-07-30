Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
Спрос на золотые украшения упал до рекордного минимума
Мировой спрос на золотые ювелирные изделия упал до минимума со времен пандемии
Глобальный интерес к ювелирным изделиям из золота снизился до самого низкого уровня со времен пандемии, составив 278 тонн из-за высоких цен.
Во втором квартале глобальные продажи золотых украшений резко сократились на фоне высокой стоимости драгоценного металла, передает РИА «Новости».
По данным Всемирного золотого совета, объем покупок упал до 278 тонн.
«Спрос на ювелирные изделия из золота снизился до минимального квартального объема со времен пандемии - 278 тонн, поскольку высокие цены на золото и сохраняющееся инфляционное давление продолжали ограничивать доступность покупки для потребителей», – пояснили аналитики организации. При этом расходы на такие изделия выросли на 14% в годовом выражении, достигнув 40 млрд долларов.
Снижение интереса зафиксировано повсеместно, однако наибольший спад обеспечили Китай и Индия. Покупатели стали приобретать меньше украшений в пересчете на чистый вес, адаптируясь к текущим ценам. Во многих странах выросла доля легковесных изделий, а в Азии увеличилось предложение товаров с более низкой пробой золота. Также сохранили популярность программы обмена старых украшений на новые.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирный золотой совет сообщил об историческом рекорде мировой добычи золота по итогам прошлого года.
В начале июля биржевые котировки этого драгоценного металла поднялись выше отметки 4200 долларов за тройскую унцию.
Российские предприятия запланировали нарастить ежегодные объемы добычи золота до 500 тонн.