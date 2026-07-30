Сальдо: ВСУ начали использовать туши животных для минирования прифронтовых дорог

Tекст: Дарья Григоренко

Сальдо рассказал о новой тактике украинских войск в своем канале в социальной сети Max. Он опубликовал фотографию заминированного зайца и резко осудил действия противника.

«ВСУ минируют дороги, пряча взрывчатку в тушах животных. У противника появился еще один подлый способ минирования придорожных участков», – заявил глава региона.



Политик подчеркнул, что самодельные взрывные устройства тщательно маскируются, и назвал авторов этой идеи живодерами. Он также обратился к водителям, передвигающимся по прифронтовым территориям, с призывом проявлять максимальную бдительность.

Сальдо порекомендовал автомобилистам не приближаться к лежащим на трассе животным или подозрительным предметам. Глава региона попросил граждан не пытаться убирать подобные находки самостоятельно, а сразу сообщать о них оперативным службам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о дистанционном минировании украинскими беспилотниками трассы «Новороссия».

Неделей ранее российский сапер с позывным Турист предупредил о маскировке противником взрывных устройств под обычную еду.

Еще зимой военнослужащий ВС РФ рассказал о закладке боевиками взрывчатки во внутренние органы мертвых животных.