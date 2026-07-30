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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Трамп уперся в Иран

    Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украине обрезают морскую инфраструктуру

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    12 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    17 комментариев
    30 июля 2026, 10:33 • Новости дня

    ВСУ начали использовать туши животных для минирования прифронтовых дорог

    Сальдо: ВСУ начали использовать туши животных для минирования прифронтовых дорог

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для создания скрытых ловушек на дорогах украинские формирования начали маскировать самодельные взрывные устройства прямо в тушах зайцев, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал о новой тактике украинских войск в своем канале в социальной сети Max. Он опубликовал фотографию заминированного зайца и резко осудил действия противника.

    «ВСУ минируют дороги, пряча взрывчатку в тушах животных. У противника появился еще один подлый способ минирования придорожных участков», – заявил глава региона.

    Политик подчеркнул, что самодельные взрывные устройства тщательно маскируются, и назвал авторов этой идеи живодерами. Он также обратился к водителям, передвигающимся по прифронтовым территориям, с призывом проявлять максимальную бдительность.

    Сальдо порекомендовал автомобилистам не приближаться к лежащим на трассе животным или подозрительным предметам. Глава региона попросил граждан не пытаться убирать подобные находки самостоятельно, а сразу сообщать о них оперативным службам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о дистанционном минировании украинскими беспилотниками трассы «Новороссия».

    Неделей ранее российский сапер с позывным Турист предупредил о маскировке противником взрывных устройств под обычную еду.

    Еще зимой военнослужащий ВС РФ рассказал о закладке боевиками взрывчатки во внутренние органы мертвых животных.

    29 июля 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    Российские войска освободили Светлое в ДНР и сумскую Новую Сечь
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области, а группировка «Центр» освободила Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки сообщается в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Новой Сечью в Сумской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны около Ободов, Иволжанского, Сохан, Осоевки и Угроедов Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Василевкой, Бугаевкой, Широким, Новоалександровкой и Сосновыи Бором.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

    Подразделения группировки «Центр» освободили Светлое в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодяного, Белозерского, Рубежного, Доброполья ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих и американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Грушевки, Боровского, Моначиновки Харьковской области, Рубцов и Святогорска ДНР.

    Потери противника составили до 210 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две машины пехоты, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

    Днем ранее они освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку.

    До этого Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино.

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    29 июля 2026, 17:35 • Новости дня
    Медведев назвал условие сохранения России

    Медведев заявил о необходимости победы в спецоперации для сохранения России

    Медведев назвал условие сохранения России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал победу в специальной военной операции единственным способом сохранить страну.

    «Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом: победой в специальной военной операции», – сказал Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА «Новости».

    Политик назвал сохранение России общей задачей всех политических сил. Он добавил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, поскольку им не нравится независимость россиян.

    Председатель партии отметил, что сейчас государство испытывают на прочность, а Запад открыто использует Украину как таран. В связи с этим гражданам необходимо сплотиться и занять единую позицию для достижения победы.

    В мае этого года Медведев назвал семь причин для неизбежного распада Украины. Ранее политик сообщил о принятии более 160 законов для поддержки участников спецоперации.

    В прошлом году председатель «Единой России» заявил о продолжении боевых действий до полного достижения поставленных целей.

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    29 июля 2026, 19:35 • Видео
    Мольбы Зеленского в США: главное

    На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

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    29 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку

    Штурмовики Южной группировки зашли в Дружковку в ДНР

    Российские штурмовые группы вошли в Дружковку
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения российской армии успешно продвинулись в Донецкой народной республике и вошли на территорию населенного пункта Дружковка, сообщили в Южной группировке.

    Бойцы группировки войск «Юг» зашли в Дружковку в ДНР, передает РИА «Новости». Опубликованы кадры, на которых видны штурмовики 1008-го мотострелкового полка у въезда в населенный пункт.

    «Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать сказки, что «Константиновка еще наша» и «русские даже не подошли», наши подразделения уже уверенно продвигаются дальше», – сообщили в пресс-центре группировки.

    На прошлой неделе первые штурмовые отряды Вооруженных сил России зашли на окраину Алексеево-Дружковки.

    Накануне подразделения группировки «Центр» освободили село Красный Кут для формирования плацдарма перед наступлением.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о безуспешных попытках украинской авиации сдержать продвижение российских сил.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится к глубокому рассекающему удару в ДНР.

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    29 июля 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    Российские военные поразили резервуар с топливом и три сухогруза ВСУ
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по объектам в портах Одессы и Южного, а также по морским судам, работающим на украинскую армию, сообщило Минобороны.

    Атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников, говорится в сообщении ведомства в Max.

    В результате успешных действий был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ в порту Одессы. Кроме того, в порту Южный под удар попали два сухогруза, которые доставили грузы военного назначения.

    Также российские силы атаковали еще один сухогруз на переходе морем северо-западнее острова Змеиный. Это судно осуществляло доставку грузов для украинской армии в порт Одессы.

    Накануне российские беспилотники поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ возле Одессы.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию ударов по украинской транспортной инфраструктуре.

    До этого военные уничтожили быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

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    29 июля 2026, 23:50 • Новости дня
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    Трамп призвал Зеленского «просто закончить войну» на Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп рассказал, что во время недавней встречи с Владимиром Зеленским призвал украинского лидера «просто закончить войну» на Украине.

    Трамп заявил о желании добиться завершения конфликта на Украине. «Так что я сказал: «Просто закончи войну», – заявил президент США.

    При этом американский президент особенно выделил гуманитарный аспект происходящего, отметив, что гибель людей в ходе конфликта, по его мнению, должна быть немедленно остановлена, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США во вторник принял в Белом доме главу киевского режима. Зеленского провели на встречу с президентом США через боковой вход вместо парадного.

    На Украине выразили разочарование результатами встречи Зеленского с Трампом.

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    30 июля 2026, 05:00 • Новости дня
    БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
    БПЛА атаковали склад Wildberries в Пензенской области
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на склад компании Wildberries начался пожар, по предварительной информации, есть пострадавший, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    «Вражескими беспилотниками совершена террористическая атака на склад Wildberries. По предварительной информации, есть один пострадавший, порядка 200 сотрудников эвакуировано», – сообщил глава региона в «Максе».

    На место происшествия прибыли пожарные расчеты, сотрудники МЧС, бригады скорой помощи и правоохранительные органы.

    Губернатор напомнил гражданам о строгом запрете на видеосъемку и публикацию кадров с последствиями атак дронов и работой систем противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries.

    В середине июля логистические центры компании в Котовске и Электростали подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

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    29 июля 2026, 20:59 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила пункты управления ВСУ бомбами ФАБ-500

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы нанесли сокрушительные удары тяжелыми авиабомбами по объектам украинской армии в Херсонской и Харьковской областях.

    Российские военные применили фугасные бомбы для ликвидации вражеских объектов, передает ТАСС. «Минобороны России опубликовало видео нанесения авиационных ударов ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции по пункту управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Тягинка Херсонской области и пункту временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Васильевка Харьковской области», – говорится в сообщении ведомства.

    В министерстве добавили, что успешное поражение намеченных целей подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация нанесла успешные удары по позициям украинских подразделений в Донецкой Народной Республике и Сумской области.

    Доукомплектованная связистами 159-я механизированная бригада ВСУ столкнулась с серьезными потерями личного состава.

    В начале июля Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации этого подразделения у Захаровки в Харьковской области.

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    30 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВС России поразили ВПК Украины в Киеве, Львове и пяти областях
    ВС России поразили ВПК Украины в Киеве, Львове и пяти областях
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы провели атаку с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах, сообщило Минобороны.

    Массированный удар наносился с использованием дальнобойного высокоточного оружия наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотников в ночь на четверг, целями стали украинские военные объекты, указало ведомство в Max.

    Под удар попали военные аэродромы, предприятия оборонно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры. Пораженные объекты располагались в Киеве, Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

    Кроме того, российские силы атаковали суда, задействованные в доставке вооружения и военного имущества. В порту «Южный» был поражен сухогруз, еще два корабля аналогичного типа подверглись ударам к востоку и югу от Одессы.

    Напомним, 26 июля российская армия атаковала военно-промышленные комплексы и логистические узлы киевского режима. Вооруженные силы России поразили заводы по производству беспилотников в Киеве. В середине июля высокоточные удары уничтожили сухогрузы в портах Черноморска и Одессы.

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    29 июля 2026, 22:13 • Новости дня
    Суд приговорил экс-замгубернаторов Белгородской области к длительным срокам

    Суд Москвы приговорил Зайнуллина и Базарова к 20 и 19 годам колонии

    Tекст: Антон Антонов

    К 20 и 19 годам лишения свободы приговорил Мещанский суд Москвы бывших заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе.

    «Окончательно назначить Базарову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет… Зайнуллину – на срок 20 лет», – приводит РИА «Новости» слова судьи.

    Кроме длительных сроков лишения свободы, фигуранты дела получили крупные денежные штрафы. Зайнуллин должен заплатить почти 500 млн рублей, Базаров – ровно 500 млн рублей. Осужденных лишили права занимать должности на государственной службе на сроки более десяти лет.

    Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Прокурор Милана Дигаева просила назначить Базарову 21 год лишения свобода и штраф в 500 млн рублей, а Зайнуллину — 22 года лишения свободы и штраф 474 млн рублей, передает РБК.

    Начальник ОГБУ «УКС (Управление капительного строительства) Белгородской области» Алексей Сошников получил 20 лет со штрафом в 500 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.

    Речь идет о хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы с Украиной.

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    30 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    ВС России поразили участвующий в производстве ракет «Фламинго» завод
    ВС России поразили участвующий в производстве ракет «Фламинго» завод
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк» и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, также поражены авиационный завод «ЛДАРЗ» во Львове и химический завод в Ровенской области, сообщило Минобороны.

    Министерство обороны назвало цели, пораженные в ходе массированного удара по Киеву и западным регионам Украины.

    В украинской столице были атакованы сборочное предприятие «Завод Маяк», производящее комплектующие для беспилотников типа FP-1,-2, и «Электротехнический завод», выпускающий ударные дроны средней дальности, передает Минобороны.

    В Ивано-Франковской области поражены предприятия «СКБ ОВТ» и «НЕФТЕМАШ», задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и оперативно-тактических ракет.

    Во Львове удар пришелся по авиационному заводу «ЛДАРЗ», где ремонтируют двигатели для крылатых ракет и беспилотников, а также по заводу «ЛОРТА». Последнее предприятие производит бортовую электронику для ракет и радиолокационные системы для комплекса «Нептун-МД».

    Кроме того, в Ровенской области атакован химический завод «РОВНОАЗОТ», выпускающий компоненты ракетного топлива.

    В Днепропетровской области поражен завод «Аквапласт», собирающий беспилотники и безэкипажные катера.

    Также в Одесской области поражены три сухогруза с военным имуществом: один в порту «Южный», а два других – южнее и восточнее Одессы.

    Напомним, ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в семи украинских регионах.

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    30 июля 2026, 10:21 • Новости дня
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    Пораженные ударами заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пораженные российскими военными львовские заводы ЛДАРЗ и «Лорта» имели ключевое значение для безопасности и экономики для Украины, следует из документов правительства Украины.

    Пораженные в ходе ударов Вооруженных сил России предприятия во Львове играют стратегически важную роль для украинского военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.

    Завод ЛДАРЗ занимался производством двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Предприятие «Лорта» выпускало бортовую электронику и радиолокационные системы для ракетного комплекса «Нептун-МД».

    Оба оборонных предприятия получили статус стратегических еще в 2015 году. Именно тогда украинские власти при поддержке западных стран взяли курс на активную милитаризацию страны. Документы правительства, подтверждающие этот статус, оказались в распоряжении журналистов.

    Накануне Министерство обороны России отчиталось о массированном ударе по объектам военной инфраструктуры. Целями стали военные аэродромы, логистические центры и предприятия ВПК в нескольких областях, включая Киевскую, Львовскую и Днепропетровскую.

    Ранее Министерство обороны России подтвердило поражение львовского авиационного завода «ЛДАРЗ».

    Российские военные разрушили киевские мощности по выпуску систем управления для ракет «Фламинго» и «Нептун-МД».

    В начале месяца под удар попали столичные заводы по производству беспилотников «Лютый».

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    29 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины Федоров отказался занимать «декоративную должность»
    Экс-министр обороны Украины Федоров отказался занимать «декоративную должность»
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что для его возвращения «двери не закрыты», но отказался занимать «декоративную должность».

    На вопрос, была ли отставка правительства Украины ширмой для его удаления с поста, Федоров ответил: «Похоже на то».

    Федоров связал свою отставку не с конфликтом с бывшим главнокомандующим вооруженными силами Александром Сырским, а с сопротивлением внутри Минобороны изменениям в системе закупок и тендеров, передает ТАСС.

    Бывший министр подчеркнул, что после отставки правительства, протестов и собственного пресс-брифинга ему предложили несколько должностей. Он заявил, что имеет четкое представление о дальнейших шагах и намерен следовать этому видению, но не собирается соглашаться на «декоративную должность».

    Федоров добавил, что окончательного разговора с Владимиром Зеленским у него не было, «двери еще не закрыты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский предложил Федорову пост в Совете национальной безопасности и обороны, однако экс-министр отказался.

    Федоров заявил о нежелании занимать любые другие посты, кроме руководства оборонным ведомством.

    По всей Украине подряд проходят митинги с требованиями вернуть Федорова на должность министра обороны.

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    30 июля 2026, 02:45 • Новости дня
    Российские войска нанесли ракетные удары по Киеву

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по целям в Киеве, сообщили украинские Воздушные силы и мэр города Виталий Кличко в соцсетях.

    Сообщается о пожарах в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Одессе произошла серия взрывов.

    Российская авиация уничтожила пункты управления ВСУ бомбами ФАБ-500.

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    29 июля 2026, 22:27 • Новости дня
    На Украине из нового «Человека-паука» вырезали трек иноагента Монеточки

    Трек иноагента Монеточки удален из украинской прокатной версии «Человека-паука»

    Tекст: Антон Антонов

    Из украинской прокатной версии фильма «Человек-паук: Новый день» удалили фрагмент песни Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в России) «Монополия», сообщили украинские СМИ.

    «В украинском прокате этот фрагмент был вырезан», – пишут украинские СМИ.

    В фильме используется трек «Монополия», а имя исполнительницы указано в финальных титрах. Хотя композиция звучит всего несколько секунд, на Украине сцена была признана нежелательной, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Московский суд вынес заочный приговор Гырдымовой за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

    В 2025 году певица Гырдымова (признана иноагентом в России) была объявлена в розыск по уголовной статье.

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    29 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Монах РПЦ погиб при ударе беспилотника в ЛНР

    Монах Рафаил погиб, иеромонах Иларион ранен при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагический инцидент произошел в Троицком районе Луганской народной республики, где вражеский аппарат ударил по священнослужителям гвардейской артиллерийской бригады.

    В результате воздушного удара смертельные ранения получил доброволец Рафаил, передает ТАСС. Он служил помощником настоятеля храма при девятой Келецко-Берлинской гвардейской артиллерийской бригаде.

    «В Троицком районе Луганской Народной Республики в результате атаки БПЛА «Хорнет» погиб доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии монах Рафаил (Анисимов)», – уточнили в Московской птриархии.

    Представители церкви добавили, что при нападении также пострадал настоятель этого храма иеромонах Иларион. Священник исполнял обязанности помощника командира по работе с верующими военными одной из частей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года настоятель Свято-Троицкого храма в Курской области Евгений Шестопалов получил серьезные ранения после удара дрона ВСУ.

    В конце прошлого года в результате боевых действий на территории ДНР погиб протоиерей Василий Кийко.

    Осенью прошлого года украинские беспилотники убили пытавшегося покинуть зону боевых действий священника Владимира Шутова вместе с семьей.

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    На Украине наблюдается дефицит как бензина, так и дизеля. Причем влияет на это не только ближневосточный кризис. Сама Украина внесла в это тоже огромную лепту. Мало того, что она отказалась от российских нефтепродуктов, она еще и европейцев заставила экономить. Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Как перекрыть доступ к портам Николаева из Черного моря

    Порты Одесского региона уже де-факто блокированы, однако у Украины остается действующей еще одна крупная морская гавань – порты Николаева. Тем не менее, по словам экспертов, есть методы, с помощью которых и данную транспортную артерию можно физически перекрыть. О чем идет речь? Подробности

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    Гомосексуальный скандал обрушил позиции Мерца

    В Германии разгорается скандал, поводом для которого стала история, еще недавно казавшаяся сюжетом политической сатиры. Глава консервативной фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, долгие годы выступавший против суррогатного материнства, сам воспользовался этой услугой в США вместе со своим «мужем». Скандал стоил ему должности и стал серьезным ударом по канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, чьи позиции внутри ХДС продолжают слабеть. Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Мольбы Зеленского в США: главное

      На встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне отсутствовала пресса, но подвести ее итоги можно по косвенным признакам: Украина опять не получила того, чего хотела.

    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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