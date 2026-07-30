Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.0 комментариев
ВСУ начали использовать туши животных для минирования прифронтовых дорог
Сальдо: ВСУ начали использовать туши животных для минирования прифронтовых дорог
Для создания скрытых ловушек на дорогах украинские формирования начали маскировать самодельные взрывные устройства прямо в тушах зайцев, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал о новой тактике украинских войск в своем канале в социальной сети Max. Он опубликовал фотографию заминированного зайца и резко осудил действия противника.
«ВСУ минируют дороги, пряча взрывчатку в тушах животных. У противника появился еще один подлый способ минирования придорожных участков», – заявил глава региона.
Политик подчеркнул, что самодельные взрывные устройства тщательно маскируются, и назвал авторов этой идеи живодерами. Он также обратился к водителям, передвигающимся по прифронтовым территориям, с призывом проявлять максимальную бдительность.
Сальдо порекомендовал автомобилистам не приближаться к лежащим на трассе животным или подозрительным предметам. Глава региона попросил граждан не пытаться убирать подобные находки самостоятельно, а сразу сообщать о них оперативным службам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о дистанционном минировании украинскими беспилотниками трассы «Новороссия».
Неделей ранее российский сапер с позывным Турист предупредил о маскировке противником взрывных устройств под обычную еду.
Еще зимой военнослужащий ВС РФ рассказал о закладке боевиками взрывчатки во внутренние органы мертвых животных.