По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.0 комментариев
Сапер сообщил о минировании продуктов питания украинскими военными
ВСУ начали минировать продукты питания
Украинские вооруженные формирования стали маскировать взрывные устройства под обычную еду и повседневные вещи, создавая прямую угрозу для мирного населения, заявил сапер Московского военного округа с позывным Турист.
По словам сапера, противник закладывает взрывчатку в вещи, которые люди могут подобрать, не зная об опасности, передает РИА «Новости».
«Противник начал минировать не только то, что может привлечь внимание мирных граждан, – кошельки, деньги, техника, а даже ту же еду, на которую можно нечаянно наступить и получить травму или по незнанию взять в руки. Это существенно усложняет работу саперов, так как любой предмет, кажущийся безобидным, может представлять смертельную опасность для него и мирного жителя», – рассказал военнослужащий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Днепропетровской области заминировали шоколадные батончики и зажигалки.
Военнослужащие ВСУ в населенном пункте Вольное оставили взрывчатку под телом погибшего сослуживца.
При обороне Писанцев боевики спрятали мины в обычные пакеты от молока.