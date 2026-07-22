Сапер сообщил о минировании продуктов питания украинскими военными

ВСУ начали минировать продукты питания

Tекст: Дарья Григоренко

По словам сапера, противник закладывает взрывчатку в вещи, которые люди могут подобрать, не зная об опасности, передает РИА «Новости».

«Противник начал минировать не только то, что может привлечь внимание мирных граждан, – кошельки, деньги, техника, а даже ту же еду, на которую можно нечаянно наступить и получить травму или по незнанию взять в руки. Это существенно усложняет работу саперов, так как любой предмет, кажущийся безобидным, может представлять смертельную опасность для него и мирного жителя», – рассказал военнослужащий.

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