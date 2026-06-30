Боевики ВСУ в Писанцах маскировали мины под молочные пакеты

Tекст: Катерина Туманова

По его словам, такие ловушки создавались специально для усложнения работы российских штурмовых подразделений.

«Пачка из-под молока просто лежит. Подошел к ней - и все, тебя нет. Чуть-чуть шевельнул - она срабатывает на движение. Без проблем может ранить», – поделился он РИА «Новости».

«Бредус» отметил, что в ходе освобождения Писанцев российские военнослужащие были вынуждены постоянно проверять территорию на наличие подобных «сюрпризов» и соблюдать максимальную осторожность.

Министерство обороны сообщило об успешном взятии под контроль населенного пункта Писанцы силами группировки «Восток» 28 июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Герой России рассказал о минировании ВСУ домов с жителями в Мариуполе. ВСУ маскировали мины под телефоны в Донбассе. Морпех сообщил о применении ВСУ мин-«цветов» на Донбассе.