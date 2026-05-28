Герой России рассказал о минировании ВСУ домов с жителями в Мариуполе
Головин сообщил о заминированной технике и проходах рядом с жильем в Мариуполе
ВСУ минировали в Мариуполе технику и проходы к помещениям, в которых находились мирные жители, рассказал Герой России морпех с позывным Струна, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.
О действиях украинской армии рассказал начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин (позывной Струна), передает ТАСС. По словам морского пехотинца, военные закладывали взрывчатку в технику и на подступах к зданиям, где укрывались мирные граждане.
Офицер пояснил, что противник бросил все резервы для срочной эвакуации нужных людей с завода «Азовсталь». Чтобы сдержать наступление союзных войск, Киев задействовал наиболее подготовленные части – 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ и нацбатальон «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).
«Поэтому ВСУ использовали любые жилые помещения, допустимые и недопустимые средства. Мы неоднократно сталкивались и с заминированной техникой, и с заминированными подходами несмотря на то, что в помещениях, зданиях находится мирное население. Все силы были брошены противником на то, чтобы увеличить срок жизни своих подразделений», – сообщил Головин.
При этом российские военнослужащие выполняли поставленные боевые задачи максимально аккуратно. Войска строго соблюдали все необходимые меры безопасности, чтобы сберечь жизни гражданского населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные дистанционно минируют гражданские объекты.
В середине мая суд в ДНР приговорил разведчика террористического полка «Азов» к 20 годам колонии.
Военнослужащие Росгвардии обнаружили оставленные боевиками боеприпасы в частном секторе Мариуполя.