  Минобороны: Над регионами России уничтожили 62 украинских беспилотника
    Разворот в ЕС лишит Армению газа
    В Казахстане подтвердили начало строительства АЭС Росатомом в 2027 году
    Вагенкнехт призвала Мерца спасти Германию и уйти в отставку
    Минтранс предложил ввести постоплату автомобильных парковок
    Норвегия анонсировала размещение в стране ядерного оружия из Франции
    ФСБ: Эстония пытается отойти от договоренностей по границе на Чудском озере
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту
    Росздравнадзор решил законодательно отменить бумажные рецепты на лекарства
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    28 мая 2026, 06:27 • Новости дня

    Герой России рассказал о минировании ВСУ домов с жителями в Мариуполе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ минировали в Мариуполе технику и проходы к помещениям, в которых находились мирные жители, рассказал Герой России морпех с позывным Струна, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

    О действиях украинской армии рассказал начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин (позывной Струна), передает ТАСС. По словам морского пехотинца, военные закладывали взрывчатку в технику и на подступах к зданиям, где укрывались мирные граждане.

    Офицер пояснил, что противник бросил все резервы для срочной эвакуации нужных людей с завода «Азовсталь». Чтобы сдержать наступление союзных войск, Киев задействовал наиболее подготовленные части – 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ и нацбатальон «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).

    «Поэтому ВСУ использовали любые жилые помещения, допустимые и недопустимые средства. Мы неоднократно сталкивались и с заминированной техникой, и с заминированными подходами несмотря на то, что в помещениях, зданиях находится мирное население. Все силы были брошены противником на то, чтобы увеличить срок жизни своих подразделений», – сообщил Головин.

    При этом российские военнослужащие выполняли поставленные боевые задачи максимально аккуратно. Войска строго соблюдали все необходимые меры безопасности, чтобы сберечь жизни гражданского населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные дистанционно минируют гражданские объекты.

    В середине мая суд в ДНР приговорил разведчика террористического полка «Азов» к 20 годам колонии.

    Военнослужащие Росгвардии обнаружили оставленные боевиками боеприпасы в частном секторе Мариуполя.

    27 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР повреждены образовательное учреждение и автомобили, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

    «Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

    Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

    Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

    Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

    В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.

    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству настроиться на затяжное противостояние, которое может продлиться еще два-три года, сообщают украинские СМИ.

    По данным источников в украинском правительстве Telegram-канала Insider UA, Владимир Зеленский поручил чиновникам готовиться еще к двум-трем годам конфликта, передает «Газета.Ru».

    Причинами такого решения называются фактический срыв мирных переговоров и постепенный отход США от процесса урегулирования. Кроме того, упоминается «отказ» России от «компромисса» с Киевом. Сообщается, что российские силы к осени намерены выйти на границы Донбасса.

    Информацию о подготовке к затяжному противостоянию также подтверждает издание The Economist. Ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины, журналисты отмечают, что Зеленский дал указание готовиться к двум-трем годам боевых действий.

    В марте Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.

    Советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал информацию о подготовке к длительному конфликту фейком.

    27 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ

    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Из чешской инициативы по поставкам ВСУ крупнокалиберных боеприпасов выйдут все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же программа, вероятно, трансформируется в поддержку в виде прямого донорства, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее из курируемого Прагой проекта помощи Киеву вышли девять стран.

    «Инициатива Чехии была направлена на закупку и поставку ВСУ боеприпасов, большую часть которых составляли артиллерийские снаряды советских калибров 122 мм и 152 мм из запасов стран Варшавского договора. Учитывая, что Европа переходит на стандарт НАТО в 155 мм, Украине она отправляла те арсеналы, которые все равно пришлось бы утилизировать», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Кроме того, добавил он, Украина практически полностью выработала ресурс артиллерийских стволов наиболее распространенных калибров, а процедуры по восстановлению их боевых свойств украинские специалисты проводить не могут. «В этом вопросе нужно учитывать и снижающуюся роль артиллерии в современных военных конфликтах, особенно для обороняющейся стороны. Артиллерийские установки малых калибров и даже гусеничные самоходные орудия все больше оказываются в зоне поражения FPV-дронов», – продолжил аналитик.

    «Исходя из этого, думаю, снижение объема снарядов в рамках этой инициативы не станет для ВСУ губительным, каким могло бы быть еще несколько лет назад. Сейчас для Украины гораздо важнее вопрос нехватки ракет для ПВО. Не исключаю, что именно такую трансформацию программы будут обсуждать на ближайшем саммите НАТО», – допустил спикер.

    Он также указал, что ряду стран в некоторой степени даже выгодна политическая разнонаправленность чешских властей в украинском вопросе – на нее всегда можно сослаться при принятии решения о сокращении помощи Киеву. «В целом, судя по всему, из этой инициативы выйдут в итоге все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же помощь будет оказываться в виде прямого донорства. Впрочем, общий финансовый поток явно будет сокращаться. Северная Европа сейчас не в том положении, чтобы безвозмездно и серьезно поддерживать Украину», – резюмировал собеседник.

    Ранее чешский президент Петр Павел в интервью Financial Times рассказал, что число стран, участвующих в возглавляемой Прагой инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как Андрей Бабиш вернулся на пост премьер-министра Чехии. По словам Павела, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Политик указал: эта тенденция вызывает опасения по поводу распределения бремени затрат и общих перспектив проекта.

    «В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому ее сложно заменить чем-либо другим», – посетовал президент Чехии. Он добавил, что будущее проекта должно обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

    В офисе Павела отказались назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. Западный военный чиновник заявил, что Германия и некоторые скандинавские страны остаются среди участников. Однако, по его словам, «некоторые страны теперь считают странным платить за то, что не получает должной поддержки даже со стороны правящих политиков» Чехии.

    Бабиш заявил, что его правительство отдает приоритет поддержке чехов, испытывающих трудности с оплатой счетов за электроэнергию после начала конфликта США с Ираном, а не поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе прошлогодней избирательной кампании Бабиш угрожал полностью прекратить инициативу, критикуя ее за недостаточную прозрачность в использовании средств. Также он указывал, что прямую выгоду от проекта получает военно-промышленная группа Czechoslovak Group (CSG).

    Стоит отметить, что в январе нынешнего года состояние Михала Стрнада – владельца CSG – достигло 37 млрд долларов. Это произошло после выхода на биржу его компании. 33-летний предприниматель стал самым богатым бизнесменом в мире из оборонной сферы, сообщает «Интерфакс».

    Начиная с 2024 года Прага координирует поставку Киеву более 4 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, чтобы помочь пополнить истощающиеся запасы. В рамках программы Украина получила 1,5 млн боеприпасов в 2024 году, 1,8 млн – в 2025 году, 500 тысяч – в 2026 году, сообщает The Washington Examiner

    27 мая 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Воздвижевку в Запорожской области.

    Группировкой «Север»  нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Рубежным и Старицей в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Храповщины, Иволжанского, Краснополья и Катериновки.

    Противник потерял свыше 165 военнослужащих, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ возле Новоселовки, Егоровки, Омельника, Чаривного, Долинки в Запорожской области, Покровского и Гавриловки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Красного Лимана, Пришиба в Донецкой народной республике (ДНР), Смородьковки, Гусинки, Нового Мира, Осиново, Грушевки и Моначиновки в Харьковской области.

    ВСУ потеряли при этом до 190 военнослужащих, британскую бронемашину Snatch и бронемашину «Новатор», а также американскую 155-мм гаубицу М114, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Пискуновки, Ореховатки, Николаевки, Новоселовки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер Stryker, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, спецназначения и нацгвардии поблизости от Новопавловки в Днепропетровской области, Райского, Сергеевки, Красного Кута, Торецкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новоалександровки и Новогригоровки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области.

    Ранее они освободили Добропасово в Днепропетровской области, также освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.

    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    27 мая 2026, 09:47 • Новости дня
    Сербский снайпер заявил о продолжении конфликта для России после окончания СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Противостояние России и Запада не завершится вместе со специальной военной операцией, поскольку противник попытается расшатать ситуацию на Кавказе и в Белоруссии, заявил сербский доброволец и снайпер Деян Берич.

    По словам Берича, конфликт для России не закончится с окончанием СВО, поскольку Запад начнет поджигать на Кавказе, попробует расшатать Белоруссию, передает ТАСС.

    По его мнению, Запад нуждается в России как в источнике ресурсов для грабежа, и Североатлантический альянс не готов смириться с поражением.

    Берич отметил, что ненависть к России заложена у западных стран на генетическом уровне. Он убежден, что для противостояния этим угрозам государство должно оставаться сильным, с мощной армией и эффективными спецслужбами, внушающими страх противникам. Доброволец также обратил внимание на то, что США продолжают использовать Украину для борьбы с Москвой, несмотря на конфликты в других регионах.

    По словам снайпера, глобалисты опасаются сближения России и Китая, к которым неожиданно присоединилась КНДР. Он назвал поддержку со стороны Пхеньяна главным показателем настоящей дружбы. Берич уверен, что без американской поддержки Европа и Украина не смогут продолжать боевые действия из-за нехватки вооружений, а попытки Запада понять русскую армию обречены на провал.

    Ранее сербский доброволец рассказал о поджоге своего дома в Чехове из-за критики властей Сербии.

    Также снайпер заявил о негативном отношении сограждан к поставкам оружия Киеву.

    До этого Берич отметил участие 50 стран под руководством Запада в украинском конфликте.

    27 мая 2026, 08:39 • Новости дня
    Командование ВСУ уничтожило собственных бойцов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ уничтожило своих военнослужащих в районе села Гранов в Харьковской области, сообщили в силовых структурах.

    Инцидент произошел в районе населенного пункта Гранов, передает РИА «Новости». «Командование 58-й ОМПБр ВСУ не позволило двум своим боевым группам выйти с позиций, уничтожив собственных военнослужащих огнем артиллерии», – сообщил представитель силовых структур.

    На данном направлении выполняют боевые задачи российские группировки войск «Север» и «Запад». По данным Министерства обороны, за сутки потери противника в зоне их ответственности составили более 385 боевиков.

    Российские военные уничтожили четыре бронемашины, бронетранспортер М113, 38 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Днем ранее подразделения «Севера» освободили населенные пункты Запселье и Рясное в Сумской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды с помощью беспилотников убили дезертировавших сослуживцев в районе села Граново.

    В апреле командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в Сумской области уничтожило собственных военнослужащих.

    В прошлом году украинские дроны атаковали группу пытавшихся сдаться в плен солдат на Харьковском направлении.

    27 мая 2026, 07:51 • Новости дня
    ПВО уничтожила 140 украинских БПЛА над Россией за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило журналистам Минобороны.

    Отечественные системы противовоздушной обороны нейтрализовали 140 аппаратов ВСУ, передает Минобороны. Вражеский налет продолжался с вечера прошлого дня до раннего утра.

    «В течение прошедшей ночи в период с 20.00 26 мая текущего года до 7.00 27 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарском крае, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в официальном заявлении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 26 мая российские средства противовоздушной обороны уничтожили 59 украинских беспилотников.

    Сутками ранее отечественные зенитчики сбили 173 вражеских дрона над 14 регионами страны.

    В ночь на 22 мая военные нейтрализовали 217 аппаратов самолетного типа.

    27 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    Под Красноармейском обнаружили заминированный схрон оружия НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заминированный схрон натовского вооружения обнаружен под Красноармейском в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

    В окрестностях Красноармейска был найден заминированный схрон с натовским оружием, передает РИА «Новости».

    В операции участвовали сотрудники УФСБ по ДНР совместно с военной контрразведкой Тихоокеанского флота.

    «В результате совместных оперативно-боевых мероприятий УФСБ по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Внутри тайника находились противотанковые гранатометы Javelin, NLaw, AT4, RPG-75M и C90-CR-RR. Кроме того, силовики изъяли мины и ручные гранаты. Все найденные боеприпасы и вооружение были переданы специалистам Министерства обороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года росгвардейцы обнаружили крупный тайник с боеприпасами ВСУ возле Дебальцево.

    В июне сотрудники ФСБ нашли заминированный схрон с оружием под Селидово.

    В мае оперативники раскрыли подготовленный для диверсий тайник с иностранным вооружением в Курахово.

    27 мая 2026, 16:19 • Новости дня
    В Севастополе обнаружили сброшенную с дрона ВСУ замаскированную взрывчатку
    Tекст: Денис Тельманов

    На территории Севастополя после отражения ночного налета украинских войск выявили опасный предмет со взрывчаткой, замаскированный под обшитую пенопластом коробку, сообщил глава города Михаил Развожаев.

    Опасную находку сделали после атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в Max. Он призвал жителей проявлять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам.

    «После ночной атаки ВСУ в Севастополе обнаружен контейнер со взрывчаткой, напоминающий коробку, обшитую пенопластом. Этот предмет был сброшен с БПЛА. Очевидно, что сбросы с БПЛА могут выглядеть и по-другому. Все они представляют опасность!» – написал глава города.

    Власти настоятельно просят горожан и туристов предупредить детей о недопустимости контакта с подобными устройствами. При обнаружении угрозы необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей по номеру 112.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью украинские войска атаковали Севастополь беспилотниками и ракетами Storm Shadow.

    В результате этого массированного удара пострадали десятки жилых домов и автомобилей.

    Сенатор Екатерина Алтабаева назвала действия противника неприкрытым государственным терроризмом.

    27 мая 2026, 20:38 • Новости дня
    Мужчина и женщина погибли при ударе дрона в Белгородской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара украинского беспилотника по легковой машине в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области смертельные ранения получили мужчина и женщина, сообщили власти региона.

    Беспилотник ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области. В результате были убиты на месте мужчина и женщина, сообщает региональный оперштаб.

    Уточняется, что транспортное средство получило серьезные повреждения. Кроме того, детонация взрывного устройства привела к разрушению остекления близлежащего коммерческого объекта.

    Помимо этого, при отражении налета беспилотников в селе Долгое Валуйского округа пострадали пять бойцов подразделения «Орлан». Сослуживцы оперативно доставили раненых в Валуйскую центральную районную больницу.

    У двоих военнослужащих врачи диагностировали осколочные ранения мягких тканей голени и коленного сустава. Еще трое защитников получили акубаротравмы. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их лечение продолжится в условиях стационара.

    Ранее от ударов украинских дронов в области также погибли двое мирных жителей.

    В начале мая при детонации беспилотника в Грайвороне пострадал боец подразделения «Орлан».

    До этого в том же селе Новая Таволжанка из-за атаки дронов на автомобиль скончался один человек.

    27 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили предприятие ВПК и объекты энергетики ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три британские крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, пять управляемых авиабомб и 285 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 152 781 беспилотник, 661 ЗРК, 29 517 танков и других бронемашин, 1727 боевых машин РСЗО, 35 103 орудия полевой артиллерии и миномета, 62 667 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили места производства и хранения беспилотников ВСУ.

    До этого они нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть массированных ударов по объектам ВПК.

    27 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    ФСБ сообщила о пресечении 34 попыток прорыва границы со стороны ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В 2025 году пограничники успешно отразили десятки атак ВСУ, противник пытался проникнуть на территорию РФ вблизи зоны проведения спецоперации, сообщили в ФСБ.

    34 попытки украинских боевиков вклиниться на территорию России было пресечено в прошлом году. Об этом сообщил первый заместитель директора и руководитель Пограничной службы ФСБ Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

    «Усилиями группировки войск «Север» совместно с подразделениями пограничных органов и Росгвардии в прошлом году пресечены 34 попытки вклинения противника на иных участках границы», – заявил он. По оценке руководителя ведомства, обстановка остается сложной, однако положение в пределах Курской области полностью восстановлено.

    Все населенные пункты, ранее занятые украинскими формированиями, уже освобождены. При этом угроза вооруженных провокаций на границе сохраняется из-за концентрации подразделений противника в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, добавил Кулишов.

    Ранее, в середине мая, спецназ ФСБ ликвидировал четыре украинские диверсионно-разведывательные группы в Константиновке.

    До этого Кулишов заявил об охране украинского участка границы в режиме боевых действий. Также он особо отмечал угрозу контрабанды наркотиков с Украины, включая героин.

    27 мая 2026, 14:12 • Новости дня
    В ходе ночного обстрела в Севастополе повреждены 30 домов, 45 машин и магазин

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ночного удара по Севастополю пострадали 30 частных и многоквартирных домов, десятки автомобилей и магазин музыкальных инструментов «Орфей», сообщили городские власти.

    О масштабах последствий ночного обстрела ВСУ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, «зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений (75 по квартирам и домам, 45 по автомобилям). На улице Гоголя также поврежден магазин музыкальных инструментов «Орфей», там выбиты стекла». Всего, по оценке главы региона, пострадали 30 домов и 45 машин.

    Развожаев уточнил, что из поступивших заявок уже отработаны 53, остальные находятся в процессе рассмотрения. Самые серьезные разрушения пришлись на восьмиэтажный многоквартирный дом на улице Ластовой, 7: там выбило окна, повредило рамы и балконы, пострадал фасад. Точечные повреждения зафиксированы в домах на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-й Бастионной, Надеждинцев и на Столетовском проспекте.

    По словам губернатора, в частном секторе выбиты окна, а в нескольких домах повреждены крыши и стены в ТСН СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», на Ластовой, Корабельной улице, в Корабельном тупике и Кильватерном проезде. Он подчеркнул, что работа комиссий продолжается и помощь будет оказана всем, чьи квартиры и автомобили пострадали во время обстрела.

    Как писала в среду газета ВЗГЛЯД, сенатор Екатерина Алтабаева назвала ночную атаку ВСУ на Севастополь неприкрытым государственным терроризмом, нацеленным на гражданскую инфраструктуру.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь на среду различными воздушными средствами, в том числе предположительно ракетами Storm Shadow, атаковали Севастополь, где силы ПВО сбили более 20 беспилотников.

    В результате ночного обстрела города со стороны ВСУ два пожилых жителя получили ранения, а ракета повредила здание Южного управления Центрального банка и жилой дом на Ластовой площади.

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

