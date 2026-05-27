Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.5 комментариев
В ходе ночного обстрела ВСУ повреждены 30 домов, 45 машин и магазин Севастополя
Ночной обстрел ВСУ повредил десятки домов и машин в Севастополе
В результате ночного удара по Севастополю пострадали 30 частных и многоквартирных домов, десятки автомобилей и магазин музыкальных инструментов «Орфей», сообщили городские власти.
О масштабах последствий ночного обстрела ВСУ сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, «зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах города. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений (75 по квартирам и домам, 45 по автомобилям). На улице Гоголя также поврежден магазин музыкальных инструментов «Орфей», там выбиты стекла». Всего, по оценке главы региона, пострадали 30 домов и 45 машин.
Развожаев уточнил, что из поступивших заявок уже отработаны 53, остальные находятся в процессе рассмотрения. Самые серьезные разрушения пришлись на восьмиэтажный многоквартирный дом на улице Ластовой, 7: там выбило окна, повредило рамы и балконы, пострадал фасад. Точечные повреждения зафиксированы в домах на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-й Бастионной, Надеждинцев и на Столетовском проспекте.
По словам губернатора, в частном секторе выбиты окна, а в нескольких домах повреждены крыши и стены в ТСН СНТ «Парус-1», «Швейник» и «Таврия», на Ластовой, Корабельной улице, в Корабельном тупике и Кильватерном проезде. Он подчеркнул, что работа комиссий продолжается и помощь будет оказана всем, чьи квартиры и автомобили пострадали во время обстрела.
Как писала в среду газета ВЗГЛЯД, сенатор Екатерина Алтабаева назвала ночную атаку ВСУ на Севастополь неприкрытым государственным терроризмом, нацеленным на гражданскую инфраструктуру.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь на среду различными воздушными средствами, в том числе предположительно ракетами Storm Shadow, атаковали Севастополь, где силы ПВО сбили более 20 беспилотников.
В результате ночного обстрела города со стороны ВСУ два пожилых жителя получили ранения, а ракета повредила здание Южного управления Центрального банка и жилой дом на Ластовой площади.