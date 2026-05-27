Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.9 комментариев
Названы россияне, имеющие право на две пенсии
Экономист Балынин: Перешедшие на гражданскую службу силовики получат две пенсии
Бывшие сотрудники Минобороны, МВД, ФСБ и других структур, перешедшие на гражданскую службу, смогут получать две пенсии, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.
Балынин пояснил, что за таких работников уплачиваются страховые взносы, передает Газета.Ru.
«Лица, которым назначена пенсия по линии Минобороны России, МВД России, Федеральной службы безопасности и ряда других органов власти, очень часто продолжают свою трудовую деятельность в гражданских организациях», – отметил Балынин. Он добавил, что для получения второй пенсии в 2026 году необходимо иметь 15 лет страхового стажа, 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и достичь пенсионного возраста.
По словам экономиста, право на выплаты в 2026 году получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Для оформления пенсии нужно подать заявление в Социальный фонд, МФЦ или через портал «Госуслуги». Балынин уточнил, что вторая пенсия назначается без учета фиксированной выплаты, но подлежит индексации и ежегодной беззаявительной корректировке.
У работавших в 2025 году пенсионеров с двумя пенсиями выплаты в 2026 году удвоятся. В январе прошло увеличение на 7,6%, а в августе добавится сумма с учетом накопленных коэффициентов. Ведомственные пенсии индексируются по отдельным правилам, при этом никаких заявлений для перерасчета подавать не требуется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года экономист Игорь Балынин рассчитал минимальный размер страховой пенсии по старости на уровне 14 287 рублей.
В августе прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о праве участников специальной военной операции на получение двух пенсий.
Неделей ранее Социальный фонд анонсировал повышение накопительных выплат россиянам на 17,3%.