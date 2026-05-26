  • Новость часаФон дер Ляйен объявила о разработке пакета санкций против уровня жизни россиян
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Число участников «чешской инициативы» по закупке снарядов для ВСУ сократилось вдвое
    МВД раскрыло главный пароль для массового взлома домашних устройств
    Первый электрокар Ferrari разочаровал фанатов и обрушил акции компании
    Кремль анонсировал государственный визит Путина в Казахстан 27 мая
    Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов
    Россия предупредила Брюссель о начале последовательных атак по Киеву
    Госдума разрешила инкассаторам и охране банков сбивать дроны
    Единая Россия» продлит «гаражную амнистию» до 2031 года
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сколько на самом деле в России православных

    Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский идет по пути Муссолини

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    12 комментариев
    26 мая 2026, 18:15 • В мире

    Украина обрушила прибалтийский туризм

    Украина обрушила прибалтийский туризм
    @ poliisi.fi

    Tекст: Станислав Лещенко

    Туристическая отрасль стран Прибалтики внезапно оказалась в состоянии кризиса. «Люди боятся приезжать сюда», жалуются представители местных турфирм. А все потому, что Латвия, Литва и Эстония фактически оказались мишенями для дальнобойных украинских БПЛА. И винить в происходящем они могут только себя самих.

    Латвия только что пережила политический кризис из-за нашествия украинских беспилотников на Прибалтику. Сначала в отставку подал министр обороны страны Андрис Спрудс, а вскоре рухнуло и все правительство этой прибалтийской республики.

    Однако уход прежнего правительства ничего для жителей Латвии не изменил. Население Латгалии (восточная часть Латвии) свыкается с новым для себя ощущением. Именно через этот регион и пролегает маршрут украинских БПЛА, атакующих Ленинградскую область России. День за днем латвийские военные фиксируют в небе над республикой появление очередных украинских дронов.

    Власти вынуждены отменять занятия в школах и останавливать движение поездов. Растет раздражение граждан страны, которые активно высказываются на эту тему в социальных сетях. «Скажите спасибо Украине! И побольше туда дронов посылайте...» – пишет Сандрис Рутко. «Где гарантия, что дрон следующий раз не самоликвидируется над какой-то школой или детским садом. Кто будет тогда нести ответственность за последствия такого решения?» – задает вопрос Ирина Матерно.

    Регулярные налеты беспилотников обернулись еще одним последствием, о котором сначала никто не думал. Латгальская ассоциация туризма (LTA) направила письмо высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму с призывом о помощи. В ассоциации указывают на критическую ситуацию в отрасли.

    «Сложившаяся ситуация угрожает экономической стабильности Латгалии, деловой среде и дальнейшему развитию региона»,

    – подчеркивает LTA. Там свидетельствуют, что иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирования, а число отмен уже достигло 60%. Также отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. LTA утверждает, что отдельные латвийские самоуправления запретили своим школьникам посещать Латгалию.

    Представитель самоуправления Сигулдского края (на западе Латвии) Элина Гарбовска признала, что они настоятельно советуют своим образовательным учреждениям тщательно оценивать возможность путешествий в Латгалию. В свою очередь в LTA отмечают, что гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны и туристические объекты Латгалии испытывают резкое падение бронирований непосредственно перед летним сезоном.

    «Туристическая отрасль Латгалии сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое и тревожное сокращение числа туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Летний сезон 2026 года в Латгалии фактически уничтожен»,

    – заявляют в организации.

    LTA подчеркивает, что простой мест ночлега и туристических объектов в Латгалии – это не локальная проблема одного региона, а «цепная реакция, которая напрямую влияет на местных производителей, на крестьянские хозяйства, общепит, поставщиков транспортных услуг и занятость региона в целом». Ассоциация требует срочно ввести специальные инструменты господдержки. По мнению LTA, это могут быть: отмена налогов на рабочую силу до конца 2026 года; стимулирование спроса путем организации в Латгалии конференций министерств, госпредприятий и самоуправлений; введение целевых дотаций и т. д.

    Аналогичная ситуация наблюдается и в Эстонии, куда в последнее время тоже зачастили украинские беспилотники. Они периодически вносят помехи в работу аэропортов. Из-за приближения беспилотников авиадиспетчеры вынуждены объявлять воздушную тревогу, что дестабилизирует ситуацию и подрывает доверие авиакомпаний.

    В туристическом секторе страны после того, как в ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат врезался в дымовую трубу электростанции города Аувере, наблюдается снижение количества бронирований. Паника усилилась после того, как 19 мая румынский истребитель из воздушного патруля НАТО сбил беспилотник в небе над Эстонией. Представители туристического сектора заявляют, что на выбор направления для путешествий теперь влияют даже незначительные инциденты. А ведь ЧП 25 марта и 19 мая получили серьезный международный резонанс.

    Недавно организаторы вынуждены были отменить международный турнир по футболу среди несовершеннолетних девушек Tallinn Girls Cup, первоначально запланированный в Эстонии на 25-28 июня. «Команды получали вопросы от обеспокоенных родителей. Нам сказали, что решение было непростым, но причиной стали растущая неуверенность и опасения за безопасность девочек», – сообщил организатор турнира Иннар Хунт.

    Представители туристической отрасли жалуются на падение интереса к Эстонии в целом.

    «Люди боятся приезжать сюда, думая, что здесь может что-то случиться, что мы уязвимы. Например, если в Германии воскресным вечером показывают новости, в которых говорят, что в странах Балтии сложилась нестабильная ситуация, то мы, туристические компании, видим это уже во вторник утром, когда начинаются отмены рейсов. Мы видим это по степени заполняемости отелей, круизных лайнеров и ресторанов», – объясняет вице-президент эстонской Ассоциации путешествий и туризма Кюлли Каринг.

    То же самое происходит и в Литве. 17 мая там упал очередной украинский БПЛА. Это происшествие стало сильным ударом по авторитету руководства страны – ведь не далее, как за три дня до того президент Литовской Республики Гитанас Науседа назвал вторжение чужих беспилотников в воздушное пространство страны делом недопустимым и дал понять, что аппараты будут уничтожаться. Однако 20 мая литовская армия сообщила о появлении нового беспилотника.

    В Вильнюсе и нескольких других самоуправлениях тогда был введен режим воздушной тревоги, а работу столичного аэропорта, железных дорог и общественного транспорта в литовской столице приостановили. Жители Вильнюса впервые оказались в ситуации, когда нужно не просто читать тревожные уведомления в телефоне, а решать – куда бежать и где укрываться. Разумеется, мало какой турист хотел бы повторить подобный опыт.

    Ирония судьбы заключается в том, что страны Прибалтики де-факто сами вскормили киевский режим, который теперь обрушивает их туристическую отрасль. Более того, именно в Прибалтике (Латвии) родилась так называемая Коалиция дронов ради финансирования украинской индустрии БПЛА и создания беспилотников для Украины на прибалтийских заводах.

    Не менее показательно и то, что именно в Эстонии производятся пневматические катапульты, с помощью которых на Украине стартуют дальнобойные беспилотники – те самые, что направлены на Россию, но в итоге падающие в том числе в странах Прибалтики. Так что фактически можно сказать, что Латвия, Литва и Эстония обстреливают себя украинскими беспилотниками самостоятельно.

    Главное
    В Госдуме предложили создать реестр антироссийских шагов Армении
    Шойгу оценил эффект размещения «Орешника» в Белоруссии
    Госдума узаконила арест имущества и счетов дискредитирующих Россию релокантов
    МИД Израиля осудил решение Киева перезахоронить останки лидера ОУН Мельника
    Жители Киева сообщили о побеге Зеленского перед ударом «Орешника»
    Грузинская полиция отобрала у радикалов сцену на День независимости
    Генпрокуратура выявила совместный бизнес экс-судьи Хахалевой с вором в законе

    Замена легендарным Ан-2 вышла на финишную прямую

    У России уже в следующем году появится долгожданная замена самых массовых самолетов Ан-2. История создания «Байкала» была непроста, однако все невзгоды позади. Теперь у него есть собственный отечественный двигатель, и разработчики готовы начать сертификационные испытания. Это серьезный шаг к первым поставкам серийных самолетов. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Перейти в раздел

    «Российский "Старлинк"» вступает в бой в зоне спецоперации

    Россия стала применять спутниковую связь для работы своих беспилотников в зоне спецоперации. Фактически перед нами первый пример военного использования только что выведенных на орбиту спутников системы «Рассвет». Что это за аппараты, в чем их сходство и различие с американским «Старлинком» – и какие возможности они еще способны дать российским военным? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные дипломаты в Киеве готовятся к бегству по-тихому

    «Эвакуация западных дипломатов из Киева выглядела бы как "капитуляция" перед Москвой и сдача позиций всеобъемлющей поддержки Украины». Так эксперты объясняют, почему Запад отказался вывозить сотрудников своих посольств из украинской столицы, проигнорировав соответствующее предупреждение Москвы. Впрочем, аналитики не исключают, что, несмотря на риторику, страны ЕС примут определенные меры – только без лишней огласки. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Выгодно ли быть одиноким

      Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

      9 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Сколько на самом деле в России православных

      Чтобы понять, что такое Церковь, нужно прийти в реальный храм, принять участие в общей молитве. Те, кто делает это, часто остаются. Так и получается, что число прихожан растет – пока количество людей, издалека отождествляющих себя с православием, падает.

      13 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Зеленский идет по пути Муссолини

      Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

      12 комментариев
    Перейти в раздел

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам приятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • США нашли Ирану нового лидера

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации