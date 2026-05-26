Украина обрушила прибалтийский туризм

Tекст: Станислав Лещенко

Латвия только что пережила политический кризис из-за нашествия украинских беспилотников на Прибалтику. Сначала в отставку подал министр обороны страны Андрис Спрудс, а вскоре рухнуло и все правительство этой прибалтийской республики.

Однако уход прежнего правительства ничего для жителей Латвии не изменил. Население Латгалии (восточная часть Латвии) свыкается с новым для себя ощущением. Именно через этот регион и пролегает маршрут украинских БПЛА, атакующих Ленинградскую область России. День за днем латвийские военные фиксируют в небе над республикой появление очередных украинских дронов.

Власти вынуждены отменять занятия в школах и останавливать движение поездов. Растет раздражение граждан страны, которые активно высказываются на эту тему в социальных сетях. «Скажите спасибо Украине! И побольше туда дронов посылайте...» – пишет Сандрис Рутко. «Где гарантия, что дрон следующий раз не самоликвидируется над какой-то школой или детским садом. Кто будет тогда нести ответственность за последствия такого решения?» – задает вопрос Ирина Матерно.

Регулярные налеты беспилотников обернулись еще одним последствием, о котором сначала никто не думал. Латгальская ассоциация туризма (LTA) направила письмо высшим должностным лицам государства, министерствам и Сейму с призывом о помощи. В ассоциации указывают на критическую ситуацию в отрасли.

«Сложившаяся ситуация угрожает экономической стабильности Латгалии, деловой среде и дальнейшему развитию региона»,

– подчеркивает LTA. Там свидетельствуют, что иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирования, а число отмен уже достигло 60%. Также отменяются корпоративные мероприятия и школьные экскурсии. LTA утверждает, что отдельные латвийские самоуправления запретили своим школьникам посещать Латгалию.

Представитель самоуправления Сигулдского края (на западе Латвии) Элина Гарбовска признала, что они настоятельно советуют своим образовательным учреждениям тщательно оценивать возможность путешествий в Латгалию. В свою очередь в LTA отмечают, что гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны и туристические объекты Латгалии испытывают резкое падение бронирований непосредственно перед летним сезоном.

«Туристическая отрасль Латгалии сейчас переживает самый тяжелый кризис со времен пандемии. Данные за май 2026 года показывают резкое и тревожное сокращение числа туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Летний сезон 2026 года в Латгалии фактически уничтожен»,

– заявляют в организации.

LTA подчеркивает, что простой мест ночлега и туристических объектов в Латгалии – это не локальная проблема одного региона, а «цепная реакция, которая напрямую влияет на местных производителей, на крестьянские хозяйства, общепит, поставщиков транспортных услуг и занятость региона в целом». Ассоциация требует срочно ввести специальные инструменты господдержки. По мнению LTA, это могут быть: отмена налогов на рабочую силу до конца 2026 года; стимулирование спроса путем организации в Латгалии конференций министерств, госпредприятий и самоуправлений; введение целевых дотаций и т. д.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Эстонии, куда в последнее время тоже зачастили украинские беспилотники. Они периодически вносят помехи в работу аэропортов. Из-за приближения беспилотников авиадиспетчеры вынуждены объявлять воздушную тревогу, что дестабилизирует ситуацию и подрывает доверие авиакомпаний.

В туристическом секторе страны после того, как в ночь на 25 марта беспилотный летательный аппарат врезался в дымовую трубу электростанции города Аувере, наблюдается снижение количества бронирований. Паника усилилась после того, как 19 мая румынский истребитель из воздушного патруля НАТО сбил беспилотник в небе над Эстонией. Представители туристического сектора заявляют, что на выбор направления для путешествий теперь влияют даже незначительные инциденты. А ведь ЧП 25 марта и 19 мая получили серьезный международный резонанс.

Недавно организаторы вынуждены были отменить международный турнир по футболу среди несовершеннолетних девушек Tallinn Girls Cup, первоначально запланированный в Эстонии на 25-28 июня. «Команды получали вопросы от обеспокоенных родителей. Нам сказали, что решение было непростым, но причиной стали растущая неуверенность и опасения за безопасность девочек», – сообщил организатор турнира Иннар Хунт.

Представители туристической отрасли жалуются на падение интереса к Эстонии в целом.

«Люди боятся приезжать сюда, думая, что здесь может что-то случиться, что мы уязвимы. Например, если в Германии воскресным вечером показывают новости, в которых говорят, что в странах Балтии сложилась нестабильная ситуация, то мы, туристические компании, видим это уже во вторник утром, когда начинаются отмены рейсов. Мы видим это по степени заполняемости отелей, круизных лайнеров и ресторанов», – объясняет вице-президент эстонской Ассоциации путешествий и туризма Кюлли Каринг.

То же самое происходит и в Литве. 17 мая там упал очередной украинский БПЛА. Это происшествие стало сильным ударом по авторитету руководства страны – ведь не далее, как за три дня до того президент Литовской Республики Гитанас Науседа назвал вторжение чужих беспилотников в воздушное пространство страны делом недопустимым и дал понять, что аппараты будут уничтожаться. Однако 20 мая литовская армия сообщила о появлении нового беспилотника.

В Вильнюсе и нескольких других самоуправлениях тогда был введен режим воздушной тревоги, а работу столичного аэропорта, железных дорог и общественного транспорта в литовской столице приостановили. Жители Вильнюса впервые оказались в ситуации, когда нужно не просто читать тревожные уведомления в телефоне, а решать – куда бежать и где укрываться. Разумеется, мало какой турист хотел бы повторить подобный опыт.

Ирония судьбы заключается в том, что страны Прибалтики де-факто сами вскормили киевский режим, который теперь обрушивает их туристическую отрасль. Более того, именно в Прибалтике (Латвии) родилась так называемая Коалиция дронов ради финансирования украинской индустрии БПЛА и создания беспилотников для Украины на прибалтийских заводах.

Не менее показательно и то, что именно в Эстонии производятся пневматические катапульты, с помощью которых на Украине стартуют дальнобойные беспилотники – те самые, что направлены на Россию, но в итоге падающие в том числе в странах Прибалтики. Так что фактически можно сказать, что Латвия, Литва и Эстония обстреливают себя украинскими беспилотниками самостоятельно.