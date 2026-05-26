Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.
Участник программы «Время героев» Клепиков назначен в администрацию президента РФ
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Владислав Клепиков назначен советником управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
В июне 2025 года он вошел во второй поток программы «Время героев», который объединил 85 участников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Проект был инициирован президентом Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с платформой «Россия – страна возможностей».
«Работа в Управлении – это серьезный вызов: не только для дальнейшего профессионального роста, но и с учетом осознания высокой личной ответственности за результаты поставленных задач», – заявил Клепиков, комментируя новое назначение. Он подчеркнул, что аналитика и исследования лежат в основе государственных решений, а президент неоднократно указывал на ключевое значение мнения граждан.
По его словам, осмысление общественных реакций и ожиданий требует глубокого анализа, точного предвидения и выработки взвешенных предложений, а также он выразил благодарность программе, ее организаторам и наставнику Александру Харичеву за доверие и возможность продолжить службу.
Начальник управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что у Клепикова большой потенциал, который еще предстоит раскрыть. Он назвал молодого офицера с боевым опытом примером подлинного патриотизма и напомнил, что интерес к вдумчивой аналитической работе проявился у него еще до стажировки в администрации президента.
По словам Харичева, последовательное служение государству и высокие результаты в программе «Время героев» привели Клепикова в управление, где оперативные исследования и аналитика в интересах государства становятся передовой информационной борьбы, а личная мотивация и неравнодушие обеспечат успешную работу на благо страны.
Владислав Клепиков родился в 1999 году в Ульяновске и за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества.
Ранее более 100 участников программы «Время героев» получили новые назначения, среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев и руководитель Движения Первых Артур Орлов. Герой России Владимир Сайбель занял пост заместителя председателя Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была избрана губернатором Еврейской автономной области.