Советник Зеленского назвал фейком данные о подготовке к трем годам боев

Tекст: Вера Басилая

Литвин назвал фейком информацию о том, что Владимир Зеленский якобы поручил своим советникам подготовить план ведения боевых действий еще на три года, передает РБК.

Литвин подчеркнул, что подобных встреч с советниками не происходило, а негативной оценки переговоров со стороны президента не было.

О якобы существовавшем распоряжении Зеленского сообщил в подкасте немецкого журналиста Пауля Ронцхаймера журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве. По словам Панчевского, Зеленский на встрече 12 февраля заявил о провале переговоров и поставил задачу готовиться к продолжению войны еще на три года.

Панчевский также сообщил, что в стране велись переговоры о подготовке референдума по мирному соглашению и выборам. При этом он признался, что не знает, почему украинская сторона внезапно сменила позицию.

СМИ писали, что глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на три года из-за краха переговоров.

Владимир Зеленский обвинил Москву в затягивании диалога из-за боязни ультимативных условий капитуляции.