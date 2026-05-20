    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль разрывается между прагматизмом и старыми травмами

    Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    20 мая 2026, 16:54 • Новости дня

    ЕК назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Фон дер Ляйен назвала заявление СВР о дронах из Латвии «угрозой Евросоюзу»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Киевом ударов по дронами с территории Латвии по России «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала распространенное СВР сообщение о подготовке Киевом ударов по России беспилотниками с территории Латвии «совершенно неприемлемым» и сочла его угрозой в адрес всего Евросоюза. «Российские публичные угрозы в адрес наших прибалтийских государств абсолютно неприемлемы», – написала она в соцсетях, сообщает ТАСС.

    Руководитель Еврокомиссии подчеркнула, что не сомневается: угроза в адрес одной страны Евросоюза означает угрозу всему объединению. Она прямо обвинила Россию и Белоруссию в том, что именно они несут прямую ответственность за беспилотники, которые, по ее оценке, угрожают жизни и здоровью граждан Евросоюза на восточном фланге.

    Фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз будет отвечать с единством и силой, усиливая оборону и безопасность восточного направления. При этом она не уточнила, что речь идет об украинских беспилотниках, и вовсе не упомянула Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении украинского командования использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов по тыловым регионам России.

    Накануне МИД Латвии вручил ноту протеста временно поверенному в делах России после заявления СВР о прибытии в республику операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    Ранее Еврокомиссия заявила об отсутствии доказательств использования украинских беспилотников для ударов по России через воздушное пространство стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    19 мая 2026, 20:34 • Новости дня
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В марте Евросоюз полностью прекратил закупки российской нефти и нефтепродуктов, что стало историческим минимумом поставок энергоресурсов из России, говорится в данных Евростата.

    В марте этого года Евросоюз не ввез из России ни нефти, ни нефтепродуктов. В опубликованной статистике подчеркивается, что подобная ситуация зафиксирована впервые с 1992 года, более ранних данных по торговле нет, выяснило РИА «Новости» по данным Евростата,

    Месяцем ранее, в феврале, российская нефть из стран ЕС уходила только в Словакию и Нидерланды. Словакия закупила сырья на 147,2 млн евро, Нидерланды – на 34,2 млн евро. Нефтепродукты из России в феврале среди стран Евросоюза импортировала только Латвия, объем поставок составил 34,6 тыс. евро.

    Запрет на поставки российской нефти морским транспортом Евросоюз ввел в декабре 2022 года, а с февраля 2023 года под санкции попали и нефтепродукты. Введенные ограничения на российское черное золото создали шок на рынке, после чего цены на нефть начали расти.

    По данным Евростата, в 2021 году Евросоюз покупал нефть по 57,4 евро за баррель, а в 2025 году уже по 64,3 евро. На фоне подорожания импортного сырья для стран ЕС упущенная выгода за период с 2022 по 2025 год достигла 282,6 млрд евро, подсчитало РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз по итогам 2025 года переплатил более 20 млрд евро за импортную нефть после отказа от российских поставок.

    Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена предложить государствам ЕС полный запрет на закупки российской нефти. До этого ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных на основе российской нефти, в рамках 18-го пакета санкций.

    20 мая 2026, 09:01 • Новости дня
    Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг
    Захарова сравнила Каллас с Гретой Тунберг
    Tекст: Вера Басилая

    В Европе никто не может объяснить назначение Каи Каллас на пост главы евродипломатии, ее фигура вызывает недоумение даже среди европейских политиков, то есть это такая «Грета Тунберг еэсовской политики», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что даже внутри Европейского союза не понимают, кто такая Кая Каллас и почему она занимает должность главы европейской дипломатии, передает радио Sputnik.

    «То есть это такая «Грета Тунберг» еэсовской политики», – отметила дипломат.

    По словам Захаровой, Каллас получила свой пост благодаря неизвестным лицам, а не за профессиональные заслуги. Более того, в самом Евросоюзе считают, что ее заявления противоречат базовым принципам объединения.

    Представитель МИД также подвергла резкой критике слова Каллас о невозможности нормализации отношений между Европой и Россией после завершения конфликта. Захарова задалась вопросом об основаниях для таких прогнозов, иронично назвав главу евродипломатии «Бабой Вангой».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на выход заявлений Каи Каллас за рамки ее полномочий.

    Бывший еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон выразила сомнение в способности главы евродипломатии представлять Европу на переговорах с Москвой.

    20 мая 2026, 12:52 • Видео
    Германия требует продолжения войны

    В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    20 мая 2026, 11:38 • Новости дня
    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией

    Политолог Ткаченко: В России не верят Меркель после Минских соглашений

    Эксперт оценил кандидатуру Меркель на роль переговорщика от Европы с Россией
    Tекст: Олег Исайченко

    В Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры с Россией и кому поручить эту работу. Москве же неинтересно давать согласие на диалог с европейским посредником, который сядет за стол, чтобы усилить позицию Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕС рассматривает на роль переговорщика Ангелу Меркель.

    «Кандидатура Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией спорная. С одной стороны, из имеющихся претендентов она – наиболее комфортный посредник. С другой, есть несколько факторов, которые делают ее «назначение» на эту должность сомнительным», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Во-первых, сама Меркель заявила о том, что человек, не обладающий властью, не должен вести переговоры с Москвой. Во-вторых, в России ей не слишком верят. Экс-канцлер Германии ранее представила переговоры 2015 года в Минске как успешный обман российской стороны и попытку выиграть время для Украины», – напомнил собеседник.

    «Наконец, бывшая глава германского правительства после 2022 года наговорила многое против России», – добавил политолог. По его словам, Меркель видит ЕС и Германию как сторону конфликта. «Если мы хотим вести переговоры с Украиной о завершении противостояния, то давать согласие на европейского посредника, который, сев за стол, усилит позицию Украины, нам неинтересно», – считает Ткаченко.

    Как указал эксперт, у Москвы нет особой необходимости вести переговоры с Европой. «Европейцы хотят завершить конфликт своей победой – хотя бы дипломатической или экономической. При этом если Евросоюз будет вынужден полностью заместить США в рамках этого кризиса, то Брюссель окажется под таким финансовым и политическим давлением, что непонятно, выдержит ли объединение это испытание», – рассуждает аналитик.

    Он отметил, что внутри ЕС нет единой позиции в отношении Украины. «Очевидно, что сейчас появляется раздрай между отдельными государствами. Случай с Каей Каллас, которую одернули после высказанного желания быть посредником, говорит о том, что в самой Европе нет консенсуса относительно того, нужно ли вести переговоры, кому и о чем», – подчеркнул Ткаченко, спрогнозировав, что по итогам встречи на Кипре европейцы не смогут согласовать кандидатуру.

    Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза намерены на следующей неделе собраться для обсуждения кандидатур посредников, которые могут участвовать в переговорах с Россией. Как сообщает Financial Times, неформальная встреча, на которой будут обсуждаться «послужные списки» претендентов, пройдет 27-28 мая на Кипре.

    Среди кандидатов на роль посредника называются бывшие главы правительств Италии и Германии Марио Драги и Ангела Меркель. При этом последняя скептично отнеслась к призывам выступить посредником в переговорах России и Европы. По словам Меркель, ее предыдущие переговоры с российским президентом были связаны с политической деятельностью.

    «Во время моего пребывания в должности я выступала посредником в минских соглашениях 2015 года, в «нормандском формате» вместе с президентом Франции. И я никак не могла себе представить, что сейчас меня кто-то будет спрашивать: «Не хотели бы вы сделать это и поговорить с Путиным?» Во время своего срока я это уже делала. Так что этот вариант (с должностью посредника) надо исключить», – приводит слова бывшего канцлера Германии РБК.

    Напомним, в начале мая Владимир Путин заявлял об открытости Москвы к переговорам и назвал Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для ведения диалога с Европой. Президент отметил, что европейцы должны сами выбрать лидера, которому доверяют. При этом глава государства обозначил отсутствие оскорблений в адрес России главным требованием к европейскому переговорщику.

    В правительстве Германии не поддержали идею участия Шредера в диалоге с Москвой. Политолог Александр Рар в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил позицию Берлина. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Москва не должна определять представителя ЕС на переговорах. Она допускала, что может самостоятельно представлять Европу в диалоге с Россией. Однако вскоре, по информации СМИ, Каллас исключила себя из списка кандидатов на роль переговорщика.

    20 мая 2026, 10:03 • Новости дня
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    Евросоюз пошел на сделку с Трампом ради спасения автопрома
    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель согласился реализовать договоренности с Вашингтоном об отмене сборов на американские товары ради спасения автомобильной промышленности Европы, отмечает Politico.

    Представители европейских институтов достигли компромисса по торговому пакту после пяти часов переговоров, передает Politico. Утверждение документа позволит избежать введения американских пошлин в размере 25% на автомобили.

    «Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что мы являемся довольно надежным торговым партнером, который выполняет свои обязательства», – заявил комиссар по торговле Марош Шефчович. Брюссель отменит тарифы на промышленные и некоторые сельскохозяйственные товары из США.

    Вашингтон ограничит пошлины на большинство европейских товаров на уровне 15%. Соглашение включает пункт о прекращении действия в декабре 2029 года. Документ также позволяет приостановить сделку, если американская сторона не снизит тарифы на сталь и алюминий до конца 2026 года.

    Окончательное голосование по проекту ожидается на пленарном заседании в Страсбурге в середине июня. Некоторые либеральные и левые депутаты по-прежнему выступают против инициативы, однако крупнейшая фракция Европарламента намерена поддержать документ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки до 4 июля.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к депутатам с призывом максимально быстро финализировать этот договор. Ранее законодатели Европарламента договорились о единой позиции по данному соглашению.

    20 мая 2026, 07:29 • Новости дня
    FT: Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    FT: Меркель стала кандидатом на роль переговорщика ЕС с Россией
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские дипломаты в качестве кандидатов на роль переговорщика с Москвой рассматривают бывшего немецкого канцлера Ангелу Меркель, сообщили источники Financial Times.

    На встрече на Кипре главы МИД ЕС планируют рассмотреть претендентов на должность дипломатического представителя для контактов с Москвой, сказал собеседник Financial Times, передает РИА «Новости».

    Главными претендентами на важный пост считаются бывший премьер-министр Италии Марио Драги и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о готовности Европы к мирным переговорам по украинскому кризису. Окружение бывшего премьер-министра Италии Марио Драги уже опровергало слухи о его назначении дипломатическим представителем.

    20 мая 2026, 12:45 • Новости дня
    Суд в Москве по иску УК «Первая» взыскал с Euroclear Bank 32 млрд рублей
    Суд в Москве по иску УК «Первая» взыскал с Euroclear Bank 32 млрд рублей
    Tекст: Вера Басилая

    Московская апелляционная инстанция обязала европейский депозитарий Euroclear выплатить управляющей компании «Первая» компенсацию 32 млрд рублей за заблокированные из-за санкций доходы по ценным бумагам клиентов.

    Московская инстанция частично удовлетворила иск АО «Управляющая компания «Первая» к европейской структуре, передает РИА «Новости».

    Судьи постановили компенсировать истцу недополученную прибыль по замороженным ценным бумагам клиентов.

    Общая сумма взыскания включает свыше 300 млн долларов и 31 млн евро дохода по активам. Также ответчик обязан возместить упущенную выгоду от реинвестирования в размере около 86 млн долларов.

    Дополнительно взыскано порядка 983 млн рублей и около 4 млн долларов вознаграждения за управление активами. Изначально в рамках данного разбирательства истец требовал 34 млрд рублей.

    В мае первая инстанция одобрила выплату лишь 15 млрд рублей. Однако апелляция выявила процессуальные нарушения, пересмотрела дело и существенно увеличила итоговую сумму компенсации.

    В марте суд перенес рассмотрение иска УК «Первая» к Euroclear Bank на конец апреля.

    К концу первого квартала объем замороженных в этом депозитарии российских активов достиг 200 млрд евро.

    Накануне страны G7 отказались возвращать доступ к суверенным средствам Москвы до выплаты репараций Украине.

    20 мая 2026, 14:15 • Новости дня
    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Туск заявил о единой позиции Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС

    Туск отметил единство позиций Варшавы и Будапешта по вступлению Украины в ЕС
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польша и Венгрия планируют выработать согласованный подход к процессу присоединения Украины к европейскому сообществу, опираясь на собственный исторический опыт, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

    Правительства Польши и Венгрии готовы к совместной работе над официальной позицией европейских государств по вступлению Украины в Евросоюз. Она должна пройти такой же путь, как и эти страны, считают лидеры восточноевропейских государств.

    «Мы будем также работать над общей европейской позицией по вопросу Украины, у нас похожие взгляды», – заявил польский премьер-министр Дональд Туск после встречи с венгерским коллегой Петером Мадьяром, передает ТАСС.

     Он отметил благожелательное отношение к планам ускоренного приема Украины, однако указал на необходимость соблюдения всех установленных правил с учетом экономической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выдвинул 11 требований по защите прав национальных меньшинств для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    При этом лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр отказался поддерживать ускоренную интеграцию Киева в европейское объединение. А кандидат на пост главы венгерского МИД Анита Орбан исключила возможность поставок вооружений украинской армии.


    19 мая 2026, 22:47 • Новости дня
    МИД Латвии выразил протест России из-за заявлений СВР

    МИД Латвии вручил ноту протеста послу России из-за заявлений СВР

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина и вручил ему ноту протеста после заявления Службы внешней разведки о прибытии в Латвию операторов беспилотных подразделений ВСУ.

    МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, пишет «Коммерсантъ». Дипломату вручили официальную ноту после сообщений Службы внешней разведки о прибытии солдат украинских беспилотных подразделений.

    Латвийская сторона категорически отвергла предоставленную информацию. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что позиция Москвы строится на «ранее выдвинутых Россией ложных обвинениях».

    Представители республики добавили, что власти не давали согласия на использование собственной территории в интересах Киева. Рига считает распространяемые российской разведкой сведения недостоверными.

    Служба внешней разведки России сообщила о размещении украинских операторов беспилотников на пяти прибалтийских военных базах.

    Также в СВР заявили, что украинское командование планирует использовать инфраструктуру региона для запуска дронов по российской территории.

    Ранее МИД Латвии выразил протест Москве из-за инцидента с замеченными над республикой аппаратами.

    19 мая 2026, 21:52 • Новости дня
    НАТО назвало тренировкой уничтожение украинского беспилотника над Эстонией

    Tекст: Вера Басилая

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. По его словам, уничтожение БПЛА ВСУ над Эстонией демонстрирует готовность системы ПВО альянса к реальным угрозам.

    Гринкевич заявил, что горд действиями румынского истребителя, уничтожившего украинский беспилотник над Эстонией. передают «Вести». По его словам, именно таким образом должна функционировать система противовоздушной обороны Североатлантического альянса.

    «Полномочия переданы вплоть до самого низшего тактического уровня, чтобы мы могли защитить каждый сантиметр территории Альянса в случае подобного вторжения. Поэтому я испытываю огромную гордость», – заявил военачальник.

    Гринкевич также добавил, что окончательная оценка произошедшего инцидента в настоящее время еще проводится специалистами.

    Ранее румынский боевой самолет уничтожил беспилотник в небе над Эстонией. Украинские военные признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Глава эстонского Минобороны Ханно Певкур заявил об отсутствии разрешения для Украины на использование эстонского воздушного пространства для атак.

    20 мая 2026, 07:05 • Новости дня
    Экс-премьер Польши Миллер оскорбил Каллас

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший руководитель польского правительства Лешек Миллер резко высказался в адрес действующего главы европейской дипломатии Каи Каллас после ее заявления о мощи Китая и России.

    Миллер, занимавший этот пост премьера Польши с 2001 по 2004 год, подверг жесткой критике главу Каллас, передает ТАСС.

    «Европейский союз не полностью состоит из идиотов, но мисс Каллас, несомненно, входит в их число», – заявил политик.

    Таким образом экс-премьер отреагировал на видеозапись, где Каллас заявляла что Китай превосходит Россию как по уровню экономического развития, так и по военной мощи.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Каллас делает заявления за рамки ее полномочий. Финский политик Армандо Мема заявил о нулевых шансах главы дипломатии ЕС стать переговорщиком с Россией.

    20 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Страны Европы разработали план создания альтернативной оборонной структуры вместо НАТО
    Tекст: Денис Тельманов

    Государства континента рассматривают формирование новой военной коалиции на фоне разногласий с Вашингтоном и вывода американских войск из ряда стран.

    Европейские столицы активно обсуждают формирование независимого военного блока из-за позиции Вашингтона, передают СМИ. Поводом для недовольства послужили планы американского руководства по сокращению военного контингента на континенте. В частности, США намерены вывести пять тысяч солдат из Германии и отменить переброску четырех тысяч военных в Польшу.

    Журнал The Economist отмечает, что одним из катализаторов стал кризис вокруг Гренландии, на которую претендовал Дональд Трамп. При этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте запретил чиновникам обсуждать оборонные инициативы, опасаясь эскалации напряженности в отношениях с американской администрацией.

    «Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», – говорится в публикации.

    Основу новой коалиции могут составить государства Северной Европы, Прибалтики и Польша. В качестве возможной базы рассматриваются Объединенные экспедиционные силы под руководством Британии, объединяющие десять стран. Эксперты полагают, что такой формат позволит обойти ограничения пятой статьи устава альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий силами альянса в Европе Алексус Гринкевич анонсировал дополнительный вывод американских военнослужащих.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал подобные действия США признаком распада организации. Великобритания и еще девять европейских стран договорились создать объединенные военно-морские силы без участия Вашингтона.

    19 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Эстония обвинила Россию в появлении украинских беспилотников

    Глава МИД Эстонии Цахкна переложил вину на Россию за украинские дроны

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возложил на Россию ответственность за появление украинского беспилотника в воздушном пространстве страны.

    Цахкна обвинил Россию в появлении украинского беспилотника в воздушном пространстве Эстонии, передают «Вести».

    «Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России», – заявил дипломат.

    Глава эстонского внешнеполитического ведомства считает, что именно российская сторона виновата в инцидентах с дронами.

    Ранее эстонские системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над озером Выртсъярв.

    Украинские военные официально признали принадлежность этого аппарата Киеву.

    Минобороны Эстонии уведомило украинскую сторону о незаконности полетов над своей территорией.

    20 мая 2026, 14:59 • Новости дня
    Каллас подарили наклейку с «балтийской чихуахуа»

    Латвийский депутат вручил Каллас наклейку с «балтийской чихуахуа»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Европарламента из Латвии Рихардс Колс подарил главе евродипломатии Кайе Каллас наклейку с так называемой балтийской чихуахуа и флагами стран Балтии.

    Необычный подарок получила глава европейской дипломатии Кая Каллас: латвийский депутат Европарламента  Рихардс Колс преподнес ей наклейку с изображением так называемой балтийской чихуахуа на фоне флагов Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом необычном подношении рассказало издание Euractiv, на которое ссылается РИА «Новости».

    «Колс... украдкой передал записку... Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с «балтийской чихуахуа»», – говорится в публикации. Уточняется, что страны Прибалтики нередко сравнивают с маленькими собаками из-за их относительно небольших территорий.

    По словам Колса, Каллас, родом из Эстонии, способна оценить этот шутливый жест, так как и сама ранее сталкивалась с подобными сравнениями в адрес стран Балтии.

    Ранее в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Каю Каллас с Гретой Тунберг и заявила, что ее фигура вызывает недоумение даже среди европейских политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас выступила с инициативой расширить зону действия военно-морской миссии ЕС Aspides на Ормузский пролив. До этого Рихардс Колс потребовал отменить визит президента ПА ОБСЕ Пии Каумы в Грузию, назвав его «катастрофическим».

    19 мая 2026, 21:54 • Новости дня
    G7 отказалась размораживать российские активы

    Tекст: Вера Басилая

    Страны G7 сохранят заморозку российских суверенных активов до завершения конфликта на Украине, говорится в совместном заявлении министров финансов и глав центробанков объединения.

    Решение распространяется на все юрисдикции стран «Большой семерки», передают «Вести». В итоговом документе подчеркивается: «Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными».

    После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали значительную часть золотовалютных резервов России – около 300 млрд евро. Более 200 млрд евро размещены в Европе, преимущественно на счетах бельгийской системы Euroclear.

    Страны G7 запланировали блокировку российских активов даже после завершения конфликта. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Euroclear 200 млрд евро за активы России.

    Европейский депозитарий Euroclear отказался исполнять решение арбитражного суда Москвы о взыскании 18,2 трлн рублей в пользу Банка России.

    19 мая 2026, 17:57 • Новости дня
    В Европе указали на риск непризнания США спецпосланника ЕС по Украине

    Euronews: США могут не признать спецпосланника ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон может не допустить будущего спецпосланника Евросоюза по Украине к ключевым переговорам, хотя в самом ЕС усиливаются призывы к прямому диалогу с Россией, отмечают западные издания.

    США могут не признать мандат возможного спецпосланника Евросоюза по Украине и не допустить его к переговорам, пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Euronews. «На сегодняшний день гарантии того, что американцы признают легитимность специального посланника ЕС и включат его в строго конфиденциальные обсуждения, нет», – приводит канал оценку перспектив.

    По данным Euronews, в Евросоюзе усиливается курс на прямой диалог с Россией для завершения конфликта на Украине. Отмечается, что европейские лидеры рассматривают идею назначения специального посланника ЕС по украинскому урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает создание должности спецпредставителя для переговоров с Россией по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил о возможном начале переговоров Европы с президентом Владимиром Путиным из-за несоответствия политики США интересам ЕС. До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо также признала неизбежность переговоров с российским лидером.

    Москва и Минск репетируют стратегический ответ Европе

    Россия и Белоруссия начали масштабные учения с отработкой скрытного перемещения ядерных боеприпасов и подготовкой к их применению. На фоне разговоров о размещении французского ядерного оружия в Восточной Европе Союзное государство дает понять: в случае угрозы ответ будет незамедлительным и сокрушительным. В чем заключается особенность этих учений и какой сигнал их проведением Россия и Белоруссия посылают Европе? Подробности

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Чем опасны для Балтийского флота новые фрегаты ВМС Швеции

    Всего через четыре года, как ожидается, в состав ВМС Швеции впервые за много лет войдут крупные надводные корабли. С чем связаны планы по их закупке, какими возможностями обладают фрегаты проекта FDI, в чем их сила и слабости – и как российскому Балтийскому флоту стоит готовиться к их появлению? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации