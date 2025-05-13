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    Россия и Китай на пороге нового газового контракта
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    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа побледнела в глазах России

    Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Основной риск переговоров – психологическая неустойчивость Зеленского

    Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.

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    13 мая 2025, 11:51 • Новости дня

    ФСБ нашла тайник с оружием диверсантов ВСУ в Курахово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курахово оперативники раскрыли тайник с иностранным вооружением, подготовленный для диверсий украинских групп на майские праздники.

    Сотрудники спецслужбы выявили крупный тайник украинских диверсантов на территории Курахова, передает ТАСС. УФСБ по ДНР сообщило, что схрон был обнаружен в ходе совместной операции с подразделениями группировки «Восток» Вооруженных сил России.

    В тайнике находились два пулемета, двадцать гранатометов разных типов, триста иностранных автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины, тридцать шесть минометных мин калибра 120 мм и более тридцати гранат различных модификаций. Вооружение произведено странами НАТО.

    Содержимое схрона, как уточнили в ведомстве, предназначалось для применения диверсионно-террористическими группами противника во время майских праздников в республике. Изъятые образцы вооружения уже передали на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны России.

    Контрразведка продолжает мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов и взрывчатки на освобожденных территориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, росгвардейцы нашли тайник с гранатометами в ДНР. Росгвардия обнаружила тайник ВСУ с иностранным оружием в ЛНР. Сотрудники ФСБ нашли тайник с минами и выстрелами для гранатометов в Мариуполе.

    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 16:20 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил значение взятия Котляровки в ДНР

    Марочко: Взятие Котляровки позволяет России начать освобождение Красноармейска

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Освобождение Котляровки – это прежде всего комплекс мероприятий, который обеспечивает освобождение населенного пункта Красноармейск. Я вижу, что наши войска начинают планомерно обходить с флангов украинские позиции», – сказал он, передает ТАСС.

    По словам эксперта, продвижение в северном направлении от Котляровки даст возможность российским силам брать по флангам украинскую группировку в Красноармейске и окружать город.

    Марочко отметил, что украинские войска с 2014 года возвели в Красноармейске значительное количество фортификационных сооружений, включая построенные еще в советское время. Эксперт подчеркнул, что Красноармейск представляет собой крупный логистический центр, который был серьезно укреплен. Он считает, что лобовой штурм населенного пункта нецелесообразен, поэтому выбран обходной маневр.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    В течение прошлой недели российские войска освободили три населенных пункта в ДНР.

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    12 мая 2025, 19:22 • Видео
    Ультиматум Зеленского и Европы к России

    Руководство Франции заявило, что у России есть время до конца понедельника, чтобы принять требования Владимира Зеленского и примкнувших нему европейцев. Помимо прочего, Киев хочет прямых переговоров с Москвой на уровне президентов.

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    13 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ потеряли резервы у Беловод, Локни и Водолаг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

    Подразделения ВСУ несут серьезные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, бойцы группировки «Север» продолжают наступательные действия по формированию полосы безопасности на севере Сумского района.

    Активные бои ведутся сразу в нескольких селах. Противник теряет значительное число личного состава и техники, однако продолжает отправлять резервы, пытаясь удержать позиции. В начале мая российские военнослужащие уничтожили очередное подразделение Чопского пограничного отряда, действовавшего совместно с 5-м погранотрядом ВСУ.

    Новые украинские подразделения регулярно пытаются контратаковать, но при первых значительных потерях отходят к обороне. Кроме того, в районе Бессаловки была обнаружена и уничтожена большая часть группы солдат ВСУ, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на сумском направлении, но были отбиты. Артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе. Ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.

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    12 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово в ДНР

    Кимаковский сообщил об освобождении половины Орехово и отходе ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Орехово в Донецкой народной республике продолжаются боевые действия, при этом значительная часть села находится под контролем российских войск, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По словам Кимаковского, основные силы украинской армии на этом направлении уже начали отступать, в самом селе остаются только малочисленные подразделения противника, передает РИА «Новости».

    «На данном участке, где воюет в основном группировка "Центр" при поддержке Южного округа, освободили почти половину населенного пункта Орехово. И фактически в селе остались небольшие подразделения противника. Основные силы их на данном направлении отступают. От Орехово – чуть больше километра до границы Донецкой народной республики и Днепропетровской области», – отметил Кимаковский в эфире «России 24».

    Советник главы ДНР уточнил, что после освобождения Котляровки российские войска неожиданно для противника сменили направление удара и двинулись не на запад, а на север.

    Напомним, действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в результате взятия Котляровки открылась возможность для российских войск начать операцию по освобождению Красноармейска.

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    13 мая 2025, 05:37 • Новости дня
    Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине

    Рубио обсудил с ЕС и Украиной шаги к перемирию и миру

    Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине
    @ IMAGO/Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины, где обсуждались возможные действия для прекращения огня и достижения мира на Украине.

    Переговоры между Марко Рубио и европейскими коллегами состоялись, сообщает ТАСС. Госсекретарь США обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и министрами иностранных дел Британии, Германии, Польши, Франции, а также Украины, новые шаги по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что обсуждение коснулось дальнейших усилий по установлению мира на Украине. «Стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к прекращению огня и миру на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. Он предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле. По словам российского лидера, Москва объявляла о перемириях, однако киевские власти неоднократно их нарушали, в том числе в недавний трехдневный период на юбилей Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ от ультимативных требований со стороны Киева ключевым условием успеха будущих переговоров в Стамбуле.

    Госсекретарь США выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.

    Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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    12 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили переговоры по Украине в Стамбуле

    Министры иностранных дел России и Турции обсудили переговорную инициативу Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Министры иностранных дел России и Турции обсуждали инициативу по украинскому урегулированию, сообщает ТАСС. Согласно заявлению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров 15 мая в Стамбуле.

    В ведомстве подчеркнули: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле».

    Напомним, Владимир Путин накануне выступил с предложением к киевским властям возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны ими в 2022 году. Российский президент отметил, что ранее Россия неоднократно объявляла перемирия, однако они стабильно нарушались киевским режимом, включая последнее трехдневное перемирие на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность для мирных переговоров по Украине.

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий.

    Во время парижской встречи 2019 года Зеленский изменил ключевое положение заранее подготовленного итогового документа и не согласовал его.

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    13 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Украинский пленный спасся после обращения товарища к российским военным

    Пленный ВСУ выжил благодаря просьбе товарища о помощи российским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

    Военнослужащий ВСУ Александр Бродовей сообщил, что оказался в плену в районе Ковалевки в ЛНР и выжил лишь благодаря товарищу, который обратился за помощью к российским военным, передает РИА «Новости».

    «Нас с Ковалевки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил», – рассказал Бродовей Минобороны.

    Военнослужащий пояснил, что во время внезапного обстрела украинским военным предложили сдаться, и они сразу приняли это решение. Пленный выразил благодарность российским солдатам за то, что остался жив. Также Бродовей обратился к другим военным ВСУ с призывом сдаваться, заверив, что «все будет хорошо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный назвал 9 Мая общим праздником. Пленный также рассказал о попадании своих сослуживцев под дружественный огонь.

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    12 мая 2025, 13:14 • Новости дня
    Кимаковский сообщил о наступлении ВС России к границе Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расстояние между российскими войсками и Днепропетровской областью на Красноармейском направлении сократилось до одного километра, отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский сообщил в эфире Первого канала, что российские войска вплотную приблизились к границе Днепропетровской области, передает ТАСС.

    По его словам, на Красноармейском направлении южнее Покровска силы России продвинулись вплотную к рубежу с Днепропетровщиной. «Есть успехи южнее Покровска – нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр», – заявил Кимаковский.

    Он также отметил, что продвижение российских войск фиксируется вдоль всей линии фронта в ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил об уничтожении двадцати боевиков ВСУ в Днепре ударами БПЛА. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области. В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО.

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    12 мая 2025, 12:30 • Новости дня
    Песков подчеркнул важность прямых контактов Москвы и Киева для установления мира

    Песков заявил о необходимости прямых переговоров по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Для урегулирования ситуации на Украине требуется личное взаимодействие сторон и тщательный анализ текущей ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Sky News отметил: для прекращения огня на Украине необходимы прямые переговоры Москвы и Киева. Он подчеркнул серьезный анализ текущей ситуации при подобном решении.

    «Нужно вести... прямые переговоры, чтобы найти путь к прекращению огня. Упрощенный подход к прекращению огня неприемлем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. В ответ президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум о необходимости полного прекращения огня со стороны Москвы с 12 мая и только после этого выразил готовность к диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал Киев «немедленно» согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По его мнению, такие контакты позволят понять, возможна ли сделка. Лидеры стран ЕС последовали его примеру и призвали Зеленского к переговорам с Москвой без условий.

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    13 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Боец ВСУ рассказал о выдаче солдатам снаряжения с погибших

    РИА «Новости»: Бойцам ВСУ выдают снаряжение, снаятое с погибших

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший украинский военный рассказал о том, какое снаряжение выдают в ВСУ.

    Украинские военные получают снаряжение, снятое с погибших сослуживцев. Об этом рассказал боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Хантер», передает РИА «Новости».

    Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, рассказал, что «выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трехсотых (раненых)». «В некоторых моментах были битые пластины», – сказал «Хантер». По его словам, качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ также оставляло желать лучшего.

    Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава врачебно-экспертной комиссии из Хмельницкого обвиняется в отмывании миллионов долларов через польские банки и выдаче поддельных справок об инвалидности для уклонения от службы.

    Некоторые украинские военные из-за психических расстройств не могут брать в руки оружие при подготовке мобилизованных на полигонах.

    Украинским солдатам перестали выдавать рации из-за опасности сдачи в плен.

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    13 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Рубио поблагодарил Турцию за организацию переговоров России и Украины

    Рубио признал вклад Турции в организацию переговоров РФ и Украины

    Госсекретарь США выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.

    В телефонном разговоре, о котором сообщает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Турции Хакана Фидана за содействие в организации возможных прямых переговоров между Россией и Украиной. Рубио также отметил важность немедленного прекращения огня и приветствовал предоставленную Турцией площадку для диалога сторон.

    Собеседники обсудили предстоящую неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая запланирована на 14–15 мая в Анталье. В ходе разговора особое внимание было уделено роли Турции в создании условий для возможных переговоров Москвы и Киева.

    Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с предложением к украинским властям возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий. Российский лидер предложил провести диалог 15 мая в Стамбуле и подчеркнул, что российская сторона ранее неоднократно объявляла о перемириях, которые нарушались Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, где рассмотрели вопросы, связанные с переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая

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    12 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России были поражены объекты инфраструктуры украинских военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по цеху сборки снарядов, складам хранения боеприпасов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 129 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты девять управляемых авиабомб JDAM и два снаряда американской РСЗО HIMARS, 135 беспилотников.

    C начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 870 беспилотников, 605 ЗРК, 23 289 танков и других бронемашин, 1562 боевые машины РСЗО, 24724 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 329 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее ВС России также поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ. За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    13 мая 2025, 06:48 • Новости дня
    В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками

    Саперы МЧС обнаружили украинский беспилотник с символикой нацистов

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из населенных пунктов области был найден украинский ударный дрон с нарисованными фашистскими свастиками, боевая часть которого была уничтожена.

    Об обнаружении беспилотника сообщил командир отряда с позывным «Пилат», передает РИА «Новости». По его словам, группа разминирования работала по заявке муниципалитета, когда наткнулась на украинский БПЛА самолетного типа с нанесенными на планер фашистскими свастиками.

    «Боевая часть данного ударного беспилотника была уничтожена. Попытались сохранить сам корпус, чтобы продемонстрировать, как на Украине «нет фашизма», как говорят», – заявил командир.

    В сводном отряде МЧС уточнили, что этот беспилотник нашли в конце апреля 2025 года на территории одного из населенных пунктов Курской области. Корпус БПЛА планируется использовать в качестве наглядного примера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    В современной Германии не считают предосудительной приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории.

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, за отказ снять пилотку с красной звездой.

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    12 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели четырех человек при атаках ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате ударов украинских дронов по селу Челбурда в Херсонской области за сутки погибли четыре мирных жителя, еще двое были ранены.

    Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

    По его словам, атаке подверглись несколько населенных пунктов области, включая село Челбурда Алешкинского округа, где после удара дронов погибли четыре человека и еще один получил ранения. Пострадавшего госпитализировали в больницу Скадовска. Еще один человек пострадал в Голой Пристани, его также доставили в Скадовскую центральную районную больницу.

    Сальдо отметил, что в Новой Каховке повреждены два многоквартирных и один частный дом. Кроме того, украинские военные обстреляли Алешки, Каховку, Каиры, Казачьи Лагеря, Каменку, Корсунку, Князе-Григорьевку, Малокаховку, Новую Збурьевку, Новую Маячку, Новофедоровку и Рыбальче.

    Ранее один человек лишился жизни после обстрела жилых домов в Новой Каховке на улице Плеханова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Званное Глушковского района пожилой мужчина получил множественные ранения головы, плеча и живота в результате обстрела со стороны ВСУ.

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    12 мая 2025, 13:50 • Новости дня
    СК возбудил дело после обстрела Рыльска украинскими боевиками

    Tекст: Ольга Иванова

    Уголовное дело по факту ракетного обстрела города Рыльска возбуждено Главным военным следственным управлением Следственного комитета России, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Дело открыто по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), говорится в Telegram-канале СК.

    По данным следствия, 11 мая украинские боевики нанесли удар реактивной системой залпового огня по гражданской инфраструктуре Рыльска. Пострадали три мирных жителя, полностью разрушена гостиница, повреждены несколько жилых домов.

    Военные следователи на месте обнаружили фрагменты ракеты реактивной системы М142 HIMARS. Назначена взрывотехническая судебная экспертиза изъятых материалов.

    В настоящее время следствие устанавливает представителей украинских вооруженных формирований, причастных к преступлению.

    Ранее по Рыльску Курской области был нанесен ракетный удар, в результате атаки пострадала гостиница, три человека получили травмы. Ракетчики и силы ВКС России уничтожили РСЗО HIMARS, которые нанесли удар по городу Рыльску в Курской области.

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    Генконсульство России в Кракове в течение месяца закроется по решению польских властей. Варшава аргументирует такой шаг якобы причастностью российских спецслужб к поджогу торгового центра в 2024 году. В Москве уже анонсировали ответные меры, однако какие именно – пока не известно. В экспертной среде отмечают: обвинения в адрес России выглядят сомнительными и имеют скрытую подоплеку. Подробности

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    «Снайперов не любят ни свои, ни противник»

    «Мы с моим учителем-снайпером хотели получить звание Героя России, а для этого нужна сотня уничтоженных целей. И мы в итоге счет превысили почти в три раза». Ветеран СВО Михаил Смирнов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, в чем заключается искусство снайперского боя и какой совет опытного бойца помог ему остаться психологически устойчивым на войне. Подробности

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    Зачем Макрон пошел на поклон к масонам

    Во вторник, 13 мая, как ожидается, президент Франции выступит с обращением к народу. Как это связано с тем, что за несколько дней до этого Эммануэль Макрон посетил одну из крупнейших масонских лож, какую роль играют масоны во французском обществе, причем здесь эвтаназия – и что именно понадобилось властям и масонам Франции друг от друга? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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