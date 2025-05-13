ФСБ нашла тайник с оружием диверсантов ВСУ в Курахово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники спецслужбы выявили крупный тайник украинских диверсантов на территории Курахова, передает ТАСС. УФСБ по ДНР сообщило, что схрон был обнаружен в ходе совместной операции с подразделениями группировки «Восток» Вооруженных сил России.

В тайнике находились два пулемета, двадцать гранатометов разных типов, триста иностранных автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины, тридцать шесть минометных мин калибра 120 мм и более тридцати гранат различных модификаций. Вооружение произведено странами НАТО.

Содержимое схрона, как уточнили в ведомстве, предназначалось для применения диверсионно-террористическими группами противника во время майских праздников в республике. Изъятые образцы вооружения уже передали на исследование в научно-исследовательские центры Минобороны России.

Контрразведка продолжает мероприятия по выявлению оружия, боеприпасов и взрывчатки на освобожденных территориях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, росгвардейцы нашли тайник с гранатометами в ДНР. Росгвардия обнаружила тайник ВСУ с иностранным оружием в ЛНР. Сотрудники ФСБ нашли тайник с минами и выстрелами для гранатометов в Мариуполе.