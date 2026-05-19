Tекст: Дмитрий Зубарев

Операцию в Константиновке провело подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России, передает РИА «Новости».

«Подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожает украинских террористов в Константиновке... Бойцы ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника», – сообщили в пресс-службе ведомства по ДНР.

Кроме того, силовики обнаружили и вывели из строя вражеский ретранслятор, который использовался для управления беспилотными летательными аппаратами. Успешная ликвидация сил противника прошла при поддержке военнослужащих четвертой бригады «Южной» группировки войск Минобороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая спецподразделение «Горыныч» уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке.

В середине апреля российские силовики ликвидировали три отряда украинских боевиков в этом городе.

В начале того же месяца операторы подразделения поразили боевую бронированную машину противника.