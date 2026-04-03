Tекст: Дмитрий Зубарев

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, передает РИА «Новости».

В пресс-службе ведомства сообщили, что операторы «Горыныча» выявили и ликвидировали группы противника и боевую бронированную машину, на которой украинские диверсанты прибыли на окраину города.

В ведомстве также отметили, что операция по поражению сил противника проходила совместно с 4-й бригадой «Южной» группировки войск Минобороны России. Действия проводились в рамках охоты на украинских диверсантов, действующих на территории населенного пункта Константиновка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ уничтожило семь укрепленных позиций ВСУ в Константиновке в ДНР.

Ранее подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и хорватскую реактивную систему залпового огня у Константиновки.

На константиновском направлении это же подразделение ФСБ во взаимодействии с 4-й отдельной мотострелковой бригадой Южного военного округа ликвидировало двух диверсантов ВСУ.