Власти ПМР заявили о продолжении минирования границы Украиной

Обстановку на приднестровско-украинской границе охарактеризовал глава министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики Валерий Гебос в интервью РИА «Новости».

По его словам, «Текущая обстановка на приднестровско-украинском участке не претерпела существенных изменений по охране границы, за исключением фиксации со стороны Украины обновления инженерных сооружений, появления бетонных пирамид так называемых «зубов дракона», проволочных препятствий, минных заграждений».

Руководитель МГБ ПМР уточнил, что помимо установки таких инженерных объектов и минирования, других активных действий на приднестровско-украинской границе на данный момент не отмечается. Он подчеркнул, что ситуация остается стабильной, а изменения касаются именно усиления заграждений со стороны Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина приступила к созданию эшелонированной системы оборонительных сооружений и минных полей на границе с Приднестровьем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о сохранении угрозы провокаций в Приднестровье при внешне спокойной обстановке.

В 2024 году дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе без жертв.