ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Новгородскую область
Губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что военные отразили атаку 12 БПЛА над территорией региона и поблагодарил их за работу.
Дронов сообщил в Max об успешном отражении масштабного налета. Глава субъекта выразил благодарность военнослужащим за профессионализм и надежную защиту воздушного пространства.
«Сегодня ночью силами и средствами ПВО над Новгородской областью уничтожены 12 БПЛА. Спасибо нашим военным за работу! Профессиональная работа авиации и подразделений ПВО позволила в очередной раз отбить вражескую атаку», – написал Дронов.
Политик напомнил жителям о строгом запрете приближаться к упавшим обломкам летательных аппаратов. При обнаружении опасных фрагментов необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.
Режим угрозы атаки беспилотников в области ввели накануне около 19 часов вечера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны России сообщило об уничтожении 35 украинских беспилотников.
Четырнадцатого мая губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил об отражении атаки трех дронов.
Тринадцатого мая российские системы ПВО перехватили еще один вражеский аппарат над территорией этого региона.