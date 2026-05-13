Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.7 комментариев
Пленный разведчик запрещенного «Азова» получил 20 лет колонии
Суд в ДНР приговорил разведчика запрещенного в РФ «Азова» к 20 годам колонии
32-летний боец запрещенного в РФ террористического полка «Азов» осужден на длительный срок за прохождение террористического обучения и участие в боевых действиях оператором роботизированной разведки, сообщили в прокуратуре ДНР.
Оператор отделения роботизированной разведки террористического полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) осужден на длительный срок, сообщает прокуратура ДНР. Южный окружной военный суд признал 32-летнего мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса РФ.
«На основании доказательств, представленных государственным обвинителем, суд вынес приговор в отношении 32-летнего гражданина Украины», – говорится в заявлении ведомства. Судья назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Следствие установило, что осужденный добровольно вступил в ряды националистов в апреле 2015 года. После подготовки на полигоне в селе Урзуф он участвовал в боях против российских войск. Весной 2022 года разведчик сдался в плен подразделениям Вооруженных сил России.
Ранее Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор военнослужащим отряда «Азов» за артобстрелы Мариуполя.
До этого, в январе 2025 года суд заочно осудил азовца Льва Кашперского на 24 года колонии за атаки на жилые дома. Позже судебная инстанция отправила за решетку на 23 года украинского военного Леонида Чепу за смертельный обстрел насосной станции.