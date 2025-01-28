В России заочно приговорили боевика «Азова» Кашперского к 24 годам тюрьмы

Tекст: Алексей Дегтярев

Кашперский, как установило следствие, находясь с 17 по 25 марта 2022 года на огневой позиции на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, принимал участие в артобстрелах, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК России.

Он исполнял обязанности командира орудия Д-30 и передавал приказы о «веерных» атаках на жилые дома в населенном пункте Старый Крым. В результате было произведено около 40 выстрелов.

Кашперского признали виновным в жестоком обращении с гражданскими лицами, использовании запрещенных методов в вооруженном конфликте, а также в покушении на убийство нескольких человек и умышленном повреждении имущества.

Приговор вынесен заочно, так как обвиняемый не находится на территории ДНР. Он объявлен в международный розыск.

Ранее гражданина Грузии Николоса Берианидзе приговорили к пожизненному сроку по делу о наемничестве и убийстве российских военнослужащих.