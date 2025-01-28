Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.6 комментариев
В России заочно приговорили боевика «Азова» Кашперского к 24 годам тюрьмы
Суд в ДНР заочно приговорил военнослужащего «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Льва Кашперского к 24 годам лишения свободы за участие в артобстрелах жилых домов.
Кашперский, как установило следствие, находясь с 17 по 25 марта 2022 года на огневой позиции на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, принимал участие в артобстрелах, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК России.
Он исполнял обязанности командира орудия Д-30 и передавал приказы о «веерных» атаках на жилые дома в населенном пункте Старый Крым. В результате было произведено около 40 выстрелов.
Кашперского признали виновным в жестоком обращении с гражданскими лицами, использовании запрещенных методов в вооруженном конфликте, а также в покушении на убийство нескольких человек и умышленном повреждении имущества.
Приговор вынесен заочно, так как обвиняемый не находится на территории ДНР. Он объявлен в международный розыск.
Ранее гражданина Грузии Николоса Берианидзе приговорили к пожизненному сроку по делу о наемничестве и убийстве российских военнослужащих.