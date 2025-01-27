У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
Грузинского наемника приговорили в России к пожизненному сроку
Вынесен приговор гражданину Грузии Николосу Берианидзе по делу о наемничестве и убийстве российских военнослужащих, сообщили в Следственном комитете России в понедельник.
Согласно материалам дела, Берианидзе с 2016 года участвовал в военных действиях на стороне Украины в рядах запрещенного в России и признанного террористическим формирования «Азов», указало ведомство в своем Telegram-канале.
Он был военным инструктором и активно сотрудничал с вооруженными силами Украины.
В период с 24 февраля по 20 мая 2022 года Берианидзе находился в составе подразделений ВСУ в Мариуполе. Он исполнял приказы командиров и участвовал в боевых операциях против российских сил.
18 марта 2022 года, чтобы воспрепятствовать деятельности российских военнослужащих, Берианидзе открыл прицельный огонь, что привело к гибели трех российских солдат.
После столкновения в Мариуполе Берианидзе был задержан силами российской армии. Суд приговорил Берианидзе к пожизненному заключению.
Ранее в России арестовали колумбийского наемника Пабло Пуэнтеса Боорхэса. Его подозревают в теракте и наемничестве.