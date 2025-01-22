Вторгшегося в Курскую область колумбийского наемника отправили под арест

Tекст: Алексей Дегтярев

Пабло Пуэнтес Боорхэс заключен под стражу по ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

По данным следствия, он участвовал в вооруженном конфликте на Украине за материальное вознаграждение. В декабре 2024 года Боорхэс незаконно пересек российскую границу и вторгся в Курскую область. При себе у него было автоматическое оружие и взрывные устройства.

Боорхэс преследовал цель устрашения населения, нанесения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Во время боевых действий в селе Александрия Суджанского района он был взят в плен российскими военнослужащими.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Эльнура Эйбова к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.