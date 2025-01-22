Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Вторгшегося в Курскую область колумбийского наемника отправили под арест
Колумбийский наемник Пабло Пуэнтес Боорхэс, подозреваемый в теракте и наемничестве, был заключен под стражу, сообщили в Следственном комитете.
Пабло Пуэнтес Боорхэс заключен под стражу по ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России, указало ведомство в своем Telegram-канале.
По данным следствия, он участвовал в вооруженном конфликте на Украине за материальное вознаграждение. В декабре 2024 года Боорхэс незаконно пересек российскую границу и вторгся в Курскую область. При себе у него было автоматическое оружие и взрывные устройства.
Боорхэс преследовал цель устрашения населения, нанесения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти. Во время боевых действий в селе Александрия Суджанского района он был взят в плен российскими военнослужащими.
Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Грузии Эльнура Эйбова к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины.