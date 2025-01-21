Гражданина Грузии заочно приговорили за участие в конфликте на Украине

Гражданин Грузии Эйбов получил 14 лет за участие в конфликте на стороне Украины

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале СК, Верховный суд ДНР признал доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, достаточными для вынесения приговора гражданину Грузии Эльнуру Эйбову. Он был признан виновным в в наемничестве.

Следствие установило, что в марте 2022 года Эйбов добровольно вступил в военизированное формирование «Грузинский национальный легион», а в июле 2023 года перешел в состав «Згарда». После прохождения подготовки ему было предоставлено огнестрельное оружие и снаряжение. С марта 2022-го по ноябрь 2024 года он участвовал в боевых действиях на стороне украинских сил за вознаграждение.

Суд заочно приговорил Эйбова к 14 годам лишения свободы и объявил его в международный розыск.

Ранее командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия был приговорен заочно к 18 годам лишения свободы за наемничество, так как его признали виновным в организации вооруженной группы на Украине и участии в боевых действиях.

Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдия.

В то же время грузинский наемник Мамука Гацарелия предстал перед судом в Донецкой народной республике за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России.