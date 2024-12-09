Суд заочно приговорил командира «Кавказского легиона» к 18 годам

СК приговорил командира «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдию к 18 годам за наемничество

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия получил заочный приговор к восемнадцати годам заключения за наемничество. В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что суд признал доказательства его вины достаточными для вынесения приговора.

Гамсахурдия, гражданин Грузии, вступил в состав «Грузинского национального легиона» как наемник в марте 2022 года. Позже, в мае того же года, он создал и возглавил «Кавказский легион», вооруженное формирование, действовавшее на Украине.

Согласно данным следствия, в период с марта 2022 по август 2024 года он активно подыскивал наемников через социальные сети и интернет. Наемники обучались в организованных им на Украине учебно-тренировочных центрах и участвовали в боевых действиях против сил Донецкой и Луганской народных республик и российских военных.

Гамсахурдия также сам принимал участие в боевых действиях на стороне украинских формирований, за что получал материальное вознаграждение. Теперь он объявлен в международный розыск, а его деятельность квалифицирована по частям 1 и 3 статьи 359 УК РФ о наемничестве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, грузинский наемник Мамука Гацарелия предстал перед судом в Донецкой народной республике за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России, а американского наемника Майкла Мальдонадо (позывной Зафер Ронин, Zafer Ronin) осудили в России заочно за участие в боевых действиях на стороне украинской армии.