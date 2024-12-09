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Суд заочно приговорил командира «Кавказского легиона» к 18 годам
СК приговорил командира «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдию к 18 годам за наемничество
Командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия заочно приговорен к восемнадцати годам лишения свободы за наемничество, так как был признан виновным в организации вооруженной группы на Украине и участии в боевых действиях.
Как сообщает ТАСС, командир «Кавказского легиона» Ладо Гамсахурдия получил заочный приговор к восемнадцати годам заключения за наемничество. В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что суд признал доказательства его вины достаточными для вынесения приговора.
Гамсахурдия, гражданин Грузии, вступил в состав «Грузинского национального легиона» как наемник в марте 2022 года. Позже, в мае того же года, он создал и возглавил «Кавказский легион», вооруженное формирование, действовавшее на Украине.
Согласно данным следствия, в период с марта 2022 по август 2024 года он активно подыскивал наемников через социальные сети и интернет. Наемники обучались в организованных им на Украине учебно-тренировочных центрах и участвовали в боевых действиях против сил Донецкой и Луганской народных республик и российских военных.
Гамсахурдия также сам принимал участие в боевых действиях на стороне украинских формирований, за что получал материальное вознаграждение. Теперь он объявлен в международный розыск, а его деятельность квалифицирована по частям 1 и 3 статьи 359 УК РФ о наемничестве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении грузинского наемника Ладо Гамсахурдии, грузинский наемник Мамука Гацарелия предстал перед судом в Донецкой народной республике за убийство троих военнослужащих Вооруженных сил России, а американского наемника Майкла Мальдонадо (позывной Зафер Ронин, Zafer Ronin) осудили в России заочно за участие в боевых действиях на стороне украинской армии.