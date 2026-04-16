    Западу для войн нового типа понадобилась Украина
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир
    В Москве напомнили собравшейся выходить из СНГ Молдавии о долге перед Содружеством
    В России стартовал эксперимент по внедрению «белых» банкоматов
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию
    На Кипре сообщили о подтягивании танков Турции к линии разграничения
    Пашинян заявил о небывало высоком уровне отношений с Россией
    Зеленский пожаловался на симпатии Трампа к России
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    16 апреля 2026, 07:13 • Новости дня

    Верховный суд отклонил кассацию осужденных за обстрел Мариуполя «азовцев»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор военнослужащим отдельного отряда специального назначения организации «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), получившим длительные сроки наказания за артобстрелы Мариуполя и его пригорода весной 2022 года, сообщили в суде.

    Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор военнослужащим отдельного отряда специального назначения «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России, передает ТАСС. Осужденные получили длительные сроки за артобстрелы Мариуполя и его пригорода весной 2022 года. В суде отметили: «Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу одного из осужденных, признал приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики законным и обоснованным».

    Ранее суд в Донецке приговорил Артема Вышняка, Семена Северина, Сергея Гайковича и Сергея Самохвалова (все они внесены в РФ в перечень террористов) к лишению свободы на сроки от 23 лет до 23 лет и 6 месяцев каждого с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия, в марте 2022 года Вышняк отдал приказ об обстреле села Бердянское, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Все осужденные признаны виновными в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества, жестоком обращении с гражданским населением на освобожденной территории и применении запрещённых методов ведения войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Верховный суд ДНР приговорил десятерых боевиков «Азова» к длительным срокам за артобстрелы Мариуполя.

    В январе 2025 года суд заочно осудил азовца Льва Кашперского на 24 года колонии за атаки на жилые дома.

    Позже инстанция отправила за решетку на 23 года украинского военного Леонида Чепу за смертельный обстрел насосной станции.

    15 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Минобороны назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны России опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Украины, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    Минобороны России предоставило список названий и адресов украинских и совместных предприятий в Европе, где изготавливают БПЛА и комплектующие для Украины. В ведомстве заявили: «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», передает ТАСС

    Среди компаний, попавших в опубликованный перечень, значатся «Файер пойнт» и «Хорайзон тех» в Британии (Лондон, Милденхолл, Лестер), «Да Винчи авиа» и «Эйрлоджикс» в Германии (Мюнхен), «Корт» в Дании (Стевринг), а также компании в Литве (Вильнюс), Латвии («Терминал аутономи» в Риге), Нидерландах («Дестинус» в Хенгело), Польше («ГП Антонов», «Укрспецсистемз» в Мелеце и Тарнуве), Чехии («Девиро» в Праге и Колине).

    На этих предприятиях выпускаются различные модели беспилотников, такие как FP-1, FP-2, «Стикер», «Да Винчи», «Анубис», «ХаКи» АК-1000, AQ-400 «Коса», «Рута», Ан-196 «Лютый», RAM-2X, «Булава». Минобороны также отметило, что украинские предприятия сотрудничают с зарубежными компаниями для поставок комплектующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Украина запустила дроны по Ельцу Липецкой области, в результате чего погиб один человек и пострадали пятеро.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что сопредельные государства являются прямыми соучастниками ударов украинских беспилотников по российским портам на Балтике.

    15 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    СМИ: ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дроны «Герань» могли попасть в распоряжение ВСУ практически без повреждений из-за прочного стеклопластикового корпуса и массового применения, сообщили СМИ.

    В публикации «Военной хроники» отмечается, что даже после падения с большой высоты корпус беспилотника «Герань» часто остается целым благодаря особенностям конструкции из стеклопластика, а боевая часть сохраняется на месте. Причиной падения могут быть как технические неисправности, так и воздействие средств радиоэлектронной борьбы, передает передает Lenta.ru

    Авторы «Военной хроники» указывают, что большое количество запусков приводит к накоплению у противника десятков относительно целых дронов. По их мнению, этого вполне достаточно для создания собственных копий или проведения провокаций с использованием трофейных аппаратов.

    В последние месяцы интенсивность применения «Гераней» значительно возросла: по заявлениям украинских военных, за сутки запускается до 999 беспилотников, что свидетельствует о масштабном серийном производстве в России.

    Замкомандующего воздушных сил ВСУ Павел Елизаров признал, что дроны атакуют большими группами, и даже несколько линий ПВО не справляются с их перехватом.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об изменении тактики применения «Гераней»: теперь дроны заходят на цель с набором высоты, совершают маневры со снижением и в финальной фазе отключают двигатель для бесшумного планирования, что затрудняет работу ПВО.

    Замначальника штаба 96-й зенитно-ракетной бригады ВСУ Максим Маслий отметил, что новая модификация «Герань-5» оснащена большим количеством антенн, способна преодолевать системы противодействия и отличается повышенной скоростью. По его словам, дроны могут передавать видео в Россию и координировать действия в воздухе.

    Ранее украинские военные заявили об использовании «Гераней» в качестве носителей FPV-дронов.

    Западные эксперты назвали «Герань» способной изменить ход конфликта оружием.

    Очевидцы зафиксировали в небе над Украиной целый рой из семи ударных беспилотников.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Нарышкин: ВСУ скоро утратят способность к сопротивлению

    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир
    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    15 апреля 2026, 11:41 • Новости дня
    Вашингтон заявил об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Вашингтон заявил об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон считает кубинские власти соучастниками отправки тысяч граждан страны для участия в специальной военной операции на стороне Москвы, сообщает Axios.

    Администрация президента США уведомила Конгресс о том, что Куба якобы могла направить до пяти тысяч бойцов для участия в спецоперации на Украине, передает портал Axios.

    В докладе Госдепартамента также отмечается, что Гавана оказывает Москве дипломатическую и политическую поддержку.

    «Публичные данные не доказывают, что Гавана официально отправила всех кубинских бойцов. Однако есть существенные признаки того, что режим сознательно терпел, разрешал или выборочно содействовал этому потоку», – говорится в рассекреченном отчете американского внешнеполитического ведомства.

    По оценкам украинской разведки, несколько тысяч кубинцев якобы уже находятся непосредственно на линии фронта.

    Документ был направлен в ключевые комитеты Конгресса на фоне усиления давления Белого дома на Гавану с целью смены руководства страны.

    Осенью прошлого года Госдепартамент использовал информацию о кубинских бойцах для создания дипломатической оппозиции резолюции ООН о снятии эмбарго США с Кубы. При этом правительство Острова свободы ранее заявляло о возбуждении уголовных дел против организаторов вербовки своих граждан, подчеркивая запрет на торговлю людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о контактах Москвы и Гаваны для поддержки Кубы в условиях американской блокады.

    МИД России выразил обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг островного государства.

    Посол России Виктор Коронелли резко раскритиковал указ Дональда Трампа о введении пошлин на поставки нефти.

    16 апреля 2026, 05:20 • Новости дня
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе погибли двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев в Max сообщил о гибели детей пяти и 14 лет. «Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних», – сообщил глава региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям оказать им всестороннюю поддержку.

    По предварительным данным, ранения получили двое взрослых, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Он указал, что ночью Краснодарский край вновь подвергся массированному удару вражеских беспилотников. В Туапсе обломки повредили один многоквартирный и пять частных домовладений. Местная администрация оперативно разворачивает пункт временного размещения для пострадавших жителей.

    Кроме того, обломки дронов упали на территории промышленных предприятий в районе морского порта. В сочинском поселке Лоо части аппаратов повредили навес и выбили окна в двухэтажном доме, однако там обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе Белгородской области четыре человека получили серьезные ранения в результате ударов украинских беспилотников по частному дому и легковому автомобилю. Налет беспилотников на Стерлитамак привел к гибели пожарного.

    15 апреля 2026, 12:54 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области
    Российские войска взяли под контроль Волчанские Хутора в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Волчанские Хутора в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ около Избицкого, Пятихаток и Соснового Бора в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Бачевском, Запсельем, Малой Слободкой и Покровкой.

    Противник потерял до 175 военнослужащих, бронетранспортер и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных бригад, бригад охраны генштаба ВСУ, теробороны и нацгвардии возле Березовки, Моначиновки, Паламаревки, Пристена и Староверовки в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах Константиновки, Рай-Александровки, Новоселовки, Стенок, Тихоновки и Николаевки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял более 210 военнослужащих, четыре бронетранспортера, канадскую бронемашину Senator и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии у Белицкого, Гришино, Доброполья, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Сергеевки и Торского в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777 и 155-мм буксируемая артиллерийская установка «Богдана-Б». Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на прошлой неделе российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.

    За предыдущую неделю они освободили семь населенных пунктов. В частности, группировка «Запад» завершила освобождение ЛНР.

    15 апреля 2026, 13:58 • Новости дня
    Зеленский пригрозил «ответом» на каждый удар ВС России по Украине

    Зеленский пообещал «дальнобойные санкции» за удары ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что каждый удар Вооруженных сил России по территории Украины получит ответ в виде «дальнобойных санкций».

    Зеленский пообещал «ответ» на каждый удар Вооруженных сил России по территории страны, передает «Газета.Ru».

    Зеленский заявил, что на каждый российский удар будут ответы – «внутреннее развитие системы защиты и сотрудничество с партнерами».

    Глава государства признал острую нехватку ракет для противовоздушной обороны, подчеркнув, что такие вооружения нужны Украине «ежедневно». Он отметил, что обеспечение страны ПВО является «большим дипломатическим приоритетом» для Киева.

    Зеленский сообщил о достигнутых договоренностях с Германией и Норвегией по усилению украинских систем ПВО. По его словам, Украина работает с европейскими партнерами над совместным обеспечением всеми необходимыми системами противовоздушной обороны, ракетами к ним, а также современными типами дронов, которые необходимы для обороны в современных условиях.

    Он заверил, что на текущей неделе Украина получит дополнительные возможности для укрепления ПВО и повышения обороноспособности страны.

    Владимир Зеленский признал критический дефицит ракет к системам ПВО Patriot на Украине.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о планах западных стран создать новый военный альянс с ключевой ролью Украины.

    15 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Транспортный самолет ВСУ прилетел из Берлина на закрытый аэродром во Львове

    Tекст: Вера Басилая

    Транспортный самолет Ан-26, принадлежащий ВСУ, совершил перелет из Берлина и приземлился на закрытом аэродроме Львова, маршрут прошел через Польшу.

    Транспортный самолет Ан-26, находящийся на вооружении ВСУ, вылетел из Берлина, пересек воздушное пространство Польши и вошел в закрытую для полетов зону Украины через контрольную точку DIBED, после чего совершил посадку на аэродроме во Львове. Источник агентства отметил, что этот маршрут уже не первый раз используется украинскими транспортниками – ранее подобные рейсы выполнялись из Львова и обратно, чаще всего на военный аэродром польского города Демблин, расположенный у границы, передает ТАСС.

    Собеседник агентства добавил, что данный Ан-26 эксплуатируется на Украине с 1976 года, то есть самолету уже около пятидесяти лет. Не уточняется, какая именно задача стояла перед экипажем на этот раз, однако отмечается, что подобные транспортные рейсы участились в последнее время.

    Ранее, как отмечал источник другой украинский транспортный самолет Ан-12 на протяжении более четырех месяцев ежедневно выполнял чартерные грузовые рейсы между странами Западного полушария, а сейчас работает в Африке и Европе. Этот борт вылетел в декабре из Черновцов и до сих пор не возвращался обратно.

    В марте украинский транспортный самолет Ан-26 совершил перелет из Львова на военный аэродром в польском Демблине.

    15 апреля 2026, 12:35 • Новости дня
    Назван тип атаковавших Стерлитамак дронов

    «Военная хроника»: Стерлитамак атаковали дроны Ан-196 «Лютый»

    Tекст: Вера Басилая

    В Стерлитамаке зафиксировали атаку беспилотников Ан-196 «Лютый», ближайшая точка запуска которых находится на Украине примерно в 1000 км.

    Стерлитамак в Башкортостане подвергся атаке беспилотников Ан-196 «Лютый», передает РИАМО со ссылкой на «Военную хронику».

    Минимальная дистанция от возможной точки запуска дронов на Украине до Стерлитамака составляет 1000 км.

    Как отмечается, целью атаки мог быть Стерлитамакский нефтехимический завод. В непосредственной близости от него также расположены крупные предприятия «Каустик» и «Авангард».

    В промышленной зоне Стерлитамака вспыхнул пожар после падения обломков сбитых БПЛА.

    До этого дроны типа «Лютый» атаковали Башкирию со стороны Черниговской и Харьковской областей.

    15 апреля 2026, 17:54 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 19 БПЛА над российскими регионами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские расчеты ПВО за восемь часов уничтожили над несколькими областями страны и акваторией Черного моря 19 украинских беспилотников самолетного типа.

    Расчеты ПВО России за период с 09:00 до 17:00 по московскому времени уничтожили 19 украинских беспилотников, передает ТАСС. В военном ведомстве сообщили: «С 09:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря».

    В сообщении уточняется, что атака была отражена над сразу несколькими регионами России, включая приграничные Белгородскую, Курскую и Ростовскую области, а также Башкортостан. Часть целей была поражена над Черным морем. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших в результате перехвата беспилотников не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь со вторника на среду дежурные средства ПВО уничтожили 85 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами России и над Черным и Азовским морями.

    В ночь с понедельника на вторник российские средства противовоздушной обороны уничтожили 97 украинских беспилотников над различными областями страны.

    Несколькими днями ранее над Севастополем средства ПВО поразили семь беспилотников.

    15 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили четыре воздушные цели
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили четыре воздушные цели
    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, уничтожив четыре воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ», – сообщил Развожаев в Max.

    В частности, сообщается об уничтожении целей в районе мыса Херсонес, Северной стороны, Балаклавы и Орловки. Гражданские объекты в городе не повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Развожаев сообщил, что у Севастополя уничтожили семь воздушных целей.

    15 апреля 2026, 09:02 • Новости дня
    ВСУ бросили вооружение при отступлении из Димитрова в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные при отступлении из Димитрова бросили большое количество вооружения и боеприпасов, сообщили в пресс-службе МВД по ДНР.

    Украинские военные, отступая из Димитрова, оставили значительный арсенал вооружения и боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по ДНР.

    В сообщении отмечается: «Покидая в спешке свои позиции, боевики побросали огромное количество боеприпасов и вооружения».

    Также по данным ведомства, украинские военные использовали жилые дома мирных жителей Димитрова в качестве опорных пунктов. Именно в этих домах и были позже обнаружены брошенные ими оружие и боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разведчики обнаружили в Димитрове приказ командования ВСУ об отступлении.

    Военнослужащие армии России ликвидировали в этом городе до трех украинских батальонов.

    Штурмовые подразделения группировки «Центр» водрузили там государственный флаг России.

    16 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    Российские штурмовики захватили бункер ВСУ и использовали пленных для радиоигры
    Российские штурмовики захватили бункер ВСУ и использовали пленных для радиоигры
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля для получения ценной информации с помощью радиопереговоров, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие с позывными «Кейбер» и «Вейдер» провели успешную зачистку вражеского укрепрайона, указало ведомство в Max.

    Бойцы получили сложную задачу по захвату бетонного бункера без потерь для последующего сбора разведданных.

    «С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе «языков». То есть нужна была информация», – вспоминает штурмовик «Вейдер».

    Внутри укрепления оказались трое украинских солдат, которые практически не пострадали при штурме и быстро согласились на сотрудничество. Под контролем российских военных пленные продолжили выходить в радиоэфир, запрашивая необходимые сведения.

    Боец отметил, что в один из моментов противник доложил о неработающих дронах, что позволило отечественной пехоте безопасно зайти в тыл. Проведенная операция сохранила жизни солдат, а оба отличившихся штурмовика представлены к государственным наградам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики заставили пленных минометчиков ВСУ вести огонь по украинским позициям. Ранее бойцы 150-го мотострелкового полка взяли в плен украинского военнослужащего в Курской области.

    16 апреля 2026, 03:18 • Новости дня
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе
    Воздушная тревога объявлена в Севастополе
    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе действует воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев опубликовал предупреждение с объявлением воздушной тревоги в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в городе уже объявляли воздушную тревогу, но затем она была снята. При этом ПВО сбила четыре воздушные цели.

    15 апреля 2026, 12:26 • Новости дня
    Генпрокуратура потребовала повысить эффективность программ для бойцов СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральная прокуратура потребовала от министра труда и соцразвития повысить эффективность программ, направленных на поддержку демобилизованных участников спецоперации. Об этом заявил генеральный прокурор Александр Гуцан, выступая на заседании в Совете Федерации.

    По его словам, в стране по-прежнему отсутствует единая система учета вернувшихся с СВО солдат и их адаптации к гражданской жизни. Он отметил, что трудоустройство ветеранов спецоперации зачастую проводится формально и нуждается в реальной координации между ведомствами, передают «Вести».

    Гуцан подчеркнул: «По результатам проверки службы занятости мы потребовали от министра труда и социального развития повысить эффективность реализации программ в интересах демобилизованных, обеспечить координацию деятельности с иными уполномоченными органами».

    Генпрокурор сообщил, что десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета для создания вакансий, до сих пор остались неосвоенными, а переподготовка бойцов проходила по мало востребованным специальностям.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Министерство иностранных дел России и его учреждения будут содействовать переподготовке ветеранов СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев рассказал о новых мерах поддержки участников спецоперации в избирательной кампании 2026 года, включая наставничество и квоты.

    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Чемпионка России рассказала о тренировке охотников на дронов
    Губернатор Дрозденко прокомментировал перебои с интернетом в Ленобласти
    Кравцов: Россия отказалась от введения единой школьной формы
    Россия уступила первенство по числу туристов в Грузии
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

