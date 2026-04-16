Верховный суд отклонил кассацию осужденных за обстрел Мариуполя «азовцев»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд отклонил кассационную жалобу на приговор военнослужащим отдельного отряда специального назначения «Азов», признанного террористической организацией и запрещенного в России, передает ТАСС. Осужденные получили длительные сроки за артобстрелы Мариуполя и его пригорода весной 2022 года. В суде отметили: «Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу одного из осужденных, признал приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики законным и обоснованным».

Ранее суд в Донецке приговорил Артема Вышняка, Семена Северина, Сергея Гайковича и Сергея Самохвалова (все они внесены в РФ в перечень террористов) к лишению свободы на сроки от 23 лет до 23 лет и 6 месяцев каждого с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия, в марте 2022 года Вышняк отдал приказ об обстреле села Бердянское, в результате чего были повреждены жилые дома.

Все осужденные признаны виновными в покушении на убийство, умышленном повреждении чужого имущества, жестоком обращении с гражданским населением на освобожденной территории и применении запрещённых методов ведения войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2024 года Верховный суд ДНР приговорил десятерых боевиков «Азова» к длительным срокам за артобстрелы Мариуполя.

В январе 2025 года суд заочно осудил азовца Льва Кашперского на 24 года колонии за атаки на жилые дома.

Позже инстанция отправила за решетку на 23 года украинского военного Леонида Чепу за смертельный обстрел насосной станции.