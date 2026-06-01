Эксперт по безопасности Мякишев назвал популярных схемы мошенников против детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Преступники в сети активно используют доверие несовершеннолетних, предлагая им игровые предметы или призы в обмен на фотографии банковских карт, сказал Мякишев, передает РИА «Новости».

Также мошенники взламывают аккаунты друзей и просят перевести деньги или сообщить код из смс.

«Эксперты выделяют несколько типичных схем, с которыми часто сталкиваются дети: обман в играх, когда мошенники выдают себя за товарища по игре или любимого блогера и предлагают «редкий предмет» или «приз» за перевод денег или за фото банковской карты мамы; сообщения от «друга» с просьбой срочно отправить код из смс или пополнить баланс, потому что «карта заблокирована»», – отметил специалист.

Помимо этого, злоумышленники активно используют фейковые сайты, копирующие известные бренды, для кражи данных. Эксперт подчеркнул, что ключевым фактором безопасности ребенка в сети остается доверительная атмосфера в семье, позволяющая детям открыто говорить о подозрительных ситуациях.

Мякишев посоветовал родителям обсудить с детьми базовые правила цифровой гигиены, включая использование надежных паролей и отказ от перехода по сомнительным ссылкам. Важно объяснить ребенку, что не следует делиться личной информацией, общаться с незнакомцами и выполнять задания даже от знакомых контактов, если они кажутся подозрительными.

Для повышения безопасности эксперт рекомендовал создавать для детей отдельные аккаунты без привязки к основным картам родителей. Он также напомнил о важности цифрового следа, отметив, что любая информация, попавшая в интернет, может быть использована злоумышленниками.

