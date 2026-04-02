В Москве мошенники обманули школьников через Minecraft и Telegram

Мошенники обманули школьников через Minecraft и Telegram в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Мошенники обманывают школьников через популярную игру Minecraft. Злоумышленники находят детей в игровых чатах, после чего переводят переписку в мессенджер Telegram якобы для обсуждения игровых моментов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на столичный департамент образования.

Далее мошенники выдают себя за «сотрудников кибербезопасности», запугивают детей обвинениями в передаче координат спецслужбам и угрожают задержаниями. После этого школьников вынуждают красть деньги у родителей и передавать их курьерам.

Столичный департамент образования настоятельно рекомендует родителям быть внимательными и напоминать детям о правилах безопасности в интернете. В ведомстве подчеркивают, что важно не вступать в сомнительные контакты и незамедлительно сообщать взрослым о любых подозрительных диалогах.

Ранее Роскомнадзор опроверг появившиеся в интернете сообщения о якобы блокировке Minecraft на территории России. До этого в популярной игре был воспроизведен Спасо-Преображенский монастырь и церковь Ярославских чудотворцев в Ярославле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты Российского движения школьников в День Конституции представили презентацию нового объекта на сервере «Виртуальная Россия» в Minecraft.