В Minecraft создали копию Ярославского музея-заповедника
Компьютерная версия Ярославского музея-заповедника со всеми деталями создана в игре Minecraft.
В популярной игре воспроизведен Спасо-Преображенский монастырь – древнейший собор Ярославля, церковь Ярославских чудотворцев, Большая звонница, крепостные башни и стены, а также Святые ворота и элементы природного ландшафта, передает РИА «Новости».
В проекте Build The Earth приняли участие школьник из Зеленограда Борис Грачев и Майкл Дмитриев, выполнивший визуализацию. Грачев рассказал: «Для меня Ярославль и Ростов Великий – яркие примеры исторической русской архитектуры. Их образы символизируют богатство культурного наследия России. Мне хотелось показать это ровесникам через цифровые технологии».
Другой участник, студент РГГУ Николай Стоцкий, отметил, что благодаря проекту теперь любой желающий может пройтись виртуальным аватаром по территории монастыря: «Такой интерактивный формат делает изучение истории более увлекательным. На мой взгляд, это способствует популяризации России».
Планируется продолжить проект и построить в Minecraft все главные достопримечательности Ярославля, Ростова Великого, Тутаева и Рыбинска. На данный момент команда уже реализовала храм Ильи Пророка, Ростовский кремль, Волковский театр, здание областного правительства и площадь перед ним.
