Медведев раскритиковал заявления Европы о «нелегитимности» Мадуро

Tекст: Вера Басилая

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подверг жесткой критике позицию Европы по событиям в Венесуэле, заявив, что попытка оправдать действия США ссылками на «нелегитимность» Николаса Мадуро совершенно несостоятельна, передает ТАСС.

Медведев отметил, что ранее «европейские дурачки» не ставили под сомнение легитимность Мадуро.

Он назвал реакцию европейских государств классическим примером «двойных стандартов». По его мнению, европейские политики «лепечут о мифической «поддержке демократии» в Венесуэле», пытаясь оправдать действия Вашингтона и грубое нарушение международного права.

Медведев также допустил сценарий, при котором по «венесуэльскому образцу» может быть осуществлен захват и других политических лидеров, например, канцлера ФРГ Фридриха Мерца. По его словам, «похищение того же неонациста Мерца может стать отличным сюжетным поворотом в этом карнавальном сериале», и он не считает, что такого политика можно было бы пожалеть.

Он подчеркнул, что действия США против Венесуэлы, включая попытки захвата лидера страны, – это агрессия и разрушение основ международного права. Медведев отметил, что в случае, если бы подобное произошло с более мощной страной, это могло бы привести к объявлению войны.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил двойные стандарты Евросоюза.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил о поддержке ЕС «мирной и инклюзивной передачи власти в Венесуэле».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил об усилении оборонного потенциала страны из-за действий США в Венесуэле.

Глава евродипломатии Кая Каллас, заявила, что ЕС призвал к сдержанности и выразил сомнения в легитимности президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что для Берлина важнее политическая стабильность в Венесуэле, чем быстрые оценки действий США.

МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы.