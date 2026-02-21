В ЛНР осудили семь человек за попытки диверсий по заданию Украины

Семерых молодых людей осудили за диверсии в ЛНР по заданию Украины

Tекст: Тимур Шайдуллин

Семь молодых людей на территории ЛНР получили реальные сроки от пяти до восемнадцати лет заключения за попытки диверсий по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с журналистами в Луганске.

Пасечник отметил: «Подразделения ФСБ в этом направлении работают достаточно активно, и хочу отметить – очень эффективно, за что им большое спасибо. Подобные факты выявляются, в том числе и на ранних стадиях, и на стадиях уже реализации своих умыслов». По его словам, молодые люди, которые занимаются подобной деятельностью, несут серьезную ответственность.

Глава ЛНР подчеркнул, что случаи вербовки молодежи со стороны украинских спецслужб не носят массового характера, а большинство молодых жителей республики сохраняют патриотическую позицию.

Также он сообщил, что с целью профилактики сотрудники ФСБ и специалисты регулярно встречаются с молодежью, разъясняя, как поступать при попытках вербовки. Пасечник отметил, что никакие материальные выгоды не могут оправдать предательство и угрозу для сограждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

Ранее гражданин Украины из Кременского района ЛНР был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за передачу украинской разведке информации о размещении российских военных. А до этого в городе Антрацит в ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил взрывчатку для терактов.