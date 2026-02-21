  • Новость часаНазвано число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО
    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Axios узнал о рассмотрении в Белом доме ликвидации Али Хаменеи и его сына в Иране
    Петербуржец потушил Вечный огонь на Марсовом поле
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    21 февраля 2026, 13:09 • Новости дня

    В ЛНР осудили семь человек за попытки диверсий по заданию Украины

    Семерых молодых людей осудили за диверсии в ЛНР по заданию Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Луганской Народной Республике вынесли приговоры за попытки диверсий по заданию украинских спецслужб, сроки наказания составили от пяти до восемнадцати лет, сообщили местные власти.

    Семь молодых людей на территории ЛНР получили реальные сроки от пяти до восемнадцати лет заключения за попытки диверсий по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщил ТАСС глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с журналистами в Луганске.

    Пасечник отметил: «Подразделения ФСБ в этом направлении работают достаточно активно, и хочу отметить – очень эффективно, за что им большое спасибо. Подобные факты выявляются, в том числе и на ранних стадиях, и на стадиях уже реализации своих умыслов». По его словам, молодые люди, которые занимаются подобной деятельностью, несут серьезную ответственность.

    Глава ЛНР подчеркнул, что случаи вербовки молодежи со стороны украинских спецслужб не носят массового характера, а большинство молодых жителей республики сохраняют патриотическую позицию.

    Также он сообщил, что с целью профилактики сотрудники ФСБ и специалисты регулярно встречаются с молодежью, разъясняя, как поступать при попытках вербовки. Пасечник отметил, что никакие материальные выгоды не могут оправдать предательство и угрозу для сограждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ЛНР приговорил местную жительницу к 15 годам лишения свободы за государственную измену.

    Ранее гражданин Украины из Кременского района ЛНР был приговорен к 12 годам колонии строгого режима за передачу украинской разведке информации о размещении российских военных. А до этого в городе Антрацит в ЛНР сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил взрывчатку для терактов.

    21 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о наличии достоверных сведений, что вооружённые силы и спецслужбы Украины способны получать информацию из мессенджера Telegram оперативно и использовать эти данные в военных целях, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что такие возможности украинских спецслужб подтверждены конкретными фактами.

    Кроме того, по результатам анализа работы Telegram, российские военные в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно сталкивались с угрозой для жизни из-за использования этого мессенджера. В ФСБ подчеркнули, что многочисленные достоверные сведения об этом получены в ходе специального анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич указал на случаи, когда «проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда».

    В МВД сообщали, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и подготовки терактов. Роскомнадзор потребовал от Telegram исключить возможность поиска подобных сервисов.

    20 февраля 2026, 21:40 • Новости дня
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    The Guardian раскрыла просьбу Зеленского Борису Джонсону утром 24 февраля 2022 года
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский президент Владимир Зеленский утром 24 февраля 2022 года связался с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и попросил его напрямую поговорить с президентом России Владимиром Путиным о прекращении конфликта.

    Глава Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2022 года в первые часы начала СВО позвонил бывшему премьер-министру Британии Борису Джонсону, пишет The Guardian. По данным издания, этот звонок стал его первым международным контактом в тот день.

    По сведениям The Guardian, Зеленский прибыл на Банковую улицу в Киеве еще до рассвета, и cразу обратился по телефону к Джонсону с просьбой: «Я хочу спросить тебя, Борис, как друга моей страны. Позвоните ему [президенту России Владимиру Путину] напрямую и скажите, чтобы он прекратил войну». Газета подчеркивает, что голос Зеленского звучал хрипло.

    В статье также отмечается, что двумя днями ранее, 22 февраля, в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба общался с тогдашним президентом США Джо Байденом. В ходе этой встречи Кулебе продемонстрировали «места, где российские танки прогревали двигатели», что, по мнению издания, стало дополнительным сигналом о скором начале военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian сообщила, что Байден позвонил Путину в 2021 году, испугавшись разведданных о возможных военных действиях на Украине.

    Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона весны 2022 года о том, что у Украины якобы есть шанс победить в конфликте, отмечал германский политолог Александр Рар.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    20 февраля 2026, 21:27 • Новости дня
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    Военкор Ермаков: ВС России прорвали границу на западе Харьковской области
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области российские войска пересекли границу и вступили в ожесточенный бой за село Ветеринарное, сообщил военкор Тимофей Ермаков.

    По информации, опубликованной военкором Тимофеем Ермаковым в Telegram-канале «Синяя Z Борода», российские вооруженные силы осуществили прорыв на западном участке границы Харьковской области, передает Lenta.Ru.

    Ермаков сообщил: «По оперативным сведениям, наши войска прорвали границу на западе Харьковской области».

    Он отметил, что в данный момент силы России ведут интенсивное сражение за населенный пункт Ветеринарное, двигаясь в направлении рубежа Казачья Лопань – Дергачи.

    Ранее выяснилось, что украинские военные понесли потери при попытке вернуть утраченные позиции в районе Волчанских Хуторов.

    В районе Казачьей Лопани на Харьковском направлении ударами РСЗО «Торнадо-С» группировки российских войск «Север» уничтожено скопление личного состава сил спецопераций Украины.

    В Минобороны сообщили, что на Харьковском направлении подразделения украинских пограничников несут большие потери.

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    20 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение портовой инфраструктуры в Черном море критически снизило экспортную выручку украинского бюджета и возможности вывоза ресурсов, сообщает Reuters

    Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.

    «Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.

    Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.

    В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

    Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.

    Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.

    Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.

    20 февраля 2026, 21:13 • Новости дня
    Генштаб ВС России: Киев взял тактику медийных побед после неудач под Купянском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинское командование осознало невозможность захвата Купянска военным путем и сосредоточилось на создании видимости успехов в информационном пространстве, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

    ВСУ больше не надеются вернуть контроль над территорией, сказал Рудской, передает РИА «Новости». В связи с этим украинское начальство решило перейти к тактике «медийных побед».

    По словам военачальника, российские войска группировки «Запад» ранее блокировали и освободили этот стратегически важный логистический узел. Украинские формирования неоднократно пытались отбить город, однако теперь вынуждены демонстрировать лишь мнимые достижения на данном направлении.

    Рудской добавил, что сейчас продолжается ликвидация групп противника, заблокированных на восточном берегу реки Оскол.

    В ноябре начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о переходе Купянска под полный контроль российских войск.

    Украинские силовики ради создания видимости присутствия в городе снимали постановочное видео с подрывом пустого здания.

    20 февраля 2026, 21:11 • Новости дня
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    FT: Венгрия заблокировала еврокредит Украине на 90 млрд евро
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгрия заблокировала решение Евросоюза о выделение Украине кредита на общую сумму 90 млрд евро. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь сразу на четыре источника.

    Четыре источника сообщили изданию, что постпред Венгрии в ЕС 20 февраля выступил против выделения кредита. Тогда как для принятия такого решение требуется единогласная поддержка всех 27 стран объединения.

    Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже поприветствовала выделение Евросоюзом 90 млрд евро Украине, подчеркнув, что эти средства укрепят позиции страны в переговорах и на поле боя.

    При этом для обеспечения такого объема средств, Брюсселю придется занимать деньги на внешних рынках.

    Депутаты Европарламента поддержали предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро, из которых две трети предназначено для оборонных нужд.


    21 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    Глава Удмуртии сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В Удмуртии один из объектов поврежден при атаке дронов ВСУ, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

    «Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь», – написал он.

    Бречалов уточнил, что оперативные службы работают на места, по мере поступления информация будет дополняться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 149 БПЛА ВСУ. При этом на четыре часа пятницы были ликвидированы семь украинских дронов. В Краснодаре человек пострадал при падении обломков украинского дрона.

    21 февраля 2026, 02:10 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на сохраняющееся военное положение и отсутствие официальной даты, а СМИ назвали возможные сроки проведения выборов в стране.

    Депутаты Верховной рады начали активную подготовку к выборам, которые могут состояться в течение 2026 года, даже во время конфликта. По данным источников украинского издания «Инсайдер», некоторые партийные лидеры уведомили региональные структуры о том, что президентские выборы могут состояться осенью 2026 года, а парламентские – весной 2027 года, передает ТАСС.

    При этом проведение выборов рассматривается как после окончания, так и в период действия военного положения, отменять которое не планируется.

    В связи с этим парламентарии ищут способы сохранить свои позиции – некоторые заняты созданием политических проектов, другие рассматривают переход в новые политические команды.

    На фоне действия военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, ни президентские, ни парламентские выборы на Украине не проводятся: очередные парламентские выборы должны были пройти осенью 2023 года, а президентские – весной 2024 года. В этой ситуации в стране регулярно обсуждается вопрос легитимности действующей власти.

    Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, но выборы не состоялись. Киев объясняет это невозможностью проведения голосования до отмены военного положения, однако Зеленский  заявил, что готов провести выборы при гарантиях безопасности и перемирии на два-три месяца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили о планировании Зеленским махинаций с выборами на Украине. Вице-спикер Рады Корниенко заявил, что выборы на Украине возможны лишь после 60 дней тишины. Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что режим Зеленского превзошел «кумиров из Третьего рейха».

    21 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»

    Захарова назвала обзывания Зеленского «адским суперфиналом»

    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который зачастил с оскорблениями и руганью с кафедры событий мировой политики – то призовет россиян выгонять из Европы, то упрекнет венгерского премьера Виктора Орбана в габаритах.

    «Глубоко больной человек Зеленский, причем он стал таким не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до. Именно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления. А именно - уничтожения Укрины, украинской государственности и украинского народа. Нормальный человек за такое бы не взялся», – заявила дипломат в интервью телеканалу «Россия 1», запись которого выложила в Telegram-канале.

    По мнению Захаровой, Зеленский зависим и полностью во власти «чудовищного тщеславия, самомнения и диких амбиций». Она считает, что финал его не просто близок, он уже в самом разгаре, так как то, ради чего его нанимали западные кураторы, он исполнил.

    «Вы считаете, что он еще не закончил? Что вам сейчас не показан распад личности? Вы считаете, это не есть финал? Когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися расширенными зрачками. Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть, такой вот адский суперфинал», – сказала она.

    Дипломат добавила, что финал этот, наверное, слишком растянут, но только для того, чтобы ни у кого не было попытки даже заикнуться о героизации «этого вурдалака».

    В этом же интервью Захарова сообщила, что Запад выбрал Зеленского из-за его зависимостей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине. Захарова 16 февраля назвала слова Зеленского о русских спортсменах истерикой, когда он назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.


    21 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу атаке подвергся один из объектов в республике, медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим, несколько человек госпитализированы, большая часть будут наблюдаться в амбулаторном режиме, сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

    «С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое: два пациента в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей», – написал он в Telegram-канале.

    Багин добавил, что восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА.

    21 февраля 2026, 08:44 • Новости дня
    Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пытки регулярно применяются в подразделениях наемников Главного управления разведки Минобороны Украины в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, в результате издевательств погиб наемник из Бразилии.

    В подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Минобороны Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются регулярные случаи применения пыток, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Среди методов издевательств названы избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.

    Собеседник агентства заявил: «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. На днях в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного».

    По данным силовиков, жестокое обращение с бойцами не является единичным случаем и отмечается на постоянной основе. В настоящее время гибель бразильского наемника рассматривается как следствие подобных методов воздействия внутри подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве убили бразильского наемника.

    21 февраля 2026, 04:43 • Новости дня
    В Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В правительстве Амурской области сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее вертолета Robinson, рядом с которыми нашли трех погибших – пилота и двух пассажиров.

    «В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», – сообщили в Telegram-канале администрации региона.

    В правительстве региона выразили соболезнования родным и близким погибших, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вертолет с тремя людьми на борту пропал 20 февраля в Ромненском муниципальном округе Амурской области. В администрации села Амаранка сообщили о сложной для поисков местности с сопками и тайгой.

    Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.


    20 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    Сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов умер в 43 года
    Сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов умер в 43 года
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер театра и кино Денис Кравцов с 2014 года работал в Московском театральном центре «Вишневый сад», играл в театре и кино, его смерть стала неожиданной и шокирующей для коллег.

    «Страшная новость, в которую невозможно поверить – не стало артиста театра Дениса Кравцова. Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи "Вишневого сада" остановилось на 44-м году жизни», – сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад».

    Коллеги Кравцова рассказали «Аргументам и фактам» о том, что утром звонила его мама и сказала, что Дениса забрали в реанимацию.

    «А днем его не стало», – смогли сообщить в театре.

    В театральной афише на выходные были запланированы спектакли с участием Кравцова  –  «Аладдин», «Пеппи длинный чулок», «Так и будет».

    Денис Кравцов окончил Институт современного искусства, согласно порталу Teatr-online. Служил в театре Киноактера и Театре имени Рубена Симонова. В 2014-м был принят в труппу «Вишневого сада». Был занят во многих спектаклях, среди которых «Преступление и наказание», «Женитьба», «Тартюф». С 2001 года Кравцов начал сниматься в кино, играл в «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.

    Минобороны сообщило об освобождении Карповки в Донецкой Народной Республике
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    Украинские СМИ назвали сроки президентских и парламентских выборов в стране
    В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля
    Актер из «Реальных пацанов» Михаил Синтин умер в 50 лет

