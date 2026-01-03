Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.4 комментария
МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы
Российский МИД выступил с заявлением о недопустимости эскалации ситуации вокруг Венесуэлы после вооруженных действий США.
Российские дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».
В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.
«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без внешнего вмешательства», – сказано в заявлении. Россия подтверждает свою солидарность с народом Венесуэлы и поддерживает боливарианское руководство страны в стремлении защитить национальные интересы и суверенитет.
Кроме того, Москва поддержала позицию властей Венесуэлы и других стран Латинской Америки о необходимости немедленного созыва заседания Совета Безопасности ООН.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.
Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.
МИД России сообщал об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле. Ведомство напомнило экстренные контакты для граждан в Венесуэле.