МИД России осудил вооруженную агрессию США против Венесуэлы

Tекст: Валерия Городецкая

Российские дипломаты осуждают действия Вашингтона и считают их обоснование несостоятельным, а мотивы называют идеологизированными – «деловой прагматизм и готовность к доверию были принесены в жертву неприязни».

В заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства, подчеркивается, что в нынешних условиях приоритетной задачей становится предотвращение дальнейшей эскалации и поиск выхода из сложившейся ситуации через диалог. Подчеркивается, что любые проблемы и разногласия между странами должны решаться путем переговоров, и Россия готова поддерживать такой подход.

«Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без внешнего вмешательства», – сказано в заявлении. Россия подтверждает свою солидарность с народом Венесуэлы и поддерживает боливарианское руководство страны в стремлении защитить национальные интересы и суверенитет.

Кроме того, Москва поддержала позицию властей Венесуэлы и других стран Латинской Америки о необходимости немедленного созыва заседания Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты успешно нанесли удары по Венесуэле.

Власти Венесуэлы заявили о готовности обратиться в ООН с требованием осудить военные действия США, подчеркнув угрозу для международной стабильности.

МИД России сообщал об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Венесуэле. Ведомство напомнило экстренные контакты для граждан в Венесуэле.