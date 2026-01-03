Каллас назвала Мадуро «недостаточно легитимным» президентом

Эксперты оценили атаку США на Венесуэлу

Военный эксперт Рожин: Проблема Венесуэлы в нехватке ударных средств

Tекст: Олег Исайченко

«Основная проблема Венесуэлы заключается в том, что она весьма ограничена в ударных средствах. Если бы она разместила запас гиперзвуковых противокорабельных ракет, то возможный фактор ударов по авианосной ударной группе и корабельной ударной группе в Карибском бассейне, а также ракетные удары по Пуэрто-Рико и Флориде, нельзя было бы не учитывать. Даже несколько потенциальных «прилетов» по Майами многократно повышали бы ценовую агрессию для США», – рассуждает военный аналитик Борис Рожин.

По его словам, «опираться лишь на средства ПВО – заведомо проигрышная стратегия». «Особенно против потенциально более сильного воздействия, которое в ходе внезапного взрыва может дезорганизовать единую систему ПВО и создать окно для неограниченных ударов по ключевым центрам государства», – акцентировал он.

Между тем, политолог Вадим Трухачев напоминает: «В свое время Уго Чавес национализировал там активы американских нефтяных компаний. Естественно, такое ему не простили». «Ещё Джордж Буш-младший пытался решить этот вопрос с помощью переворота в 2002 году. Трамп пытался это сделать в 2019 году. Но Чавес и Мадуро хорошо зачистили армию», – указал он.

«Есть и идеологический момент. Венесуэла стала лидером антиамериканизма в Латинской Америке. США не собираются терпеть такое бесконечно. И вот Трамп решил действовать», – считает Трухачев.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил атаку на Каракас. По словам главы Белого дома, «Соединенные Штаты успешно осуществили масштабные удары, направленные против Венесуэлы». На своей странице в социальной сети Truth Social он также указал, что Николас Мадуро вместе с женой был схвачен и вывезен из страны.

Глава Белого дома также анонсировал специальную пресс-конференцию, на которой расскажет подробности операции в Венесуэле. Она назначена на 19.00 мск.

Тем временем американские вертолеты выпустили ракеты по жилым районам столицы Венесуэлы, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса. По его словам, авиаудары были нанесены ночью 3 января в районах Фуэрте-Тиуны в Каракасе, а также на территории штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра.

Министр отметил, что удары пришлись по жилым кварталам, где проживают мирные граждане. Падрино Лопес подчеркнул: «Сегодня ночью, 3 января, венесуэльский народ стал объектом самой преступной военной агрессии со стороны правительства США». Он добавил, что удары осуществлялись ракетами и реактивными снарядами с боевых вертолетов.

В данный момент власти Венесуэлы занимаются сбором данных о количестве пострадавших и погибших в результате обстрела. Информация по жертвам уточняется.

Газета ВЗГЛЯД приводила известные об атаке данные.