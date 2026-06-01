Хелен Миррен заступилась за уволенного со скандалом Тома Харди

Tекст: Катерина Туманова

Британская актриса Хелен Миррен прервала молчание по поводу слухов об увольнении 48-летнего Тома Харди из криминального сериала «Гангстерленд», пишет Daily Mail. В социальных сетях 80-летняя звезда экрана опубликовала фотографию коллеги и написала: «Люблю тебя сейчас и всегда, Хелен».

Ранее появилась информация, что Харди не вернется в третьем сезоне проекта, так как актер якобы постоянно опаздывал на работу, пытался менять реплики и давал непрошеные советы по сценарию. Такое поведение привело к напряженности в общении с продюсером Джезом Баттервортом.

Источники отмечали, что артиста раздражало смещение фокуса сюжета на персонажей Миррен и Пирса Броснана. К тому же актер планировал взять творческий отпуск после завершения работы над сериалом из-за проблем со здоровьем.

Он жаловался на две перенесенные операции на коленях, грыжу межпозвоночного диска и воспаление седалищного нерва.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что актер Том Харди разозлил коллегу по сериалу «Гангстерленд» и вылетел со съемок.

