МВД предупредило о мошенниках, использующих детей для кражи денег

МВД России сообщило о новой схеме кражи денег через детей
Внезапный интерес ребенка к телефонам и банковским картам родителей может свидетельствовать о давлении со стороны злоумышленников, использующих несовершеннолетних для хищения средств, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
«Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит ненадолго дать телефон – это повод насторожиться», – сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в своем Telegram-канале.
Ведомство отмечает, что за подобными действиями часто стоит не простое детское любопытство, а влияние мошенников. Злоумышленники все чаще рассматривают несовершеннолетних как уязвимую аудиторию. Атака может происходить не напрямую на родителей, а через ребенка, имеющего доступ к устройствам, картам и кодам подтверждения.
В одном из недавних случаев преступники связались с ребенком в игровом сообществе, сообщив о выигрыше. Под предлогом перевода приза они убедили несовершеннолетнего воспользоваться смартфонами родителей. Ночью ребенок получил доступ к устройствам и под диктовку мошенников перевел личные и кредитные средства.
Подобные схемы основаны на социальной инженерии, игровой мотивации и возрастной доверчивости. Детям обещают подарки или внутриигровую валюту, вовлекая их в финансовые операции под предлогом технической необходимости. Родителям рекомендуется не оставлять разблокированные устройства без контроля, обсуждать с детьми схемы интернет-мошенничества и обращать внимание на резкое изменение поведения ребенка.
Эксперты Новосибирского государственного педагогического университета зафиксировали первые опасные контакты школьников с мошенниками в возрасте десяти лет.
Представители Сбербанка отметили рост числа детей, пострадавших от аферистов, на 30% за два года.