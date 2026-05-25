МВД предупредило о мошенниках, использующих детей для кражи денег

МВД России сообщило о новой схеме кражи денег через детей

Tекст: Мария Иванова

«Если ребенок начинает проявлять повышенный интерес к телефонам родителей, платежным средствам или просит ненадолго дать телефон – это повод насторожиться», – сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД в своем Telegram-канале.

Ведомство отмечает, что за подобными действиями часто стоит не простое детское любопытство, а влияние мошенников. Злоумышленники все чаще рассматривают несовершеннолетних как уязвимую аудиторию. Атака может происходить не напрямую на родителей, а через ребенка, имеющего доступ к устройствам, картам и кодам подтверждения.

В одном из недавних случаев преступники связались с ребенком в игровом сообществе, сообщив о выигрыше. Под предлогом перевода приза они убедили несовершеннолетнего воспользоваться смартфонами родителей. Ночью ребенок получил доступ к устройствам и под диктовку мошенников перевел личные и кредитные средства.

Подобные схемы основаны на социальной инженерии, игровой мотивации и возрастной доверчивости. Детям обещают подарки или внутриигровую валюту, вовлекая их в финансовые операции под предлогом технической необходимости. Родителям рекомендуется не оставлять разблокированные устройства без контроля, обсуждать с детьми схемы интернет-мошенничества и обращать внимание на резкое изменение поведения ребенка.

Эксперты Новосибирского государственного педагогического университета зафиксировали первые опасные контакты школьников с мошенниками в возрасте десяти лет.

Представители Сбербанка отметили рост числа детей, пострадавших от аферистов, на 30% за два года.