Эксперты сообщили о росте вовлеченности подростков в мошенничество

Число вовлеченных в мошенничество детей в России выросло более чем на 30%

Tекст: Денис Тельманов

За последние два года число детей и подростков, ставших жертвами мошенников или вовлеченных в мошеннические схемы, выросло более чем на 30%, передает РИА «Новости». По словам зампреда правления «Сбера» Станислава Кузнецова, мошенники все чаще выбирают своей целью несовершеннолетних, пользуясь их доверием и наивностью.

Он отметил: «Сложился опасный и, к сожалению, растущий тренд: мошенники все активнее выбирают своей мишенью детей и подростков… Число пострадавших или вовлеченных в мошенничество детей, по нашим данным, за два года выросло более чем на 30%.»

Кузнецов подчеркнул, что зачастую мошенники убеждают детей и подростков взять родительские телефоны, чтобы получить доступ к банковским приложениям, переводом средств или оформлением кредитов. Одна из самых распространенных схем – вход в доверие через чаты в играх, соцсетях и мессенджерах с последующим предложением обмена виртуальных предметов, валюты или скинов.

Другая схема включает звонки якобы от государственных органов, например ФНС или Росфинмониторинга, с угрозами об уголовной ответственности родителей. В таких ситуациях детей вынуждают передавать деньги и ценности преступникам для так называемой «официальной декларации».

Кроме того, подросткам старше 14 лет звонят под видом сотрудников почтовых служб или маркетплейсов, убеждая их выдать коды для доступа на Госуслуги. Затем мошенники пугают подростков оформлением кредитов на их имя для якобы финансирования экстремизма и требуют перевести деньги на «безопасный счет» или отдать ценности курьеру.

Кузнецов уверен, что профилактика возможна только при постоянных беседах родителей с детьми о финансовой безопасности и объяснении, что ни один сотрудник банка не вправе запрашивать пароли, коды и банковские карты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разрабатывается инициатива, которая ограничит подросткам снятие наличных и переводы третьим лицам до 100 тыс. рублей в месяц для борьбы с мошенничеством. Эксперты предложили ужесточить наказание за мошенничество не только в отношении пенсионеров, но и других уязвимых граждан. В России фиксируют случаи, когда несовершеннолетние предоставляют свои аккаунты злоумышленникам, работающим на украинские кол-центры.