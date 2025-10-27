Эксперт оценила инициативу ужесточить наказание за мошенничество против пенсионеров

Эксперт Пожарская: Ужесточение законов о мошенничестве нужно всем уязвимым категориям граждан

Tекст: Татьяна Косолапова

Депутаты Госдумы предложили внести лица пенсионного возраста в особую категорию, чтобы совершенные против них мошеннические действия, связанные с хищением денежных средств, считались отягчающим обстоятельством, передают РИА «Новости». Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение.



«Мы поддерживаем инициативу законодателей о введении формулировки об отягчающих обстоятельствах, когда жертвой мошенничества становятся пенсионеры. Но духу предлагаемой инициативы больше будет соответствовать формулировка, не ограничивающийся только кругом людей старшего возраста, а в целом всех социально уязвимых категорий граждан», – говорит Пожарская.

По ее мнению, список категорий можно расширить за счет выпускников детских домов и интернатов, которым сложно сориентироваться в нормативно-правовом поле. При этом, достигнув совершеннолетия и выпускаясь из учебных заведений во взрослую жизнь, они получают квартиры, а также нередко достаточно большие суммы денег, которые лежат на их счетах. В связи с этим, такие категории граждан становятся очень привлекательными для злоумышленников в качестве жертвы.

«Но данное ужесточение все-таки вряд ли будет останавливать мошенников и организаторов всех этих схем, поскольку основная их масса, как правило, находится за рубежом. Их деятельность выходит за рамки воздействия нашего законодательства. Поэтому наказание по этим статьям в основном будут получать сообщники, подельники и соучастники организаторов схем, которые также обманывают людей старшего поколения, детей, подростков, выпустившихся из интернатов и детских домов молодых людей, малоимущих граждан, детей инвалидов, родителей детей инвалидов и других социально уязвимых граждан», – заключила эксперт.

Ранее в МВД сообщили, что пенсионерка из Омска по требованию мошенников передала им свои сбережения, включая драгоценности на сумму, превышающую 74 млн рублей. Женщина рассказала, что неизвестные представлялись сотрудниками ФСБ, заявив, что она подозревается в финансировании армии Украины и измене Родине.